Полиция оцепила место стрельбы в Кракове Фото: REUTERS.

СТРЕЛЬБА В КРАКОВЕ: ЧТО ПРОИЗОШЛО

В польском Кракове неизвестный открыл стрельбу по людям

Стрельба в Кракове произошла на Главной площади среди бела дня, около 15:00 по местному времени (17:00 мск). Преступник в камуфляже стрелял из автомобиля марки Subaru без регистрационных номеров по случайным прохожим. Первым о ЧП сообщил представитель городской полиции Хуберт Цеплой.

«Около 15:03 на улице Славковской произошла стрельба. Выстрелы были произведены из проезжающего мимо автомобиля. Проводятся оперативные мероприятия. Всем раненым оказывается помощь, некоторым понадобилась госпитализация», — отмечалось в сообщении от правоохранительных органов.

Почти сразу по соцсетям разлетелось страшное видео от очевидца событий, лишь по счастливой случайности не угодившего в число жертв. На видео слышны одиночные выстрелы. Потом запечатлено, как люди в панике убегают, ища укрытие. Тот, кто снимал тревожные кадры, тоже хочет скрыться в кафе между столами. После небольшой паузы слышна еще серия выстрелов. При этом на ролике не видно самого злоумышленника, но слышно, что выстрелы совсем рядом.

КТО СТРЕЛЯЛ В КРАКОВЕ

Задержать стрелявшего удалось практически сразу. Некоторые сотрудники полиции сообщили было, что нападавших было двое, оба они задержаны, при этом один из них ранен и доставлен в госпиталь. Однако почти сразу эту информацию опровергли.

Полиция Малопольского воеводства установила, что стрелявший в центре Кракова - гражданин Польши в возрасте 24 лет.

«Открывший стрельбу на Главном рынке в Кракове является гражданином Республики Польша. Единственный известный виновник инцидента находится в руках полиции», - говорится в сообщении польской полиции.

Во время стрельбы преступник был одет в камуфляжный костюм. Из этого некоторые информаторы польских СМИ сделали выводы, что он имел отношение к польской армии. Однако появившиеся было сведения о его службе в армии Минобороны Польши категорически опровергло.

Позднее полиция сообщила новые подробности. В частности, силовики рассказали, что преступник был увлечен крайне правой идеологией.

"24-летний подозреваемый является выходцем из Свентокшиского воеводства, который имел разрешение на оружие — карабины и пистолеты, при нем нашли американскую автоматическую винтовку AR-15, используемую спецслужбами Польши", - сообщила пресс-секретарь полиции Кракова Катажина Число. Она отметила, что при попытке вооруженного задержания мужчина упал на землю, но продолжил отстреливаться от полицейских. Позднее в его автомобиле обнаружили второе оружие и большое количество боеприпасов.

ПОСТРАДАВШИЕ ПРИ СТРЕЛЬБЕ В КРАКОВЕ

В результате инцидента шесть человек погибли, еще 16 человек пострадали. При этом многие из них находятся в критическом состоянии. Известно, что среди раненых также есть двое сотрудников полиции. Два человека уже выписаны из больницы.

Глава польского МВД Марчин Кервиньский сообщил журналистам, что одной из шести жертв инцидента со стрельбой на главной площади Кракова стал иностранец.

«Среди погибших, которые были идентифицированы, один иностранец», — рассказал Кервиньский на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

Министр не стал уточнять, гражданином какой страны был погибший. Однако РИА Новости со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщает, что среди пострадавших при стрельбе в центре Кракова может быть россиянин. Посольство РФ в Польше пока эту информацию не подтверждает, но и не опровергает.

Власти объявили ЧП терактом. В Кракове из-за него 11 ноября объявлен траур. Позднее в канцелярии президента сообщили также, что траур по жертвам стрельбы в Кракове будет объявлен во всей Польше 8 и 9 ноября.