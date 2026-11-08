Роботы спасают жизни, а солдаты теперь могут написать всю правду «наверх»: как изменилась российская армия за год

Военнослужащий инженерно-саперного подразделения управляет робототехническим комплексом во время разминирования автодороги. Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

На расширенном заседании итоговой коллегии Минобороны России в декабре 2025 года Министр обороны РФ Андрей Белоусов поставил множество задач перед командирами, отвечающими за материально-техническое обеспечение (МТО) армии в условиях СВО. А это огромный круг вопросов: от того как одет-обут и накормлен личный состав, до охраны складов с имуществом и топливом. От разработок робототехники, доставляющей боеприпасы и еду на «передок», до зимних валенок.

Прошел почти год. Что сделано, в эфире телеканала «Звезда» рассказал начальник Тыла Вооруженных сил РФ - заместитель Министра обороны генерал-полковник Валерий Солодчук. Мы выбрали главное из его доклада.

СОЛДАТ В ОКОПЕ НЕ ЗАМЕРЗНЕТ

- Задачи 2026 года выполнены. К зиме армия готова. Мы обеспечили всех зимней формой одежды. Что касается пунктов постоянной дислокации, мы подготовили к зиме военные городки, коммунальное хозяйство и котельные. Так что зиму мы проведём уверенно. Нам удалось усовершенствовать спальный мешок, он сейчас весит 2 кг 800 г. Он компактный, в несколько слоёв, держит температуру до минус пятнадцати градусов.

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Валерий Солодчук. Фото: Александр Казаков/ТАСС

СКЛАДЫ ПОД ОХРАНОЙ

- В этом году решена большая задача по защите критически важных объектов - складов и арсеналов. Они оборудованы современными радиолокационными станциями, средствами радиоэлектронной борьбы, необходимым вооружением, мобильными огневыми группами, дронами-перехватчиками. Мы создали условия для сохранности нашего имущества и наших запасов - это необходимые условия для победы.

ДЕЛО ВМЕСТО БУМАГ

- Создана единая информационная среда тыла: связаны в единое целое финансы, имущество и логистика. Все это ради обеспечения потребности войск. Теперь все, что требуется видно в режиме реального времени.

- При этом резко снижен бумажный документооборот. Исключены ошибки при вводе данных. Наша задача, если говорить в более широком смысле - это удержание военного и военно-технологического превосходства над противником в условиях боевой обстановки. И тут очень многое зависит от тыла. От того, как чувствует он необходимость в новациях, как быстро внедряет их.

СЛЫШАТЬ ЧЕЛОВЕКА

- С октября внедрен специальный бот-помощник по вопросам тылового обеспечения. Его суть в том, информация (предложения это или жалобы) от солдата, младшего командира, офицера, от члена семьи, как можно быстрее поступала «наверх». Раньше такая информация поступала с задержками, иногда искажалась, а то и пропадала. Теперь вопросы начинают решаться практически сразу.

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

ВКАЛЫВАЮТ ДРОНЫ

- Как устойчивость обороны, так и успех наступления во многом зависит от наличия боеприпасов, медицинских средств, продовольствия, воды, вооружения. Для выполнения всех этих, зачастую смертельно опасных задач, требовалось много тыловиков. Сегодня на смену им все чаще приходят наземные робототехнические комплексы и беспилотные летательные аппараты. Они уже стали неотъемлемой частью тыловой работы.

Главная цель - доставлять все необходимое на передний край без человека. Сам солдат не должен нести большой груз, потому что сейчас он иногда вынужден пешком покрывать расстояние от 20 до 40 километров. Каждый лишний грамм влияет на выносливость и на работоспособность. Роль беспилотников в современной войне значительно возросла - они помогают одеть, обуть и накормить солдата 24 часа в сутки.

ЛЕКЦИИ ЧИТАЮТ ФРОНТОВИКИ

- В нашем высшем учебном заведении, где готовят специалистов тыла, профессорско-преподавательский состав на 90% - участники боевых действий. Все прошли специальную военную операцию. Все знают, чему учить. Мы начали обучение слушателей и курсантов IT-технологиям, работе с искусственным интеллектом. Продолжаем обучать организации и применению БПЛА и роботов…

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Сказанное начальником Тыла Вооруженных сил РФ - заместителем Министра обороны генерал-полковником Валерием Солодчуком, говорит об одном, но очень важном факте: тыл нашей армии стремится идти в ногу с военно-техническим прогрессом в военном деле.

А это - важнейшее условие победы.