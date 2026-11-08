Александр Ревва Фото: Иван МАКЕЕВ.

Новая постановка продюсера Дмитрия Богачева «Всё будет Челентано» с помощью сцены-трансформера переносит зрителей сразу в два измерения, можно сказать, на две разные планеты: в советский курортный Сочи с запахом пляжной кукурузы и в вольный Сан-Ремо с яркими красками карнавала.

Приглашенная звезда в мюзикле — Александр Ревва, который перевоплощается в кумира 80-х Адриано Челентано, вплоть до вальяжной пластики маэстро и его фирменной интонации в вокале.

Ревва перевоплотился в молодого Челентано Артист стал главной звездой мюзикла «Все будет Челентано»

— Друзья мои! С 6 ноября на сцене Театра МДМ начинается то, от чего у вас закружится голова, затанцует сердце и зачешутся ноги зажигать под хиты Сан-Ремо. Вас ожидает самый яркий и масштабный по красоте и атмосфере мюзикл «Всё будет Челентано!» — написал в своем блоге Ревва. — Солнце, Сочи 80-х, авантюры, любовь и ваш покорный слуга в роли того самого… ну вы поняли — как Челентано! Будет красиво. Точнее — будет невероятно красиво. Потому что — всё будет Челентано! Мюзикл будет идти ежедневно, кроме понедельников, а с моим участием в ноябре и декабре, — рассказал в соцсетях артист.