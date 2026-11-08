Онищенко назвал Рютте, который хочет напиться в стельку с Зеленским, забулдыгой

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ.

… - Геннадий Григорьевич, здравствуйте. Это Гамов, помощник академика Онищенко.

- (смеется) Самопровозглашенный помощник!

- Неправда! (смеюсь) Но вы же меня утвердили!

- Что еще случилось?

- Да вот - генсек НАТО Рютте заявил, что «после окончания конфликта с Россией планирует вместе с президентом Украины Зеленским выпить вина на горе в Швейцарии». «Мы сядем на швейцарской горе и напьемся в стельку», - сказал он.

- Так, Саша… И что? Я-то тут причем?

- Доктор, как бы вы прокомментировали то, что этот генсек с бывшим комиком собираются набухаться в стельку?

- Саша, смотри - но этот самый Рютте не уточнил, этот заявитель, после какого «окончания конфликта» они собираются употреблять спиртное, тем более, судя по всему, в непомерно больших количествах?

- Нет, доктор, не уточнил и дозу бухла тоже не назвал, сколько им нужно будет, чтобы, значит, - в стельку.

- Я думаю, что то, что он имел в виду, не состоится.

- То есть пьянка или окончание конфликта?

- Дай я договорю!

- Извините, пожалуйста.

- Да! Не состоится! Потому что капитуляция ВСУ и Киевского режима будет подписана только тогда, когда это устроит нас, нашу страну. А это будет в том числе тогда, когда государственный преступник по фамилии Зеленский, пославший ради своей личной даже не амбиции, а воровской выгоды - более двух миллионов мужчин Украины на смерть… Так вот - он будет соответствующим образом осужден и адекватно наказан… А этот заявитель…

- Рютте.

- (смеется) с ярко выраженными тенденциями (далее - из-за шороха трубке - было не слышно. - А.Г.)… его метаболизму не свойственно напиваться. Слишком большой сдвиг гормональной карты у него в сторону… (шум в трубке. -А.Г.). Поэтому ему это тоже не приведется выполнить.

- (смеюсь) То есть, стелька им не светит.

- А поскольку этот Рютте указал уже место, где он будет употреблять, возможно, алкоголь… Да, глядя на него, невольно приходишь к выводу, что ему, генсеку НАТО, и ста грамм хватит, чтобы напиться… То пусть он лучше этого не делает. Потому что его там тоже может застигнуть расплата за ту политику, которую он вел, находясь в этой должности, для того, чтобы мобилизовать вымирающую, деградирующую европейскую цивилизацию на уничтожение нашего государства и цивилизации.

- И здесь у них - облом!

- Потому что Россия за тысячу лет доказала, что мы не просто государство, а государство-цивилизация.

За это непонимание он уже дорого заплатил, только не собой, а чужими жизнями.

И в довершение торжества справедливости он тоже окажется среди жертв, которые или вынашивали мысль, или делали попытку ликвидации российской государственности и российской цивилизации. Вот так бы я ответил.

- Скажите, а с горя эти бухарики могут набухаться?

- У них не получится, они до этого не дойдут. Один из них точно попадет под суд.

А второй, как мы с тобой уже выделили, рассмотрели вариант, когда он в одиночестве прибудет на ту швейцарскую гору, где он предполагал напиться…

- Короче, ста грамм хватит!

- И потом я хотел бы обратить внимание не на это, а на убогость мышления Рютте.

- Спасибо!

- Он, видишь ли, просто как забулдыга мечтает напиться. Как может человек с таким мышлением даже позволять себе напоминать о том, что он находится на одном из ключевых постов… Который как бы защищает Европу от их болезненных фантазий. Даже уровень мышления у него как у какого-то забулдыги, спивающегося при том, а не государственного деятеля. (смеется)

- (смеюсь) Да! Рютте - пора в завязку!