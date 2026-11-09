Регионы против «вина по почте»

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В преддверии первого чтения скандальных законопроектов о легализации дистанционной продажи алкоголя через сайт «Почты России» председатель Комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина получила ответы на свое обращение к главам субъектов и региональным правительствам, в которых они высказались о предполагаемых нововведениях. Вердикт однозначен: более 30 субъектов Федерации (на момент подготовки материала) выступили против законопроектов, заявив об их прямой угрозе здоровью населения и экономической стабильности.

История с попыткой легализовать онлайн-торговлю алкоголем получила громкое продолжение. Напомним, еще 28 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин снял законопроекты № 332027-8 и № 332033-8 с обсуждения в первом чтении из-за отсутствия на пленарном заседании профильных министров — Оксаны Лут (Минсельхоз) и Максута Шадаева (Минцифры). Накануне этой попытки Нина Останина провела заседание своего комитета, где большинство депутатов и общественников высказались категорически против. Но слов оказалось недостаточно. Чтобы подкрепить позицию фактами, председатель комитета отправила официальный запрос главам регионов с просьбой оценить последствия инициативы со всех сторон, опираясь на реальную статистику, а не на маркетинговые обещания лоббистов.

Ответы пошли массовые. Все регионы, приславшие свою позицию к моменту подготовки материала, заявили: законы не нужны, они несут вред. Люди на местах понимают то, что иногда упускают законодатели в Москве: нагрузка за эксперименты ляжет на региональные больницы, школы и семьи. В своем обращении к губернаторам Нина Останина подчеркнула, что вопросы здравоохранения и защиты детства относятся к предметам совместного ведения. «Законопроекты федеральные, но их последствия ощутят прежде всего жители регионов, а нагрузка ляжет на региональные системы здравоохранения, профилактики и охраны правопорядка», — отметила в письме председатель комитета. Она попросила глав регионов оценить влияние на потребление алкоголя, смертность и число несовершеннолетних на учете, а также посчитать дополнительные расходы бюджета на лечение. В письме также содержалось предупреждение: мировой опыт показывает, что в странах с разрешенной онлайн-торговлей душевое потребление алкоголя почти вдвое выше.

«Биометрия не спасет»: позиция регионов

Ответы из регионов пришли жесткие и аргументированные, подкрепленные цифрами, которые сложно игнорировать.

В Курской области, где за 2025 год удалось сократить смертность от алкоголь-ассоциированной патологии на 28%, увидели в законопроектах прямую угрозу достигнутым успехам. Исполняющий обязанности министра здравоохранения области Павел Калуцкий прямо указал на несостоятельность технологических заверений лоббистов. В регионе сформированы базы данных о социально опасных семьях, и повышение доступности алкоголя может повлечь увеличение числа детей, нуждающихся в социальном сопровождении. За последние три года число подростков, состоящих на учете в связи с употреблением алкоголя, сократилось на 19%, количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения, сократилось на 45,5%, но онлайн-торговля может перечеркнуть этот прогресс.

«…никакие биометрические технологии на этапе доставки не могут гарантировать целевую верификацию потребителя», — отметили в Курске.

Мурманская область предоставила сухую медицинскую статистику, которая звучит как предупреждение. После периода снижения, в 2025 году в регионе вновь отмечен рост заболеваемости алкогольными психозами до 34,1 на 100 тысяч населения, что выше среднероссийского показателя. Особенно тревожит рост первичной заболеваемости алкоголизмом в 2025 году до 78,6 на 100 тысяч населения. Минздрав региона заключил, что законопроекты приведут «к росту употребления алкоголя и ухудшению наркологической ситуации».

Кузбасс, где потребление алкоголя выше среднего по России (8,19 л. при среднероссийском значении 8,06 л. этанола в год), напомнил о стратегических целях государства. В письме за подписью зампреда правительства Елены Ворониной указано, что инициатива прямо противоречит Концепции сокращения потребления алкоголя до 2030 года. Там также отметили тревожный рост отравлений спиртосодержащей продукцией в первом полугодии 2026 года на 261% по сравнению с прошлым годом. «…может привести к увеличению уровня смертности населения от алкоголь-ассоциированных заболеваний», — предупреждают в Кузбассе.

В Воронежской области, где снижение потребления алкоголя сопровождается снижением заболеваемости и смертности, заместитель председателя правительства Владимир Попов предупредил: «легализация доставки сделает алкоголь более доступным для населения, в том числе для детей из семей, находящихся в социально опасном положении».

Томская область указала на главную слабость инициативы — контроль возраста покупателя. По мнению заместителя председателя правительства Светланы Грузных, недостаточная проработка механизмов онлайн-верификации «повысит доступность алкоголя для несовершеннолетних», а сама инициатива «не подлежит поддержке в любой форме, в том числе и экспериментальной».

Правительство Республики Саха (Якутия) в письме за подписью заместителя председателя правительства Георгия Степанова указало, что законопроекты противоречат действующему законодательству и угрожают достигнутым результатам федерального проекта «Здоровье для каждого», а также назвало невозможным обеспечение надлежащего контроля при дистанционном формате.

В Псковской области отметили, что законопроекты «не соответствуют проделанной регионами предшествующей работе по ограничению времени, мест и условий продажи алкоголя». Первый заместитель губернатора Вера Емельянова заявила, что региональное правительство не поддерживает их принятие из-за рисков роста потребления и числа правонарушений в состоянии опьянения.

В Дагестане, где потребление алкоголя традиционно одно из самых низких в России, указали на культурный и религиозный фактор. Врио министра здравоохранения республики Алиомар Ахмедов сообщил, что показатель годового потребления на душу населения составляет всего 0,89 литра этанола. Это результат общественных и регуляторных ограничений, включая запрет продаж в священный месяц Рамадан и в дни защиты детей.

«Дистанционная торговля с доставкой на дом действует в обратном направлении, она снимает барьеры доступности», — говорится в письме из Махачкалы. В республике действуют одни из самых строгих временных ограничений: продажа запрещена с 20:00 до 10:00, а также в дни праздников. Онлайн-канал разрушает эту систему, ставя под риск достигнутые показатели низкой алкоголизации.

Общественники бьют тревогу

Позиция регионов перекликается с выводами экспертного сообщества. Общественники неоднократно на различных конференциях и в интервью СМИ заявили о системном кризисе в сфере профилактики зависимостей. Несмотря на рекордные бюджетные ассигнования на здравоохранение, превысившие в 2026 году 8 трлн рублей, ожидаемого роста продолжительности жизни не произошло. Вместо плановых 78 лет фактический показатель составляет лишь 74,2 года. Так, председатель Союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев говорит, что система здравоохранения России тратит на лечение последствий зависимостей около 1 трлн рублей ежегодно, а потери работодателей — ещё свыше 400 млрд рублей. При этом Минздрав фиксирует, что до 75% всех смертей мужчин в России связаны с потреблением алкоголя, а совокупные потери ВВП до 2031 года от преждевременной смертности достигнут 4 трлн рублей только по кардиологическим причинам. При этом дистанционный доступ дает двукратный рост потребления. Расходы на компенсацию ущерба здоровью многократно перекроют доходы от онлайн-торговли. Получается бизнес-модель, где прибыль приватизируется бизнесом, а издержки — рост заболеваемости и расходов на ОМС — понесёт общество. Складывается ситуация, при которой с одной стороны есть государственная политика, направленная на укрепление здоровья нации, поддержка спорта и формирование культуры ЗОЖ, а с другой мы видим агрессивное лоббирование темы легализации онлайн-продажи алкоголя со стороны виноделов и виноторговцев.

Цена вопроса: здоровье против налогов

Главные аргументы Нины Останиной и поддержавших ее регионов — сохранение здоровья населения и стабильная экономика. В запросе губернаторам она предлагала сравнить возможные налоговые поступления с расходами на лечение последствий. «Для региона это риски для здоровья людей и финансовые последствия: дополнительные расходы на лечение, выплату больничных и социальное обеспечение вряд ли будут компенсированы ожидаемыми доходами», — отмечается в письме главы комитета. Нина Останина напомнила, что против легализации уже высказывались Минздрав, Минтруд, МВД, Росалкогольтабакконтроль и общественные организации от Лиги здоровья нации до Союза женщин России. Теперь к этому хору добавились и голоса субъектов Федерации. И позиция жесткая: компромиссы больше невозможны, легализация онлайн торговли алкоголем недопустима! Полный запрет дистанционной продажи вредных товаров это не ограничение рынка, а фундаментальное условие выживания и следования стратегии демографического развития России.

Госдуме теперь предстоит выбрать: отчитаться о «цифровизации торговли» или реально сохранить поколение, для которого ЗОЖ станет нормой, а не пустым звуком из учебника. Первое чтение покажет, услышат ли депутаты голоса своих избирателей и общественников, предупреждающих о возможном кризисе.