Белый дом говорит о мире, Конгресс готовит деньги на войну: Что происходит с помощью Украине

Американские демократы готовят Киеву новый пакет помощи примерно на 15 млрд $. Фото: REUTERS.

Financial Times со ссылкой на помощника в комитете по иностранным делам Палаты представителей сообщает, что демократы готовят Киеву новый пакет примерно на 15 млрд. Напомню, на выборах 3 ноября они взяли обе палаты Конгресса. В пакете есть всё: санкции против России, разведданные, ракеты-перехватчики и отдельная статья на украинскую энергетику, которой предстоит самая тяжёлая зима.

Телемарафон уже накрывает поляну. Зря. Сначала стоит посмотреть, на чём она стоит.

Новый состав Капитолия начнёт работу только в январе. А провести деньги демократы хотят раньше, в период «хромой утки». Протаскивать помощь собираются через NDAA, ежегодный закон об оборонном бюджете, который в любом случае должны принять. Схема старая: прицепить Украину вагончиком к поезду, который точно уйдёт.

Только у машиниста свой характер. Двух третей голосов, чтобы преодолеть вето Трампа, у демократов нет. Значит, кланяться придётся республиканцам. Их вице-президент Вэнс называл прекращение прямых поставок оружия Киеву одним из главных достижений команды.

Для понимания масштаба. По данным Исследовательской службы Конгресса, в 2022–2023 годах лимит на поставки со складов Пентагона составлял 11–14,5 млрд, а в 2025 и 2026 финансовых годах его урезали до 100 млн. Теперь Киеву обещают в 150 раз больше.

Обещает, правда, не спикер и не сенатор, а помощник, чьего имени газета не называет. Пакет никто не вносил на голосование. Пока это разговор в коридоре, переданный через Лондон.

С энергетикой картина ещё интереснее. Деньги на сеть означают признание: она трещит. Но трансформатор не печатается так же быстро, как доллар. Его заказывают, ждут месяцами, везут через полконтинента. А прилетает по подстанциям каждую ночь. Сегодня Минобороны отчиталось о поражении подстанции в Житомирской области.

Вашингтон опять раздваивается: Белый дом торгуется о мире, Капитолий подкармливает войну. Поэтому американское посредничество будет долго ходить кругами, а убеждать Киев придётся прежним способом — на земле.