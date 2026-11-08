Людмила Аринина говорила: «Мой муж страдал от пьянства, но сам страдал и мучился от своих запоев. Я ни разу его не ругала, не сердилась - я так его жалела!»

Актриса Людмила Аринина. Фото: kino-teatr.ru

8 ноября исполнилось бы 100 лет изумительной актрисе Людмиле Арининой. Вообще, конечно, формулировка «сегодня исполнилось бы 100 лет» - классическая глупая журналистская ошибка: до такого возраста люди обычно не доживают. Но Людмила Михайловна не дожила до юбилея всего несколько месяцев. Ее не стало 14 марта 2026 года.

Прекрасная, невероятная актриса. Сыграла чуть ли не в сотне фильмов, среди которых - и классика, и советские хиты: «Начало» Глеба Панфилова, «Мама вышла замуж», «Белорусский вокзал», «Гостья из будущего», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Отцы и деды», одна из серий «Следствие ведут знатоки», «Прости», «Меня это не касается», «Запомните меня такой», «Сказки старого волшебника». Была любимицей великого театрального режиссера Петра Фоменко, снявшего ее в тех немногих фильмах, которые он поставил: «На всю оставшуюся жизнь», «Почти смешная история», «Поездки на старом автомобиле». И при этом до сих пор не все знают ее по фамилии. Потому что роли в основном были маленькими - в той же «Гостье из будущего» она была бабушкой Юли Грибковой, единственной настоящей подруги, которую нашла в 1984 году Алиса Селезнева. Бабушкой замечательной, сразу выручавшей «гостью» из передряги. Но что это за роль для актрисы такого уровня...

Людмила Аринина сыграла чуть ли не в сотне фильмов. Фото: kino-teatr.ru

И все же она категорически утверждала, что у нее все с карьерой хорошо. Например, ее знакомая Екатерина Райкина, тоже недавно скончавшаяся, с грустью говорила в интервью, что у нее актерская судьба не сложилась. А Аринина в своем интервью с горечью это подтверждала, называя Райкину актрисой великолепной, а свои собственные возможности - очень скромными: «Многого я не заслуживаю». В другом интервью заявила: «Я считаю, что получила больше, чем достойна». Комплиментов она вообще не любила: «Когда я увидела себя на экране, поняла, что раньше, играя в театре, была о себе куда лучшего мнения... Я не стала великой актрисой - просто человеком, который счастливо прожил свою жизнь». Она и правда была безумно «благодарна судьбе за множество подарков». Эти самоирония и скромность были одним из многих признаков ее огромной интеллигентности.

Она и на свет появилась в очень интеллигентной семье: папа - художник, мама - преподавательница русского и литературы. («Они никогда не говорили, что меня любят: это само собой разумелось! Это было было счастливейшее детство»). Поступила в ГИТИС, в 1948 году окончила его, но в Москве не осталась: по распределению отправилась в театр абсолютно разрушенного после войны города Могилева. Послушать ее интервью, так это было абсолютным счастьем: театр деревянный, крошечный, но зато в нем такая фантастическая акустика, можно играть шепотом, и зрители все услышат! Потом - Брест. Потом - Кемерово, Ташкент, Омск, Челябинск, где она проработала несколько лет...

Стремления к огромной всенародной славе, столь типичного для множества артистов, у нее, кажется, просто не было. И вообще, ей нравилось, когда в театре зрителей немного. Она в принципе многого от жизни не требовала, оставаясь при этом воплощением оптимизма и жизнерадостности. Юлии Меньшовой в 2015-м говорила: «Я на рубль могу прожить в день! Был бы кусочек хлебца и картошечка, если с селедочкой, то вообще замечательно. И никогда не было ни о чем сожалений. Я от результата своей профессии получаю удовольствие, и мне это приятно».

Роль в фильме "На всю оставшуюся жизнь". Фото: kino-teatr.ru

Только в 41 год (!) она сыграла первую роль в кино. И только в 49 благодаря фильму «На всю оставшуюся жизнь», показанному по телевидению, ее узнала вся страна.

Как-то получалось, что она, такая сияющая, часто влюблялась в мужчин, которые страдали. Впервые в 15 лет полюбила молодого человека, оставшегося на войне без ноги, даже решила выйти за него замуж (но, конечно, не вышла). А второй из трех ее мужей, актер и режиссер Николай Мокин, страдал от алкоголизма, но она прожила с ним 26 лет, до его смерти, и потом говорила, что он сам мучился от запоев, плакал от того что пил: «Он был в когтях страшной болезни! Это как грипп: запой проходил, потом человек уже не болел... И каждый раз думаешь: этот раз последний, дальше все будет хорошо... Но я была молода и сильна, мы вдвоем шли по жизни, и я ни разу не сказала ему слово «алкоголик», не ругала, не сердилась. Я его так жалела! Он сам так страдал от этого!» И потом утверждала, что Николаю Мокину обязана абсолютно всем.

А третьим мужем стал подполковник в отставке, вышла за него она в 64 года, когда после смерти Мокина жила с матерью. Ее соседка решила ее сосватать - сообщила, что рядом живет очень приличный человек, военный «с большой пенсией», у которого жена умерла четыре года назад. «А зовут его Николай Александрович Семенов» - и мне стало дурно, потому что Николаем Александровичем звали моего покойного мужа, тоже умершего четыре года назад». Людмила Михайловна не хотела знакомиться, но соседка с мамой настояли, чтобы они с этим военным все-таки встретились. И ее потрясла история о том, как новый Николай Александрович ухаживал за своей тяжело больной супругой. Она снова прониклась сочувствием. И прожила с ним в очень счастливом браке много лет. Но потом и его не стало...

Из-за абсолютной преданности профессии Людмила Михайловна так и не родила детей - нужно было «держать репертуар в театре», она не могла срывать из-за беременности спектакли. После смерти мужа одинокую пожилую женщину, которая уже почти не выходила на улицу (но была в абсолютно здравом уме и дома могла себя обслуживать), поддерживала и опекала коллега по театру «Мастерская Петра Фоменко» Ирина Пегова. В итоге Аринина завещала именно ей, а не своим племянникам все свое имущество.

Людмила Аринина перед кинопремьерой, 2007 год. Фото ИТАР-ТАСС/ Михаил Фомичев

Как писал в мае сайт kp.ru , «Жили они неподалеку друг от друга, у метро «Маяковская»: Пегова приносила Арининой горячую еду, которую готовила дома, покупала, что нужно в магазинах и аптеке. Также Ирина Пегова регулярно присылала свою домработницу убираться у Людмилы Михайловны в квартире. Так продолжалось восемь лет — каждый день на связи. Еще несколько лет назад Людмила Михайловна сходила к нотариусу, где подписала заранее продуманное и составленное завещание. Причем, дабы избежать споров в будущем, было медицинское освидетельствование — о том, что она полностью дееспособна на момент подписания завещания. Когда племянники после смерти Людмилы Михайловны узнали, что есть завещание, решили его опротестовать — но у них это навряд ли получится, так как оно составлено по всем правилам. И «не в последний день».

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