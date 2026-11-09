Дети все чаще срывают уроки и спорят с учителями: что не так с современными школьниками

- У меня синдром дефицита внимания! - А у меня педагогическая запущенность! Фото: Андрей КАРА.

Вспомните свое детство: все более-менее спокойно сидели на уроках, за исключением редчайших хулиганов (которые и были-то не в каждом классе). Что учитель сказал - то и сделали. А сейчас? Педагога не слышат, крутятся, вертятся, кто когда захотел - встал и пошел. Еще и уроки срывают! Чуть ли не половине класса нужен индивидуальный подход из-за особенностей развития или поведения. Ну, может, и не строго половине. Но в каждом кабинете сидит (это в лучшем случае, а то и лежит под партой) такой проблемный ученик, и чаще всего не один. Что случилось с детьми?

- Такая тенденция действительно есть, - подтвердил KP.RU Дмитрий Панасюк - психолог, ведущий специалист центра «Траектория развития». - Особенно в младшей школе родители часто жалуются: мол, учиться невозможно из-за поведения некоторых ребят. Но тут как повезет - где-то один-два хулигана, а где-то таких полкласса.

Дмитрий Панасюк.

Почему так? По мнению эксперта, сошлись несколько факторов.

1 Побочки осознанного родительства

В процессе воспитания мамы с папами прикладывают меньше усилий в плане выстраивания границ допустимого и нет. Боятся быть строгими, неудобными, наказывающими - плохими. Многих выбивает детская манипуляция «Ты меня не любишь, потому что запрещаешь, ругаешь…». Взрослые воспринимают это как оценку себя как родителей - что они плохо справляются, если ребенок такое говорит. Плюс родительская непоследовательность: сегодня они добренькие и все разрешают, а завтра терпение закончилось - и все нельзя. От такого диссонанса у детей случается расколбас.

2 Эмоциональная незрелость детей

В наше время дети с ранних лет много времени проводили во дворе и там учились выстраивать отношения и коммуникацию со сверстниками. Были друзья, разные компании, игры, где нужно было соблюдать правила, иначе доходчиво получишь обратку, учиться договариваться. Где-то терпеть, отступать, а где-то настаивать и требовать. Это был своеобразный социально-психологический тренинг, который проходил довольно активно.

Сейчас культура улицы почти сошла на нет. На площадках играют под строгим оком мам и пап. В садиках сейчас что-то подобное сохранилось, хотя неудобных детей воспитатели стараются перевести в специальные группы, рекомендовать частный сад или еще как-то изолировать от других детей, чтобы было поменьше жалоб и проблем.

Но в общем и целом дети не умеют решать конфликты, противостоять стрессу. Чуть что - агрессия. Или слезы, уход в телефон… Не понимают причинно-следственной связи между своим поведением и тем, что его ругают, не хотят дружить.

3 Влияние гаджетов

Гаджеты помогают быстро создать себе ситуацию успеха: найти игру, где можно победить, не прикладывая особых усилий и не имея много навыков. Во дворе такой успех надо было заработать авторитетом - умея круто играть в футбол или бегать быстрее всех. Вот и в школе конкуренция офлайн. Дети, привыкшие к быстрому успеху в онлайне, не выдерживают, когда оказывается, что сосед по парте Вася лучше учится, его больше хвалят учителя и к нему дети сильнее тянутся, потому что он что-то умеет интересное. И тогда обиженный ребенок начинает привлекать к себе внимание деструктивными способами: кого-то стукнул, что-то кинул, сорвал урок и так далее.

Еще момент - залипая на просмотре коротких видео, игр, дети привыкают к быстрой информации. Слушать учителя 40 минут, усваивать информацию им потом очень сложно, так как внимание рассеивается. Из-за увлечения телефонами не происходит тренировки нервной системы, а это уже физиология. Не просто так ведь в школу дети идут в 7 лет, когда созревают зоны мозга, ответственные в том числе за восприятие информации, удерживание внимание.

4 Перекос с интеллектуальным развитием

Не так часто встречается, но тоже есть. Это когда родители очень хотят хвастаться ребенком, чтобы другие завидовали, и активно развивают его интеллектуально: ментальная математика, три иностранных, репетиторы. А в школе такому ребенку становится неинтересно, потому что он многое из программы уже прошел, больше знает, лучше считает, читает и пр. И начинает развлекаться, привлекать к себе внимание и мешать другим. Поэтому родителям стоит помнить о балансе.

Развивать интеллектуальную сферу ребенка гораздо легче, чем эмоциональную, где нужно время, силы на то, чтобы выстроить доверие, научить распознавать свои чувства и справляться с разными состояниями. И хвастаться интеллектуальными достижениями проще.

ВОТ ТАКОЕ МНЕНИЕ

Авторитета больше нет?

В школе к детям чаще всего звучат две претензии: нарушают правила и проявляют неуважение к педагогам. Раньше было аксиомой «учитель всегда прав» - и дети вели себя нормально из страха. Сейчас школьники более свободные, уверенные, про свои права любят поговорить…

Самое, наверное, подходящее слово - «дерзкие». Дети могут перечить взрослым, спорить. Они очень наблюдательные и могут обвинить в двойных стандартах. Многое, как мы уже говорили, связано с границами в семье.

Если родители пытаются дружить с ребенком, тогда учителю трудно выстраивать отношения из позиции взрослого. Педагог отвечает за учебный процесс и за безопасность, а уж потом он веселый и замечательный. И то, что в пылу конфликта мы нередко называем хамством со стороны учеников, не всегда таковым является. Часто это проверка границ: насколько сложно вывести учителя из себя, как отреагирует, если сказать что-то эдакое? Как только взрослый срывается на эмоции, он уже на крючке, авторитет удержать почти нереально.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Дети с диагнозами делают погоду?

И учителя, и родители часто жалуются: мол, в классах стало больше детей с СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) и РАС (расстройства аутистического спектра). Такие ребята не всегда комфортно себя чувствуют в школе, из-за этого чудят, другим мешают, учителям приходится тратить время, чтобы их успокоить, урок превращается в бедлам. Так ли это?

- Тут двойная история, - говорит Дмитрий Панасюк. - С одной стороны, действительно в школах есть какое-то количество детей с СДВГ. Не могу сказать, что их стало больше, чем 10 - 15 лет назад. Истинному ребенку-эсдэвэгэшнику тяжело дается учебный процесс, таким детям нужно много внимания и индивидуальный подход. Но частенько диагноз ставится просто неудобным детям, когда имеет место педагогическая запущенность - та самая невоспитанность. Тут еще такой момент: родителям бывает трудно признать ошибки своего воспитания - проще найти у ребенка болезнь и от нее лечить таблетками, успокоительными. Знаю случаи, когда несколько неврологов и психиатров говорили, что ребенок здоров, но родители все равно находили специалиста, который подтверждал диагноз.

ВАЖНО!

Как объяснить, почему надо соблюдать правила

Родительская боль: талдычишь-талдычишь о том, как надо себя вести и как не надо, но что об стенку горох. Или кивает-соглашается, божится, что все так и делает, а учитель снова и снова шлет гневные сообщения. Ты отпрыску: как так? А он: это Вася виноват! Или сразу в штыки: «А почему я должна ходить в форме, если Катя каждый день в джинсах?» Как достучаться?

- Я бы сказал: давай ты будешь отвечать за себя. Ты привела в пример Катю, а я приведу примеры, когда дети носят форму всегда. А нарушители сами за себя ответят.

Но вообще, замечания учителей родители часто парируют: мол, это ваши проблемы, мы учим только хорошему, дома он ведет себя нормально! Здесь нужно понимать - есть образовательная триада: ученик - учитель - родитель. И ее не нужно разрушать. Дома не должно звучать, что педагог придирается и так далее. Даже малейшее сомнение в экспертизе учителя даст ненужный эффект. Не согласны с учителем - обсуждайте это не при ребенке.

Второе - разговаривать о косяках с ребенком нужно, когда все хорошо и нет конфликта. А не после родительского собрания, когда ребенок знает, что у него рыльце в пуху, ждет взбучку и готов сопротивляться, - пользы не будет. Вообще родители нередко попадают в замкнутый круг, когда от них требуют реакции, они не хотят ссориться со своим ребенком и портить отношения, однако реагировать надо. Это становится проблемой для всей триады. И искать решение тоже нужно всем вместе. Взрослые не должны скатываться в позицию «мы все ругаем ребенка». Правильнее - «мы ищем пути решения проблемы». И обязательно считаться с мнением ребенка, выслушать его объяснения.