12-летний Георгий Жуков помогает бойцам на передовой

В каждую посылку для фронта Георгий вкладывает письмо с благодарностью защитнику Родины. Фото: Семейный архив

Мальчик родился во Владивостоке. Ничем не отличался от других детей - пока не пошел в детский сад. Внезапно начались сильные боли в животе. Расстройство кишечника.

- Я это связывала с изменением рациона. Педиатры успокаивали: у мальчика адаптация. Но лечение не давало результатов, и я настояла на обследовании, - вспоминает мама Светлана Владимировна.

УЗИ показало: размеры печени у трехлетнего ребенка - как у взрослого человека! Анализы крови указали на серьезные отклонения. Истинную причину болей раскрыло генетическое обследование. У Георгия оказался редкий диагноз - дефицит лизосомной кислой липазы. При этом заболевании не вырабатывается фермент, расщепляющий жиры. Холестерин скапливается, страдают сосуды, сильнейший удар приходится на поджелудочную и печень.

- Я вступила в чат таких же мам. От них узнала про фонд «Круг добра». В августе 2021 года нам одобрили лечение, - голос мамы и сегодня дрожит от слез.

Уже пять лет каждые две недели Георгий ложится в стационар на капельницу. Лечение он переносит хорошо. Улучшились показатели крови, а главное - состояние здоровья.

- На считая диеты, он не отличается от других детей. Учится на четверки и пятерки, занимается спортом. И очень помогает бойцам на фронте - не зря ведь у него имя маршала Победы, - рассказывает Светлана.

Папа Георгия - военный, а потому воспитывался мальчик в атмосфере любви к Родине. Вступил в ряды «Юнармии». делает для бойцов окопные свечи, сухие души, талисманы, собирает помощь на СВО. А браслеты, которые он плетет, можно наложить как кровоостанавливающий жгут.

- Кем станет сын, пока не знаем. Но наша страна сделала все, чтобы Георгий рос здоровым!

СПРАВКА «КП»

Фонду «Круг добра», созданному президентом для дополнительной помощи детям с тяжелыми и редкими болезнями, в 2026 году исполнилось 5 лет. В его бюджет идет 2% от «налога на богатых». Помощь получили более 30 тысяч детей со 116 заболеваниями.