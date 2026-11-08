С 1 января 2027 года производителей машин в КНР обяжут подтверждать возможность сервисного обслуживания и ремонта на внешних рынках. Фото: Илья Московец/URA.RU/ТАСС

Казалось бы - только все устаканилось. К китайским машинам мы привыкли, оценили их и даже полюбили. А тут - бах! - сами китайцы ставят в колеса палки. Ну или палочки. Бамбуковые. Раз уж речь идет про Китай. Который с 2027 года ужесточает политику экспорта автомобилей. В интернетах уже паникуют и обещают весь набор «прелестей» - от перебоев с поставками до взлета цен.

А что будет на самом деле?

Китай ужесточает политику экспорта автомобилей: В чем суть

С 1 января 2027 года производителей машин в КНР обяжут подтверждать возможность сервисного обслуживания и ремонта на внешних рынках. Плюс гарантировать бесперебойную поставку запчастей и различных расходников. Без этих гарантий вывоз авто из страны запретят.

А вот их предоставить непросто!

Нужно заверить государство, что у компании есть минимум 50 точек, имеющих разрешения на ремонтную деятельность в стране присутствия. С соответствующими договорами, сертификатами, оборудованием, нужной квалификацией сотрудников и даже фотографиями помещений. Плюс документы, подтверждающие наличие запчастей как минимум для плановых работ. Нет возможности это сделать? Садись, два, готовься к пересдаче. А до тех пор твои машины за пределы Китая не выпустят.

Казалось бы - для чего все это? Ведь Поднебесная так активно пытается покорить автомир! Вон, Chery в будущем году хочет выйти на рынок Японии, уже идет экспансия в Европу, не прекращаются попытки прорубить окно в США… Зачем ставить лишние препоны для собственных компаний, когда им и другие правительства мешают изо всех сил?

Но логика есть. И весьма прагматичная.

- Сейчас у Китая - вторая попытка завоевать мировой авторынок. Первая случилась 20 лет назад - и обернулась провалом, - напоминает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. - Тогда, в том числе и в России, пытались заманить покупателей дешевыми поделками, в которых на автомобиль указывало лишь наличие колес и мотора. Чем закончилось - знаем. Те первые китайские машины вспоминаются с содроганием. А репутация китайского автопрома получила колоссальный ущерб, отголоски которого слышны до сих пор. Второй раз на прежние грабли наступать не хотят. Сейчас задача КНР - доказать, что их машины надежные, современные, ни в чем не уступают западным. Так что нужен контроль - не только над выбором моделей, которые поставляют на экспорт. Но и за их обслуживанием и ремонтом.

Самая дорогая китайская машина на нашем рынке - Hongqi Guoya Imperial V8 за 32 млн рублей - поставляется в РФ официально. Так что можем не переживать, в продаже она останется! Фото: Рамиль СИТДИКОВ/РИА Новости

Китайская экспансия

Китаю крайне важен экспорт. Внутренний рынок насытился. Он все еще крупнейший в мире (22 млн проданных машин в 2026 году против 14 млн в США). Однако с января по сентябрь продажи упали на 21,7%. Не потому, что китайцы стали жить хуже. А потому, что почти все, кто мог, уже купили новые машины и менять их пока не планируют. В итоге экспорт - главный способ сохранить производство как минимум на нынешнем уровне.

И в КНР стараются!

Вот свежие данные от Европейской ассоциации автопроизводителей: в сентябре на долю китайского автопрома пришлось 15,8% авторынка Старого Света. Рост - 75% к прошлому году! В лидерах - Geely, которая сумела продать без малого 55 тысяч машин. Chery реализовала 52,8 тысячи машин. А кроссовер Jaecoo J7, разойдясь тиражом в 10,8 тысячи экземпляров, возглавил хит-парад продаж в Великобритании! Этот результат был бы невозможен, не обеспечь китайцы нормальный сервис и бесперебойную поставку запчастей.

Поэтому китайское правительство так хочет закрепить успех и печется о репутации родного автопрома. Отсюда и новые правила. Так что палочки в колеса власти КНР действительно вставляют - но только тому импорту машин, который не пойдет на пользу ни покупателю, ни имиджу китайского автопрома.

А это - самое дешевое китайское авто в России, Changan Alsvin за 1,45 млн рублей. Новый закон не отразится ни на ее поставках, ни на цене. Фото: auto.ru

Что изменится в России с поставками китайских автомобилей

Бог с ней, с Европой. Как на нас-то это скажется?

- Китайские производители у нас доминируют. Но все эти компании - Chery, Geely, Haval, Changan и ряд других, поменьше, - не испытают никаких проблем с новыми правилами. Есть у них и сервисные сети, и бесперебойная поставка запчастей, и контракты с дилерскими центрами. Новые правила министерства коммерции КНР никак им жизнь не усложнят и на поставках как машин, так и комплектующих не скажутся, - разъясняет генеральный директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Другое дело - бренды, которые в России официально не представлены. Их много. В том числе довольно известные - Zeekr, Xiaomi, BYD и т. д. С ними возникнут проблемы - ведь большинство этих машин везут к нам по параллельному импорту, без официальной поддержки производителя. Но речь идет в основном о дорогих машинах, как правило - электромобилях, гибридах. Их доля на рынке - 1 - 2%.

- И главное - у них есть аналоги из представленных у нас официально моделей. Если говорить об «электричках» и гибридах, речь в первую очередь о Voyah и Evolute, собираемых в Липецкой области. Если поставки условных Xiaomi станут сложнее, можно найти им замену - и рынок останется при своих, - продолжает Сергей Целиков.

Другое дело - западные бренды, машины которых собирают на китайских заводах и активно завозят в Россию. Изучим статистику (см. «Только цифры») - за 9 месяцев текущего года из Китая «приехало» 67,5 тысячи новых машин. Но в лидерах - Mazda, Toyota, Nissan, Kia, Volkswagen… В общем, вовсе не китайские марки.

Что нам везут из Китая? Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

При этом заводы данных компаний, расположенные в Поднебесной, будут обязаны соблюдать новые требования. И ни одна из них, скорее всего, не подтвердит, что владеет в России собственной сервисной сетью. Это вопрос политики и санкций. То есть ввезти новую «Мазду» китайского производства действительно станет сложнее. Но - не невозможно.

- Поскольку есть «период охлаждения», - напоминает Антон Шапарин. - По китайским законам машина, проданная в КНР, спустя шесть месяцев становится «подержанной» и может экспортироваться по более лояльным правилам. Даже если пробег на нуле. Этим и сейчас активно пользуются. А станут пользоваться чаще. Вспомним классику: в России законы придумывают 450 депутатов, а как их обойти - 146 миллионов россиян. В Китае тот же принцип, только самих китайцев - в 10 раз больше. Как-нибудь справятся!

Как новые правила скажутся на ценах и рынке

Так, значит, - ничего не изменится? Тут надо вспомнить анекдот.

Собралась комиссия экономистов. Обсудили, что ждет страну. Делятся результатами с публикой:

- Есть три сценария. Оптимистичный - доллар упадет, инфляция снизится. Пессимистичный - доллар вырастет, инфляция ускорится. Реалистичный - все останется как есть.

Вопрос из зала:

- А что общего у всех трех сценариев?

- Цены поднимутся в любом случае!

- Именно это нас и ждет, - горько смеется Сергей Целиков. - В глобальном плане ничего не поменяется. Машины из Китая как ехали, так и будут. Может, чуть-чуть изменится распределение между брендами - кто-то продаст больше, кто-то меньше. Рынок отрегулирует все. Но стоимость самих машин вырастет. Не из-за новых правил в Китае. А просто потому, что «так положено».