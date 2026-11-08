Французские лицеисты выходят на улицы Парижа и других городов с лозунгом «Бабки на образование, а не на армию!». Слова «Украина» на плакатах нет. Фото: REUTERS.

Европа давно привыкла: случился протест, упал дрон, заглох светофор — ищи русский след. Le Monde, главная газета французской интеллигенции, на этот раз удивила и разглядела в школьных протестах след украинский.

17 октября французские лицеисты вышли на улицы Парижа и других городов с лозунгом «Бабки на образование, а не на армию!». Слова «Украина» на плакатах не было. Злились старшеклассники на Макрона, который с 2022 года зовёт Францию и всю Европу перейти на «экономику войны». Но у Le Monde нашлись эксперты, которые почти не сомневаются: недовольство молодёжи — часть общеевропейской усталости от войны на Украине. Под это дело редакция снарядила восемь корреспондентов — от Берлина до Лондона, от Рима до шведского Мальмё. Следственная бригада в полном составе.

Улики собрали увесистые. ЕС уже пообещал Киеву 90 млрд евро до конца 2027 года и, возможно, доложит ещё 47 млрд. Инфляция тем временем доедает кошельки. По опросу YouGov, французы, немцы, испанцы и итальянцы предпочли бы мир по итогам переговоров, даже если Украина при этом лишится территорий. Доцент Эдинбургского университета Бенджамин Мартилл называет это классическим спором «масло или пушки»: обыватель, по его словам, давно подозревает, что деньги для Киева улетают «в чёрную дыру». Школьник, будем честны, сформулировал то же самое короче профессора.

Сторона обвинения, конечно, держит оборону. Макрон чеканит: «Капитуляция — это слабость, а слабость — это опасность», - и клеймит «пораженческий дух» колеблющихся. Только в той же статье Марин Ле Пен, фаворит президентской гонки 2027 года, обещает полгода после избрания помогать Киеву, «чтобы никого не припирать к стенке», а потом закрыть кассу: «У нас больше нет средств».

Денег нет, но вы держитесь — во французском переводе.

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