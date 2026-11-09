Ну, когда же ты, Анискин, этих жуликов найдешь?

Надзиратель Хватов (Александр Устюгов) раскрывает дело с аристократкой Добужинской (Марина Александрова). Фото: Кадр из сериала «Околоточный»

Продюсерши Ушакова и Жукова решили взять от державности тайм-аут и сняли комикс про околоточного, пояснив, что это как наш участковый инспектор. Это прежде они с режиссером Андриановым занимались «Грозным» 18+, «Годуновым» 16+, «Столыпиным» 18+ и прочими видами борьбы с госизменой. Но тот с сериалом «Резервация» 16+ ушел в лукавую иносказательность, а им того долг и служба не велят. Пробно сделали «Князя Андрея» 16+ с Давидом Ткебучавой - но душа звала шалить, а для таких надобностей лучше всего подходит манера Нурбека Эгена («Шерлок в России» 18+).

Сценарий им по первости достался плоский, потому что других сценарист Карпов и не пишет (то у него переделка «Беспокойного хозяйства» «Есть только МиГ» 18+, а то ремейк всех голливудских комедий сразу «В спорте только девушки» 12+ - причем всегда в расчете на целевое финансирование либо к годовщине Победы, либо к Олимпиаде) - но дамы привлекли к делу Тимура Эзугбая, и процесс пошел веселее.

Околоточный надзиратель Хватов (Александр Устюгов) держит в кулаке волостной центр под Вязьмой с борделем, базаром, трактиром, лесопилкой, музыкальным салоном, цыганским табором и прочими развлечениями пореформенного фронтира. Всплеск тогдашнего бандитизма авторы явно связывают с освобождением крестьянства и на стенной портрет грозного Александра III оглядываются, как на икону.

То у Хватова в районе режут шлюх, то стреляют почтарей, то дерутся пильщики, а то самоубиваются приезжие ревизоры. Словом, Ивану Егорычу скучать не дают, да он бы и так не скучал, положив глаз на вдовую сестру графа Добужинского (Марина Александрова - Иван Колесников), которую с непонятных щей зовут графиней, тогда как побывавшие замужем наследуют мужнин титул. И раня тем в самое сердце купчиху Растеряеву (Карина Андоленко), в худших традициях мелодрамы обещавшую никуда его не отпустить и никому не отдать.

Герой натуральным шерифом взводит курок табельного смит-вессона, фотографируется с велосипедом на чертовых колесах, как граф Толстой, а в ночной засаде караулит карету с разбойниками, которая светит во тьме парой фонарей, как сущая собака Баскервилей. Эген, как это за ним водится давно, веселится от души. Цыгане, как индейцы, перекрашивают лошадей, невест топят в речке, уездных прокуроров берут под стражу за взятки с подрядчиков, полуграмотные пьюхи с ошибками требуют выкуп за не ими похищенных девиц, жизнь кипит почти по-столичному.

К пятой серии Эзугбая устает чинить исходный сценарий, теряет контроль, и безумное для XIX века словцо «поплохело» произносится дважды за минуту. Следом идут «Умный ты мужик - а дурак», «Не соскучился?» в значении «А не перепихнуться ли нам немедленно?» - единственно доступном современным графоманам - и тому подобный вербальный трэш, который народ готов терпеть, ибо втянулся. За 8 серий ухлопано 28 действующих лиц, и даже не все упомянуты в титрах - видно, сценарий дорабатывался на ходу, эпизодников хватали из первых попавшихся трупп и не всех успели переписать поименно.

В наши дни, когда классический детектив с угадайкой подлейшим образом уничтожен Сетью (после первого же просмотра сыщется несколько подонков с известием, кто убийца и как они, умные, раньше всех все расчухали). Поэтому преступники зрителям известны заранее, и загадка в том, когда же до них доберется Хватов, контуженный на турецкой войне и потому думающий медленнее, чем обычно. Явление похороненных мужей, давным-давно сданных в приют сыновей, Дмитрия Ульянова в роли уездного исправника и супруги Устюгова Аглаи Шиловской с романсом про хризантемы в саду разнообразят интригу.

В конце концов, и специалисткам по абсолютизму требуется временами отдыхать на уголовщине и конфетках-бараночках. Ваня-детектив им в помощь.

«Околоточный» 18+

2026.

Реж. Нурбек Эген. «Иви».