Потемкин - наше все

Поначалу князь (Иван Колесников) -настоящий красавец. Но потом он, как известно, потеряет глаз... Фото: Первый канал

- О Потемкине в кино никто толком не рассказывал, - делится режиссер проекта Ярослав Мочалов. - Если только коротко и всегда с акцентом на том, что он был фаворитом Екатерины. На самом деле его деяния для страны более чем весомы: Черноморский флот, Крым, Херсон, Севастополь, Новороссия - все это создал для нас именно Потемкин. Мы впервые показываем его настоящим.

Сериал охватывает практически всю жизнь князя, каждая из восьми серий соответствует определенному хронологическому периоду его жизни. Главную роль исполнил Иван Колесников.

- Он был умнейшей личностью, говорил на разных языках, прекрасно разбирался в военном деле и пытался всегда все сделать сам, - говорит актер о своем персонаже. - Кроме этого, Григорий Александрович слыл жутчайшим авантюристом, веселым человеком, бесшабашным романтиком и мечтателем, для которого не существовало ничего невозможного. Мне кажется, у нас получился исторический экшен с опорой на реальные события. В нем есть все: любовь, погони в каретах, драки, батальные сцены с конями и пушками, дворцовые интриги и роскошный маскарад.

В основе сюжета две главные линии: личная - тайное венчание с императрицей Екатериной, и государственная - строительство империи на юге. Потемкин предстает не только творцом екатерининских планов, но и их главным исполнителем - человеком, для которого любовь к Отечеству и любовь к женщине оказались едины.

Это любимое платье Анны Ковальчук в роли Екатерины II. Оно весит 15 кг. Фото: Первый канал

Образ Екатерины воплотила звезда «Тайн следствия» 16+ Анна Ковальчук.

- Пик или верх мечтаний для любой актрисы - сыграть Екатерину II, - считает актриса. -Тем более, живя в Петербурге с юности, невозможно не очароваться всем тем, что тебя окружает. А ничего этого не было бы без Петра I, Екатерины II и их сподвижников. Работая над ее ролью, мне хотелось не потерять то сложное сочетание силы и мощи, которые должны быть присущи мужчине, но в моей героине они соединены с нежностью и любовью по отношению к Потемкину.

Императрицу в юности сыграла дочь актрисы Злата Ильченко. С мамой они очень похожи, а Злате даже подобрали линзы, чтобы сходство стало еще сильнее.

- Необходимо было передать ту внутреннюю силу, гордость, уверенность, ведь у Екатерины был невероятный внутренний стержень. Помогали платья, декорации, антураж вокруг, воздействуя на самоощущение. Сразу появлялись осанка, другое настроение и манера речи, - рассказала Злата.

Съемки проходили в реальных дворцах Санкт-Петербурга (Мраморный дворец, Екатерининский дворец, особняк Кельха), а также в Выборге, Ивангороде и Каменногорске. Всего было задействовано около трехсот объектов. Ивангородская крепость на время съемок превращалась в Крым и Очаков.

КСТАТИ

Исторический факт

В России князя долгое время помнили лишь по крылатой фразе «потемкинские деревни». Легенда гласит, что Потемкин выстроил на пути императрицы бутафорские домики, чтобы выдать пустынный край за процветающий. Но на самом деле миф возник раньше, чем Екатерина II вообще доехала до Крыма во время своей знаменитой инспекционной поездки 1787 года. Слухи распускали недоброжелатели Потемкина и иностранные наблюдатели, опасавшиеся усиления России на Черном море. Академик Александр Панченко писал, что Потемкин действительно декорировал города и селения, но «никогда не скрывал, что это декорации». Украшательство было частью политического спектакля - для устрашения Турции и демонстрации успехов России, а не попыткой обмануть императрицу.

Первый канал.

«Новороссия. Потемкин» 16+

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