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В мире8 ноября 2026 19:03

У Израиля новый премьер, но это не значит, что старый проиграл: Кто такой Гади Айзенкот

Президент Израиля дал Айзенкоту мандат на новый кабинет
Дмитрий БАБИЧ
Президент Израиля Ицхак Герцог поручил лидеру оппозиции Гади Айзенкоту формирование нового правительства

Президент Израиля Ицхак Герцог поручил лидеру оппозиции Гади Айзенкоту формирование нового правительства

Фото: REUTERS.

Президент Израиля Ицхак Герцог вручил лидеру оппозиционного блока партий Гади Айзенкоту мандат на формирование нового правительства Израиля. Для действующего премьера Биньямина (Биби) Нетаньяху это плохая новость. Айзенкот обвиняет его в нарушении принципов демократии, а заодно и в том, что он, премьер Нетаньяху, не смог обеспечить безопасность Израиля и во время, и после вторжения на территорию страны боевиков движения ХАМАС в октябре 2023 года. К тому же над Нетаньяху уже «висят» несколько уголовных дел о коррупции и превышении полномочий, от которых его спасал только премьерский иммунитет.

Впрочем, для Нетаньяху не все потеряно. Достаточное для формирования большинство в Кнессете у Гади Айзенкота пока не сформировано, и времени ему на это отпущено по закону всего 28 дней. Президент Герцог может удлинить этот период до 42 дней – но для этого нужна просьба Айзенкота с обоснованием.

За это время Айзенкоту надо решить поистине «головоломную» политическую задачу. У его блока – 48 мест в парламенте, у блока Нетаньяху – 53 места. Еще 19 мест получили участвовавшие в голосовании арабские партии – они представляют проживающих в Израиле арабов, давно ставших меньшинством в еврейском государстве. Айзенкот призывает сотрудничать с ним и сформировать правительство все силы, которые поддержат четыре принципа, необходимых для единства и выживания Израиля.

Первый – признание Израиля еврейским демократическим государством, где все граждане равны.

Второй – принятие ценностей Декларации о независимости Израиля 1948 года.

Третий – признание обязательности армейской службы для всех израильтян, включая религиозных евреев, которые много лет «косили» от воинского долга, обязательного в Израиле даже для женщин.

Четвертый – признание ХАМАС террористической организацией.

Проблема в том, что многие лидеры арабские партии не хотят признавать членов ХАМАС террористами. Кто-то из них не желает этого делать из солидарности с и вправду смелыми бойцами-арабами, а кто-то из страха – ХАМАС мстит «предателям палестинского дела». Это делает очень трудным самое простое решение – добавить к 48 депутатам от Айзенкота 19 арабских депутатов и сформировать кабинет.

Есть у Айзенкота и второй вариант – привлечь на свою сторону партии религиозных евреев, входящие сейчас в коалицию Нетаньяху. Но этих потенциальных партнеров отпугивает третий пункт: их электорат – это те самые ультра-ортодоксальные евреи, служба которых в армии вместе со всеми является третьим непременным элементом в четырех пунктах Айзенкота.

Есть еще один вариант – смягчить требования к арабским партиям и просто не упоминать в коалиционном соглашении с ними ХАМАС. Психологически договориться с арабами Айзенкоту легче, чем соратникам Нетаньяху: Айзенкот – сын еврейских выходцев из Марокко, арабской страны. Но в случае такого договора Нетаньяху наверняка обвинит Айзенкота в предательстве еврейского характера Израиля.

Почему Нетаньяху не делает этого сейчас? Потому что сейчас бросать упреки Айзенкоту в отсутствии патриотизма для «непотопляемого Биби» просто неприлично: сын Айзенкота, будучи бойцом израильской «армии обороны», погиб в Газе в декабре 2025 года. Вся страна видела, как Айзенкот плакал на могиле «Галуши» - так он называл своего ныне покойного сына Гала Айзенкота. Но любой компромисс Айзенкота с арабами по поводу определения для организации ХАМАС станет красной тряпкой даже для негативно настроенных к Нетаньяху израильтян.

Хитрый Нетаньяху манит Айзенкота компромиссом: он предлагает создать «правительство национального единства», оставив арабские партии Израиля за бортом. Но такой вариант будет означать участие в правительстве самого Нетаньяху, а значит – невозможность наказать его за все прошлые грехи.

Для Нетаньяху многое поставлено на карту. Трамп явно дистанцируется от Биби, которого наверняка частично винит в поражении республиканцев на недавних выборах в Конгресс США. «В ближайшее время ударов по Ирану не будет», - сказал вчера Трамп. И эта фраза явно не в пользу Нетаньяху, который разделяет с Трампом ответственность за явно неудачную кампанию против Ирана.

Выходит, последняя защита для Нетаньяху – это его 53 места в Кнессете и старое обещание Айзенкота не идти на компромисс с арабскими партиями. Для того, чтобы вновь править Израилем, этого маловато. Но, как надеется Нетаньяху, - вполне достаточно, чтобы получить иммунитет от судебного преследования и избежать тюрьмы.

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