Президент Израиля Ицхак Герцог поручил лидеру оппозиции Гади Айзенкоту формирование нового правительства Фото: REUTERS.

Президент Израиля Ицхак Герцог вручил лидеру оппозиционного блока партий Гади Айзенкоту мандат на формирование нового правительства Израиля. Для действующего премьера Биньямина (Биби) Нетаньяху это плохая новость. Айзенкот обвиняет его в нарушении принципов демократии, а заодно и в том, что он, премьер Нетаньяху, не смог обеспечить безопасность Израиля и во время, и после вторжения на территорию страны боевиков движения ХАМАС в октябре 2023 года. К тому же над Нетаньяху уже «висят» несколько уголовных дел о коррупции и превышении полномочий, от которых его спасал только премьерский иммунитет.

Впрочем, для Нетаньяху не все потеряно. Достаточное для формирования большинство в Кнессете у Гади Айзенкота пока не сформировано, и времени ему на это отпущено по закону всего 28 дней. Президент Герцог может удлинить этот период до 42 дней – но для этого нужна просьба Айзенкота с обоснованием.

За это время Айзенкоту надо решить поистине «головоломную» политическую задачу. У его блока – 48 мест в парламенте, у блока Нетаньяху – 53 места. Еще 19 мест получили участвовавшие в голосовании арабские партии – они представляют проживающих в Израиле арабов, давно ставших меньшинством в еврейском государстве. Айзенкот призывает сотрудничать с ним и сформировать правительство все силы, которые поддержат четыре принципа, необходимых для единства и выживания Израиля.

Первый – признание Израиля еврейским демократическим государством, где все граждане равны.

Второй – принятие ценностей Декларации о независимости Израиля 1948 года.

Третий – признание обязательности армейской службы для всех израильтян, включая религиозных евреев, которые много лет «косили» от воинского долга, обязательного в Израиле даже для женщин.

Четвертый – признание ХАМАС террористической организацией.

Проблема в том, что многие лидеры арабские партии не хотят признавать членов ХАМАС террористами. Кто-то из них не желает этого делать из солидарности с и вправду смелыми бойцами-арабами, а кто-то из страха – ХАМАС мстит «предателям палестинского дела». Это делает очень трудным самое простое решение – добавить к 48 депутатам от Айзенкота 19 арабских депутатов и сформировать кабинет.

Есть у Айзенкота и второй вариант – привлечь на свою сторону партии религиозных евреев, входящие сейчас в коалицию Нетаньяху. Но этих потенциальных партнеров отпугивает третий пункт: их электорат – это те самые ультра-ортодоксальные евреи, служба которых в армии вместе со всеми является третьим непременным элементом в четырех пунктах Айзенкота.

Есть еще один вариант – смягчить требования к арабским партиям и просто не упоминать в коалиционном соглашении с ними ХАМАС. Психологически договориться с арабами Айзенкоту легче, чем соратникам Нетаньяху: Айзенкот – сын еврейских выходцев из Марокко, арабской страны. Но в случае такого договора Нетаньяху наверняка обвинит Айзенкота в предательстве еврейского характера Израиля.

Почему Нетаньяху не делает этого сейчас? Потому что сейчас бросать упреки Айзенкоту в отсутствии патриотизма для «непотопляемого Биби» просто неприлично: сын Айзенкота, будучи бойцом израильской «армии обороны», погиб в Газе в декабре 2025 года. Вся страна видела, как Айзенкот плакал на могиле «Галуши» - так он называл своего ныне покойного сына Гала Айзенкота. Но любой компромисс Айзенкота с арабами по поводу определения для организации ХАМАС станет красной тряпкой даже для негативно настроенных к Нетаньяху израильтян.

Хитрый Нетаньяху манит Айзенкота компромиссом: он предлагает создать «правительство национального единства», оставив арабские партии Израиля за бортом. Но такой вариант будет означать участие в правительстве самого Нетаньяху, а значит – невозможность наказать его за все прошлые грехи.

Для Нетаньяху многое поставлено на карту. Трамп явно дистанцируется от Биби, которого наверняка частично винит в поражении республиканцев на недавних выборах в Конгресс США. «В ближайшее время ударов по Ирану не будет», - сказал вчера Трамп. И эта фраза явно не в пользу Нетаньяху, который разделяет с Трампом ответственность за явно неудачную кампанию против Ирана.

Выходит, последняя защита для Нетаньяху – это его 53 места в Кнессете и старое обещание Айзенкота не идти на компромисс с арабскими партиями. Для того, чтобы вновь править Израилем, этого маловато. Но, как надеется Нетаньяху, - вполне достаточно, чтобы получить иммунитет от судебного преследования и избежать тюрьмы.

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