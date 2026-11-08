Основой для нового военного блока станет структура Объединенного экспедиционного корпуса. Фото: Christian Charisius / dpa / Global Look Press

Опять приходится вспоминать знаменитые слова генералиссимуса Суворова - «англичанка гадит». О сути этой крылатой фразы историки говорят так: одной из важнейших особенностей внешнеполитических действий Англии в отношении её противников было то, что к защите своих интересов она привлекала другие страны и стремилась к минимизированию своего участия в ведении военных действий, особенно против сильного противника.

Кто войдет в военно-морской альянс с Великобританией

Вот и сейчас Лондон затевает очередную, явно антироссийкую, «гадость». Да он этого и не скрывает. Газета Financial Times сообщает: 10 ноября Британия и ещё 9 стран подпишут соглашение о морском партнёрстве в рамках Объединённых экспедиционных сил (JEF).

Это Дания, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Исландия и Швеция. Об этом журналистам рассказал начальник штаба обороны Британии Ричард Найтон. Задача - сдерживать российские подводные лодки в Северной Атлантике, Арктике и на Балтике, а заодно защищать судоходство и подводные кабели связи. Найтон прямо говорит: пора перейти от меморандумов и встреч к практическим действиям флота, авиации и сухопутных сил.

Сама идея не новая. Еще в апреле её озвучил первый морской лорд Гвин Дженкинс, а в конце октября все 10 стран подписали заявление о намерениях. Сейчас намерения превращают в официальный документ.

И тут возникает сразу несколько вопросов. Военный обозреватель KP.RU полковник Виктор Баранец попытался разобраться в них.

Зачем Лондон сколачивает отдельный флот, если есть военно-морские силы НАТО?

Командование Североатлантического альянса всегда скрипело зубами, когда внутри блока затевалась некая «автономная» структура (типа евроармии). Это всегда грозило расколом НАТО и такие идеи жестко блокировались прежде всего «паханом альянса» - США.

Сейчас же, судя по всему, в Лондоне не уверены в американском щите над Европой и хотят иметь свой инструмент, который можно будет пустить в дело без оглядки на Вашингтон. Как не крути, а это уже самостоятельная структура внутри НАТО, с собственным командованием из Лондона, общей логистикой и возможностью обмениваться кораблями, снаряжением и людьми.

Как оценивают этот замысел в Белом доме и Пентагоне, пока неизвестно. Там явно еще не очухались от шока после провальных для республиканцев промежуточных выборов в Конгрессе. Но грызню Вашингтона и Лондона нельзя исключать. Неизвестно еще и то, как отреагирует на этот «заговор» командование Объединенных сил НАТО в Европе. И как эта «десятка вольнодумцев» намерена вписаться в стратегию блока на морях-океанах.

Почему Британия и их союзники с явным антироссийским прицелом зашевелились именно сейчас?

Тут надо повториться: у Лондона и его «единомышленников» нет уверенности, что США заступятся за Европу, если она все же затеет войну против России на рубеже 29-30 годов. Тот же морской лорд Гвин Дженкинс открытым текстом заявил: «К 2029 году эти флоты должны быть готовы воевать немедленно, с реальными планами».

Так что все делается именно с этим прицелом.

Российский военный фрегат «Адмирал Григорович». Фото: Александр Казаков/ТАСС

Почему именно Лондон выступает инициатором этой затеи?

Королевский флот в случае противостояния с Россией на море не сможет справиться один. Потому он и сколачивает «кампашку». Британские адмиралы признают, что граница с Россией на море «открытая», а российская активность в британских (да и не только в британских!) водах за два года выросла почти на треть. Поэтому Лондон за счет союзников хочет нарастить силы.

С Норвегией, например, уже подписано соглашение о постройке не менее 30 фрегатов Type 26 для противолодочной борьбы, а сеть датчиков и подводных дронов «Атлантический бастион» должна заменить недостающие корабли.

Как можно оценить суммарную боевую мощь этой «антироссийской десятки»?

Королевский британский флот сейчас в упадке. Четыре старых атомных подводных лодки Великобритании постоянно в ремонте. Большое количество надводных кораблей тоже не в боеготовом состоянии. К тому же британский флот испытывает дефицит личного состава. Нет ни одного полностью укомплектованного подводного или надводного корабля.

Но 10 стран - это не десять полноценных флотов. Да, Норвегия, Дания и Нидерланды располагают реальными кораблями различного класса. Да, Финляндия и Швеция сильны на Балтике. А «великие морские державы» - Эстония, Латвия и Литва - могут дать в основном жидкую береговую оборону и малые суда. А у Исландии своего военного флота нет вообще. Собрать всё это в слаженную военно-морскую силу сложно. К тому же новые британские атомные подлодки начнут поступать только с 2039 года.

Каков замысел наших врагов?

Судя по тексту Соглашения о морском партнерстве этой «десятки», ее главная задача - «пасти» российские подводные лодки в Северной Атлантике, Арктике и на Балтике, а заодно защищать судоходство и подводные кабели связи. «Защищать судоходство» - читай охотиться за нашими танкерами, блокировать наши военные корабли и «экономические суда» на море. Признаки выполнения этой «стратегии» мы уже видим – пиратские захваты судов «теневого флота». Но ведь есть еще одна задача Объединённых экспедиционных сил (ОЭС) - «практические боевые действия». Иными словами, - война с Россией на море.

Чем может ответить флот России?

Давайте для начала хотя бы грубо сравним военно-морские потенциалы ОЭС и России. У этой «десятки» не набирается и 20 подводных лодок, а количество «серьезных» боевых надводных кораблей не превышает полторы сотни.

Российский ВМФ – это 66 подлодок различного класса (атомные и дизельные), плюс более 300 крупных надводных кораблей. Плюс – первоклассное вооружение, не имеющее аналогов в мире. Например, ракета «Циркон», достающая цель и за 1000 километров, и способная насквозь пробить любой корабль. Плюс - мощная морская авиация. Плюс – колоссальный опыт наших атомных подлодок в скрытном хождении под арктическими льдами.

Кстати, наш Северный флот остаётся ключевым фактором в Арктике, а противостоять ему будет не один хорошо сколоченный флот, а набор разнородных сил, которым ещё предстоит научиться работать вместе.

Но в любом случае надо твердо знать одно: уже сегодня наш Генштаб скрупулезно взвешивает боевые возможности «лондонской десятки» и разрабатывает план ее «нейтрализации» в морях-океанах. В том числе, разумеется, и на тот случай, если она вздумает воевать с ВМФ России.

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