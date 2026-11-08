Вспоминаем самые яркие шутки КВН: «Камызяки», «Новые армяне», «Уральские пельмени» и другие культовые сборные

С 1964 года бессменным ведущим КВН был Александр Масляков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

8 ноября всеми по-комсомольски задорными юмористами мира отмечается Международный день КВН. Почему в этот день? Именно 8 ноября в 1961 году в эфир вышла первая игра клуба веселых и находчивых: в ней участвовали студенты Института иностранных языков и Московского инженерно-строительного института. Сценария изначально не было, конкурсы рождались спонтанно, а до 1968 года передача шла в прямом эфире.

Кто вел шоу? Не угадаете, если не видели. Среди первых ведущих игры — студенты ВГИКа Элем Климов («Иди и смотри»), Александр Белявский (Фокс, «Место встречи изменить нельзя», а также начинающая актриса Наталья Фатеева («3+2», «Джентльмены удачи»). Чуть позже сложился крепкий тандем Альберт Аксельрод и Светлана Жильцова. А с 1964 года бессменным ведущим КВН — а также идеологом, мотором и создателем «вселенной игры» был Александр Масляков, которого не стало 8 сентября 2024 года.

Мы можем не любить (или недооценивать) КВН, считать формат устаревшим, но отрицать нельзя — именно эта программа дала зрителю практически всех самых популярных шоуменов, которых можно наблюдать и на ТВ, и в интернете, и в кино, и в сериалах: в диапазоне от Сергея Светлакова и Михаила Галустяна до Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова.

В день юбилея KP.RU кратко вспоминает легендарные коллективы КВН, много лет дарившие смех и радость людям. Разумеется, их куда больше (конечно, мы помним и сборную Пятигорска, Санкт-Петербурга, БГУ, «Парму», «Максимум», «Станцию «Спортивная», «Федора Двинятина», «Одесских джентльменов», «Уездный город» и других»), но разве все вместишь?

В 2000-м году «Уральские пельмени» стали чемпионом Высшей лиги КВН. Фото: архивное фото, соцсети Сергея Светлакова

«Уральские пельмени»

Задорные и неунывающие парни с Урала до сих пор уверенно забивают сетку СТС свежими выпусками. И откуда у них столько сил? Созданная в 1993 году из учащихся Уральского политеха команда КВН включила целую плеяду талантливых ребят, выросших в матерых юмористов: Дмитрий Соколов, Сергей Светлаков, Сергей Нетиевский, Андрей Рожков, Дмитрий Брекоткин, Максим Ярица, Сергей Ершов и другие. Состав слегка менялся (Нетиевский ушел, Вячеслав Мясников пришел и закрепился и проч.), но работа продолжается до сих пор. И это при том, что почти каждый «пельмень» стал суперяркой творческой единицей: Светлаков — звездой шоу «Наша Russia» и продюсером, Ершова прославили «Реальные пацаны», Дмитрий Соколов с мемом «А что, так можно было?» стал известен всему интернету — в том числе и молодежи. Они входили в список Forbes как главные российские знаменитости, продолжают штамповать концерты, сниматься в сериалах и дарить публике смех и радость — в том числе и под Новый год.

Титулы: Чемпионы Высшей лиги (2000), Летний Кубок КВН (2002), обладатель нескольких «Больших КиВиНов».

Шутки: «На мне синяя юбка. А в XVI веке меня бы за это сожгли на костре. Почему? - Гладиолус! - Ты тупой что ли? При чём здесь гладиолус? Она в синей юбке. В XVI веке ее бы сожгли на костре. Тебя спрашивают почему? Так и надо отвечать: «Потому что гладиолус!»; «Белый снег, серый лед — у индейцев перекличка идет!»; «А чё, так можно было что ли!?»

«Дети лейтенанта Шмидта»

Еще одно мощное локальное извержение юмора случилось в Сибири, когда в 1996 году артисты двух театров (томского и барнаульского) собрали убойный коллектив для игры в КВН. Уже через два года их признали лучшей сборной за всю историю клуба. Каково?! А ведь было за что признавать: Григорий Малыгин, Александр Пушной, Дмитрий Никулин, Вячеслав Гуливицкий, Виталий Гасаев и другие — эти парни в полосатых, матрасных, черно-белых рубашках и кепках солнечного клоуна Олега Попова разрывали аудиторию смелыми находками и репризами. А потом подарили публике еще кучу крутых «побочных» проектов: комедия «ДМБ», шоу «Большая разница», сериал «Каменская» и проч. Аферисты в мире смеха до сих пор продолжают давать концерты — и делают это весьма удачно.

Титулы: Чемпион Высшей лиги (1998), обладатель нескольких региональных Кубков КВН

Шутки: «Слово не воробей - много не нагадит!»; «Скажите, вы что, и вправду Человек-паук? – Дразнятся! Один раз в компоте муху не заметил!»; «Почему у лысых волосы на голове не растут? – Соскальзывают».

«Новые армяне»

Незабываемый колорит концентрированного знойного юмора явила команда «Новые армяне», собранная в 1994 году (первое название — более локализованное: «Родственники из Еревана»). Только вспомните этот состав: Гарик Мартиросян, Арташес Саркисян, Артур Джанибекян, Арман Сагателян, Григорий Гаспарян и другие — ну как им можно было противостоять? (Умели только «Махачкалинские бродяги» — другие лютые хохмачи с юга). Именно эта бригада и запустила в свое время суперхайповый проект — шоу Comedy Club, которое бросило перчатку и заскорузлому юмору «Кривого зеркала» и «Смехопанорамы», и КВН.

Чтобы было понятно, что такое юмор в России, приведем одну цифру: в 2012 году Comedy Club провел сумасшедшую сделку: продал акции компании «Газпром-медиа» (на канале которого и выходит по сей день) за 10,2 миллиарда (!) рублей. Это 350 миллионов долларов по тем временам. Что совсем не шутки!

Титулы: Чемпионы Высшей лиги (1997), обладатели Кубков КВН

Шутки: «Здравствуйте, я с нудистского пляжа. — А почему в трусах? — У нас сегодня бал-маскарад!»; «В эфире передача «Песня года». И ее постоянные ведущие - Ангелина Вовк. И Евгений Вовкодавк»; «Специально для армян — белорусская народная мудрость: россиянами не рождаются — россиянами становятся».

Так "Утомленные солнцем" выглядели с экранов. Фото: скрин игр КВН

«Утомленные солнцем»

Кавээнщики новой, постсоветской школы, привнесшие в игру дерзость, раскованность и острый юмор (иногда ниже пояса) — не зря потом именно они создали альтернативное крыло смеха в России: Comedy Club со всеми вытекающими проектами. «Утомленные солнцем» (Краснодарский край) появились на горизонте КВН в 1997 году, а в нулевые вышли на пик формы. Все — из Сочинского государственного университета туризма и курортного дела. Почти все — стали суперзвездами: Александр Ревва, Михаил Галустян, Руслан Хачмамук, Елена Рыбалко (трагически погибла в 2026 году), Иосиф Буяновский и другие. Новое явление, новый язык и настоящий глоток свежего воздуха для того времени.

Титулы: Чемпионы Высшей лиги (2003), обладатели Кубков КВН

Шутки: «Русские, сдавайтесь! Нас – орда! – А нас – рать!»; «Как ты потерялась? – Я прыгала на батуте. – И почему ты потерялась? – Сильно прыгала. – Как тебя зовут? – Не помню. – Вообще не помнишь? – Помню только последние три буквы: адя. – Тогда давай по алфавиту: Аадя?»

«Камызяки»

Основоположники формата «один капитан талантливо чмырит всю команду» из «Камызякского края» (есть только город Камызяк в Астраханской области) собрались из нескольких команд КВН в 2009 году и вывели на авансцену самого харизматичного казаха среди юмористов — Азамата Мусагалиева. Подстраивались под лидера яркие Денис Дорохов, Ренат Мухамбаев, Вячеслав Макаров, Роман Кулясов и другие — один круто пел, другой лучше всех юродствовал, третий выступал мальчиком для битья. Пожалуй, «Камызяки» были одними из первых, где, как в спектакле, артисты четко знали отведенную роль и амплуа (потом по той же дорожке пошел «Город Пятигорскъ», где Ольга Картункова кошмарила партнеров).

После ухода из КВН практически все артисты нашли себя в различных шоу, а Азамат стал ключевой фигурой на территории российского юмора: ведет множество шоу на ТНТ, НТВ и ВК, выпускает документальные фильмы, продюсирует и даже заимел любительский футбольный клуб, который в скором времени сыграет в профессиональной футбольного лиге — ФНЛ.

Титулы: Чемпионы Высшей лиги КВН (2015), обладатели нескольких Кубков КВН

Шутки: «Город Камызяк находится на границе России и здравого смысла»; «Такого детства, как у Никиты Джигурды, не было ни у кого: вряд ли кто-нибудь из вас в пять лет лаял на прохожих»; «Сборная Андорры по синхронному плаванию проиграла пельменям. Те хотя бы всплыли».

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