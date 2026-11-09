Глеб Жеглов, Глухарь, Анискин: Россияне назвали любимого милиционера в кино

К этому дню KP.RU решил выяснить*, а кто же был самым лучшим, любимым, надежным и обаятельным милиционером (полицейским) в истории отечественного кино? Фото: кадры из фильмов

10 ноября в России празднуется День сотрудника органов внутренних дел (ранее — День милиции). К этому дню KP.RU решил выяснить*, а кто же был самым лучшим, любимым, надежным и обаятельным милиционером (полицейским) в истории отечественного кино? Кандидатур для голосования выбрали только десять.

49% — Глеб Жеглов («Место встречи изменить нельзя»)

Глеб Жеглов. Фото: кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"

Безоговорочная победа Владимира Высоцкого. Настолько же уверенная, насколько и предсказуемая. «Вор должен сидеть в тюрьме» — пожалуй, бессмертная максима Вайнеров, востребованная, разумеется, и по сей день. Особенно остро в период антикоррупционной войны в России и борьбы с украинскими колл-центрами. Жеглов — это харизма, мощь, неотвратимость наказания и, конечно, ум. В отличие от кондового и наивного солдафона Шарапова, этот муровец знает, на каком языке разговаривать примерно с любым представителем криминального мира: путаной, щипачом, душегубом или главой ОПГ.

17% — Федор Анискин («Анискин и Фантомас»)

Федор Анискин. Фото: кадр из фильма "Анискин и Фантомас"

Добрый, ламповый и справедливый деревенский детектив Анискин — участковый из Сосновки: более 50 лет прошло с премьеры дилогии «Анискин и Фантомас», но как можно забыть работу Михаила Жарова? Он и с детьми умеет работать, и по следу идти, и аналитическим складом ума, не хуже чем Шерлок Холмс, обладает. Хоть и придуривается намеренно. Вообще-то Великую Отечественную прошел! Не зря на Кубани в Университете МВД персонажу открыли памятник (как Жеглову и Шарапову на Петровке, 38).

7% — Сергей Глухарев («Глухарь»)

Сергей Глухарев. Фото: кадр из сериала «Глухарь»

Развязный взяточник Глухарев (да, следователь, но в ОВД), который и психотропными препаратами баловался, и выпить не дурак, и полномочия превышает, и живет по принципу «Что мне законы, когда судьи знакомы», но тем и стал симпатичен аудитории. Публика увидела не прилизанного и образцового человека в погонах, а полуоборотня. Он, конечно, за закон и правое дело — но слишком уж «заземлен» и подвержен страстям. За экстремальную честность и обезоруживающее обаяние Максима Аверина зритель и полюбил.

6% — Пал Палыч Знаменский («Следствие ведут ЗнаТоКи»)

Пал Палыч Знаменский. Фото: кадр из телефильма «Следствие ведут ЗнаТоКи»

Эталон сотрудника органов. Икона. Если бы слово Закон было человеком, это был бы майор Пал Палыч в исполнении Георгия Мартынюка. Этакий Штирлиц от милиции — сосредоточенный, внимательный, скрупулезный. Мешки писем от благодарной аудитории — ему просто не верили, что он актер, и несли материалы уголовных дел! — только лишь малая часть всесоюзной любви, шлейф которой растянулся и до 2026 года.

5% — Игорь Плахов («Убойная сила»)

Игорь Плахов. Фото: кадр из сериала «Убойная сила»

За почти 10 лет до Глухаря и через пару лет после выхода «Улиц разбитых фонарей» Первый канал представил собственную бригаду «живых» оперов: которые и накатить после удачного раскрытия могут, и трактор угнать, если надо. Глубины и обаяния главному герою — старлею уголовного розыска Игорю Плахову (Плахе) придал молодой артист Театра Ленсовета Константин Хабенский. Он умел и с дамами легко найти общий язык, и киллера взять, и скатиться по наклонной (после стрельбы из табельного оружия в тире и похождений по борделям был уволен из органов). Кто-то скажет, ну что это за защитник закона? И ошибется: 2000 год был на дворе — тогда еще и не такое случалось.

ОСТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

4% — Павел Кравцов (Сергей Безруков, «Участок»)

4% —Григорий Измайлов (Александр Петров, «Полицейский с Рублевки»)

3% — Андрей Ларин (Алексей Нилов, «Улицы разбитых фонарей»)

3% — Анатолий Дукалис (Сергей Селин, «Улицы разбитых фонарей»)

2% — Владимир Казанцев (Александр Лыков, «Улицы разбитых фонарей»)

*В опросе приняли участие 4,2 тысячи человек. Опрос проводился в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах МАХ и Telegram

РЕЗЮМЕ

Что и говорить — слово «менты» (первое в России упоминание слова есть у Александра Куприна в рассказе «Вор», а вообще — от венгерского mente: плащ-накидка жандармов Австро-Венгерской империи) практически вышло из обихода. А ведь раньше в народе «Улицы разбитых фонарей» так и называли, считая вторым названием проекта! И виной тому кинематограф в том числе.

Нынешний сыщик — слово «коп» можно встретить только на просторах ТГ, там же, где сеттинг, тайминг, лор (не врач) и проч. — соответствует эпохе: он стал серьезным, в соответствие с новыми угрозами, вызывающим доверие и уважение — может быть рефлексирующим и с многослойным бэкграундом (Сергей Смирнов в «Хрустальном»), интеллигентным и спортивным (Иван Соболев в «Тверской»), может быть даже с ИИ-чипом в голове (Василий Фролов в «НейроВасе»), а может меняться на глазах — конечно, в лучшую сторону (Игорь Соколовский в «Мажоре»).

Так или иначе, сотрудник МВД всегда вызывает интерес зрителя, потому что он — первый, к кому идет каждый человек в случае беды. Он — каким бы ни был (в «Жуках» легендарный участковый Маслов может и за воротник заложить, но с утра обязательно отмокнет в бочке с водой и придет на помощь местным, даже если деревню от застройки придется отбивать) — не может отказать людям. Ведь есть такая профессия. За что и любят!

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