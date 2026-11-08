Как проигрыш Трампа скажется на Украине, что будет с отправленным в США российским дизелем и чем грамотно заменить сахар без вреда

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Как проигрыш Трампа скажется на Украине

2 место. Что будет с российским дизелем, отправленным в США

3 место. Вячеслав Фетисов: Отказ других команд играть с Россией на ЧМ-2027 по хоккею - это беспредел

4 место. Как новые правила льготной ипотеки уже отразились на рынке жилья

5 место. Чем опасен рафинированный сахар и чем его можно заменить

6 место. Вместо дворов - торговые центры. Что отличает современных подростков от их сверстников 30-40 лет назад

7 место. Хакеры взламывают холодильники в Европе: чем это грозит России

8 место. «Мое сердце остановилось, отдышалось немного и дальше пошло»: что нужно знать об аритмии

9 место. Лазарев дерется с судьями, а Пересильд пранкует Дмитриенко — как оживляют вокальные шоу в России

10 место. Сергей Галанин - про 65-летие, общение с сыновьями и почему не познакомился с Nirvana