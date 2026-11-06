Хабаровский край наращивает добычу стройматериалов для мегапроектов Дальнего Востока

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Хабаровский край делает ставку на собственные недра. За последние четыре года объёмы добычи общераспространённых полезных ископаемых (ОРПИ) в регионе выросли в два раза. Глина, известняк, песок, строительный камень – всё это становится фундаментом для решения стратегических задач, поставленных президентом Владимиром Путиным по развитию строительной отрасли и инфраструктуры на Дальнем Востоке. Тему обсудили на заседании президиума правительства края, которое провёл первый заместитель Председателя правительства региона Сергей Абрамов.

По данным министерства природных ресурсов Хабаровского края, сегодня в регионе ведётся добыча 35 видов общераспространённых полезных ископаемых. В первую очередь это строительный камень, песок, песчано-гравийная смесь, глины и суглинки, известняк. Работа кипит в Комсомольском, Советско-Гаванском, Ванинском, Верхнебуреинском округах, а также в Хабаровском районе и районе имени Лазо. Вяземский и Бикинский округа обеспечивают край минеральными удобрениями.

Добыча строительного камня и песка формирует базис дорожного и гражданского строительства. Без этого невозможно представить реконструкцию федеральных трасс, строительство Восточного полигона БАМа и Транссиба, объектов портовой инфраструктуры и жилищного строительства. В крае учтено 500 месторождений общераспространённых полезных ископаемых с запасами более 1,6 млн тонн.

Первый заместитель Председателя правительства края Сергей Абрамов поручил министерству природных ресурсов разработать программу развития отрасли с учётом потребностей перспективного развития инфраструктуры Хабаровского края.

– Хабаровский край обладает значительными запасами полезных ископаемых, которые могут удовлетворить потребности региона на протяжении более ста лет. Поэтому, учитывая потенциал, а также крупные проекты, которые сейчас реализуются на территории региона, необходимо подготовить программу развития отрасли добычи общераспространённых полезных ископаемых. При этом необходимо учесть потребности перспективного развития инфраструктуры Хабаровского края. Сделать это необходимо в рамках межведомственного взаимодействия с министерством строительства и министерством транспорта, – подчеркнули зампред регионального правительства Сергей Абрамов.

Отдельной темой заседания стал контроль за добычей полезных ископаемых. Переход на электронную базу данных помогает выявлять недобросовестных недропользователей. Нарушения связаны с невыполнением лицензионных условий, несвоевременной сдачей отчётности и неуплатой налогов.

Особое внимание уделяется так называемым «спящим» лицензиям, когда участки приобретаются не для реальной работы, а для последующей перепродажи. Количество приостановленных подобных лицензий в третьем квартале 2026 года выросло более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: в 2025 году 19 владельцев лишились «спящих» лицензий, в 2026 году – уже 41.

– Наша цель – сбалансировать рост отрасли и не допустить злоупотреблений. Поэтому, по поручению Губернатора края, мы усиливаем контроль за соблюдением лицензионных условий, – отметил в своём докладе министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев.

Всего лицензионную деятельность по геологическому изучению недр, разведке и добыче общераспространённых полезных ископаемых в крае осуществляют 165 недропользователей, имеющих 398 действующих лицензий: 237 – на разведку и добычу, 161 – на поиск и оценку.