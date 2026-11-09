В Башкирии появились сообщения об обмене тысячных купюр из-за наплыва фальшивок

Авторы фейка рассчитывали на невнимательность жителей, создав фишинговый ресурс Фото: REUTERS.

В Башкирии распространяют фейк о появлении поддельных купюр, которые «нужно обменять». С заявлением якобы выступил глава Нацбанка Башкортостана Марат Кашапов, который призвал жителей республики срочно обменять тысячерублёвые банкноты, - так уверяется в телеграм-каналах. В качестве доказательства – видео с призывом и разъяснением, чем фальшивки отличаются от настоящих купюр. «Комсомольская правда» разбиралась, можно ли верить таким заявлениями и действительно ли нужно бежать в банк.

Проверка сообщения проводилась в рамках совместного проекта «Комсомольская правда» с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Выяснилось, что подобная информация впервые появилась в конце октября. Тогда пресс-служба МВД по Республике Башкортостан и региональное отделение Банка России официально опровергли эти сообщения.

«Это фейковая информация. Мы обнаружили, что была сделана копия сайта Банка России», - сообщили в Нацбанке по Башкирии.

Как выяснилось, ложное интервью с Маратом Кашаповым о наплыве фальшивых тысячных банкнот в Башкирии было опубликовано на мошенническом сайте, который полностью копировал дизайн официального ресурса Центробанка. Авторы фейка рассчитывали на невнимательность жителей, создав фишинговый ресурс.

Теперь же распространяется только отдельное видео. При этом сроки фейковой акции по обмену купюр остались прежними – до 31 октября 2026 года.

При внимательном просмотре можно увидеть, что ролик сгенерирован нейросетью. На это указывает явное несоответствие мимики и речи, отставание звуковой дорожки.

На официальном сайте Центробанка нет никаких сообщений о принудительном или срочном обмене денежных знаков в России. На самом деле, старые и модернизированные банкноты Банка России находятся в обороте параллельно и на равных правах. Прежние купюры выводятся из оборота постепенно, только по мере их естественного износа и ветшания. Любые заявления о скором изъятии из оборота конкретных купюр без официального уведомления ЦБ РФ являются вымыслом.

Предложения от «официальных лиц» или «социальных работников» срочно обменять старые деньги на новые, так как старые якобы «сгорят» или станут недействительными или «самыми подделываемыми» — это прямой признак мошенничества. Настоящие сотрудники банков и госструктур никогда не обходят квартиры с предложением обменять наличность. Под предлогом обмена аферисты могут попросить показать все деньги, незаметно подменить их на фальшивки или перевести средства на «безопасные счета», оказывающиеся картами аферистов.

Всю достоверную информацию о денежном обращении можно получить на официальном сайте Банка России или по бесплатному телефону горячей линии 8-800-300-30-00.