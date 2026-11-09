Более 2500 памятников истории ждут инвесторов

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Сегодня на портале «наследие.дом.рф» собрано свыше 2500 объектов культурного наследия (ОКН), которые можно вовлечь в хозяйственный оборот. Памятники архитектуры расположены в 81 регионе России. Иными словами, предприниматель из любого уголка страны может зайти на сайт и найти объект, который ему интересен, — будь то старинная усадьба, доходный дом или промышленная постройка.

Курс на восстановление

С 2024 года ДОМ.РФ выполняет функции оператора президентской программы по восстановлению и сохранению ОКН, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Эта инициатива дала импульс развитию экономического и туристического потенциала целых регионов. Для привлечения инвесторов при поддержке Минкультуры России и была запущена цифровая платформа «наследие.дом.рф».

«ДОМ.РФ выступает оператором программы, в рамках которой планируется восстановить к 2030 году не менее 1000 объектов культурного наследия, — отметил первый заместитель генерального директора компании Алексей Ниденс. — Мы стараемся создать для инвесторов максимально понятный и прозрачный клиентский путь — от покупки ОКН до вовлечения его в экономику. Для этого была выстроена удобная технологичная платформа "наследие.дом.рф", механизмы которой постоянно совершенствуются. Сегодня на ней представлено уже свыше 2500 объектов, и можно констатировать, что сайт стал действительно востребованным и эффективным инструментом в работе предпринимателей, связующим звеном между властью и бизнесом».

Как напомнил заместитель министра культуры России Владимир Осинцев, по поручению председателя федерального правительства Михаила Мишустина в рамках стратегической сессии 2024 года была проведена инвентаризация ОКН в неудовлетворительном состоянии. Выявили более 2000 объектов, потенциально пригодных для вовлечения в хозяйственный оборот.

«Платформа "наследие.дом.рф" стала одним из ключевых инструментов привлечения внимания к вопросу восстановления объектов культурного наследия, — сообщил Владимир Осинцев. — Благодаря такому цифровому инструменту огромный социальный, туристический и экономический потенциал, скрытый в памятниках истории и культуры, может стать новой точкой активизации экономики регионов».

От расчета окупаемости до поиска подрядчика

Платформа позволяет следить за ходом работ с помощью цифровой дорожной карты восстановления ОКН. В карточке каждого объекта собраны основные характеристики, информация о прилегающих земельных участках, охранных обязательствах и статусе реализации. Для удобства предпринимателей интегрированы сведения из ФГИС «Национальная система пространственных данных» (НСПД), Единого государственного реестра недвижимости, а также данные от региональных органов охраны ОКН. Такой функционал значительно сокращает расходы инвестора на расчет окупаемости проекта реставрации.

Кроме того, на платформе есть реестр специализированных подрядных организаций, имеющих лицензию Министерства культуры России на деятельность по сохранению ОКН. Помимо реквизитов и контактов, здесь указаны виды работ, примеры восстановленных объектов и регионы присутствия компаний.

Причем, ДОМ.РФ продолжает развивать возможности сайта. В планах — предоставить инвесторам функционал получения услуг по согласованию разрешительной и иной документации при проведении работ по сохранению ОКН в электронном виде. Это будет происходить через взаимодействие на платформе с региональными органами охраны. В результате выстроится прозрачный клиентский путь — от выбора объекта до запуска коммерческой функции, а продолжительность инвестиционно-строительного цикла проектов по сохранению объектов культурного наследия сократится.