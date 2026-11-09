Все четверо российских участников Международной олимпиады по химии имени Абу Райхана Бируни стали золотыми медалистами

Источник: Минпросвещения

Российская сборная в составе четырех школьников приняла участие в интеллектуальном состязании в очном формате, каждый из ребят завоевал золотую медаль.

С блестящим выступлением команду поздравили заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Четыре наших участника – 4 золота! Поздравляю российскую сборную с блестящим результатом на Международной олимпиаде по химии в Узбекистане! Президент Владимир Владимирович Путин отмечает важность развития химической отрасли для технологического лидерства России. А достижения школьников показывают, что у нас есть твердая опора для прорывных открытий. Благодарю наставников за вклад в ребят, а родителей – за веру и поддержку. Желаю победителям направить талант на благо страны и покорять новые вершины! В свою очередь в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" продолжим создавать условия для раскрытия потенциала школьников по всей России», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Обладателями золотых медалей стали:

• Иван Овчинников, структурное подразделение Новосибирского государственного университета – специализированный учебно-научный центр университета, Новосибирск;

• Ибрагим Шайхутдинов, лицей № 131 Вахитовского района Казани;

• Михаил Иноземцев, школа № 1568 имени Пабло Неруды, Москва;

• Владислав Колмаков, школа № 1568 имени Пабло Неруды, Москва.

Кроме того, Иван Овчинников удостоен статуса абсолютного победителя интеллектуального состязания, а Ибрагим Шайхутдинов показал лучший результат по итогам теоретического тура.

Источник: Минпросвещения

«Золото на Международной олимпиаде по химии имени Абу Райхана Бируни сборной России – это убедительное подтверждение сильной химической школы нашей страны, высокого уровня подготовки ребят и эффективности системы работы с одаренными детьми. На международный пьедестал поднялись победители заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Отдельные слова благодарности – нашим ребятам, которые показали лучший результат по итогам состязания. За этими достижениями стоят годы системных занятий, интерес к науке, трудолюбие и ответственность, а также профессионализм наставников и педагогов. Для школьников это еще и важный этап на пути к Международной химической олимпиаде. Уверен, впереди у ребят много новых открытий и ярких побед», – прокомментировал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Руководителем российской команды выступил методист Центра педагогического мастерства города Москвы Василий Краснобров. Его заместитель – младший научный сотрудник Федерального исследовательского центра химической физики имени Н.Н. Семенова Российской академии наук Михаил Матвеев.

Программа олимпиады включала практический и теоретический туры по пять часов каждый. Школьникам предстояло продемонстрировать знания и экспериментальные навыки в области химии.

Международная олимпиада по химии имени Абу Райхана Бируни проводится с 2023 года. Она направлена на выявление и поддержку талантливых учащихся, развитие их химических знаний и экспериментальных навыков, а также создание международной площадки для научного общения молодых исследователей. В 2025 году российские школьники завоевали четыре медали – три золотые и одну серебряную.