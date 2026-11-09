В 2027 году единое пособие будут назначать по новым правилам: Что изменится и как это отразится на выплатах

Пособие получают малообеспеченные семьи, среднедушевой доход которых не превышает величину регионального прожиточного минимума Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Для начала напомним, что единое пособие - это выплата, назначаемая для борьбы с бедностью. Пособие получают малообеспеченные семьи, среднедушевой доход которых не превышает величину регионального прожиточного минимума. При назначении учитывают доход семьи и имущество, а также «правило нулевого дохода» (у каждого взрослого трудоспособного члена семьи должен быть доход (от 8 МРОТ в год) или уважительная причина его отсутствия (беременность, уход за ребёнком, инвалидность, безработица с регистрацией и т.д.).

Не исключено, что с 1 апреля 2027 года мотивация к назначению единого пособия изменится. На сайте Минтруда опубликовали соответствующий проект постановления Правительства. «Комсомолка» изучила документ.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ

Главное новшество проекта в принятии о назначении пособия - дополнительный учет оборотов по банковским счетам, помимо вышеперечисленных факторов.

Что такое «обороты по счетам»? Это все деньги, которые физически прошли через банковские счета семьи за год, не только то, что осталось, а все, что прошло: зачисления, поступления, переводы. Банк видит движение денег, и именно эту сумму сравнивают с доходом.

По проекту Минтруда лимит оборотов предполагается установить не более двукратной суммы общего годового дохода семьи (то есть до 200% от всех поступлений: зарплат, социальных пособий, премий, доходов от самозанятости и иных выплат).

Если обороты меньше этой величины, пособие назначат.

Если больше, скорее всего, не назначат. Но это будет работать с 1 апреля 2027 года.

Главное новшество проекта в принятии о назначении пособия - дополнительный учет оборотов по банковским счетам. Фото: EverGrump/Shutterstock/Fotodom

ЧТО ЗНАЧИТ «ДВУКРАТНАЯ СУММА ГОДОВОГО ДОХОДА»?

При расчете учтут весь официальный годовой доход семьи (зарплаты, пособия, премии, доходы от самозанятости и т.п.) и умножат на 2. Полученная цифра - это и есть лимит.

То есть:

Лимит оборотов = Годовой доход семьи × 2

Пример 1: Лимит не превышен

Семья за год официально получила 600 тысяч рублей (зарплаты + пособия + подработки).

Лимит = 600000 × 2 = 1200000 рублей

Допустим, по счетам семьи за год прошло 900 тысяч рублей (зарплата приходила, часть тратилась, что-то переводили внутри семьи).

900000 < 1200000, следовательно, лимит не превышен, пособие назначат.

Пример 2: лимит превышен

Та же семья с доходом 600 тысяч рублей, лимит 1200000 рублей.

Допустим, по счетам прошло 1,5 млн рублей. Например, глава семьи продал машину или на счет пришли деньги, происхождение которых не подтверждено.

1,5 млн > 1,2 млн, следовательно, лимит превышен, в пособии могут отказать (напомним, только с 1 апреля 2027 года).

При расчете учтут весь официальный годовой доход семьи (зарплаты, пособия, премии, доходы от самозанятости и т.п.) и умножат на 2. Полученная цифра - это и есть лимит. Фото: BearFotos/Shutterstock/Fotodom

ЧТО НЕ ВХОДИТ В ОБОРОТ ПО СЧЕТАМ

Минтруд прямо указывает, что при оценке оборотов не будут учитывать:

- переводы между членами семьи,

- кредитные средства,

- налоговые вычеты,

- доходы от продажи имущества.

То есть если во втором примере те самые 1,5 млн рублей - это кредит или продажа квартиры, их «вычтут» из оборота, и лимит может не быть превышен. Но если это неподтвержденные поступления, их учтут.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ НОВЫЕ ПРАВИЛА

Логика такая: если семья заявляет низкий доход и претендует на пособие, но при этом по ее счетам за год проходят суммы, в разы превышающие этот доход, значит, реальные деньги у семьи есть, просто они не отражены как доход. Обороты по счетам позволяют увидеть «теневые» поступления.

КАК БУДУТ СОБИРАТЬ ДАННЫЕ

Никаких справок предоставлять не нужно. Соцфонд РФ соберет информацию через межведомственное взаимодействие. Но если, например, банк не представит информацию в срок, заявитель сможет донести сведения самостоятельно.

КОГДА НАЧНУТ ДЕЙСТВОВАТЬ НОВЫЕ ПРАВИЛА

Предполагается, что с 1 января до 1 апреля 2027 года введут переходный период, во время которого обороты по счетам будут учитывать только для аналитических целей без влияния на решение о выплате. И только с 1 апреля результаты оценки начнут влиять на назначение пособия.

ИЗМЕНИТСЯ ЛИ ТРЕБОВАНИЕ К МИНИМАЛЬНОМУ ЗАРАБОТКУ

Изменится. Предлагается уточнить требования к минимальному заработке для получения единого пособия, он составит 10 МРОТ в год (сейчас 8 МРОТ). Это требование будет применяться с 1 января 2027 года. Напомним, в 2027 году МРОТ будет равен 28935 рублей.

Это требование не коснется граждан с объективными причинами отсутствия заработка:

- беременность,

- уход за детьми до 3 лет,

- семейные обстоятельства (многодетность или уход за близкими с инвалидностью),

- инвалидность заявителя, болезнь,

- безработица при условии регистрации в центре занятости.

ТЕСТИРОВАЛИ ЛИ НОВЫЕ ПРАВИЛА

Экспериментальный режим с оценкой оборотов по счетам уже действует в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

КОМУ СЕЙЧАС НАЗНАЧАЮТ ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ

Сейчас единое пособие получают малообеспеченные семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки. По данным Минтруда, такой поддержкой ежемесячно охвачены порядка 9,7 млн детей и около 120 тысяч беременных женщин.

Размер пособия считается от прожиточного минимума (ПМ). С 1 января 2026 года общероссийский равен 18939 рублей, но в регионах к нему начисляются свои надбавки.

50% ПМ - базовый размер.

75% ПМ - если с базовым размером среднедушевой доход семьи все еще ниже прожиточного минимума.

100% ПМ - если и с 75% доход остается ниже прожиточного минимума.

Для беременных женщин размер рассчитывается от ПМ для трудоспособного населения (общероссийский - 20644 рубля), для детей - от детского ПМ в регионе (общероссийский - 18371 рубль).

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