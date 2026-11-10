Певица SABI (Сабина Мамедова). Фото: Вадим Забиров

Песни SABI (Сабины Мамедовой) собирают миллионы прослушиваний, а сама она регулярно становится героиней ироничных разборов в соцсетях. Одни спорят о ее музыкальных экспериментах, другие сравнивают с Ольгой Бузовой, третьи не понимают, откуда взялись «Базовый минимум» и композиция про семью Лунтика. В интервью KP.RU для видеопроекта «По правде говоря» артистка объяснила, как решилась променять работу визажиста на музыкальную карьеру и вспомнила сотрудничество с MIA BOYKA. Не обошлось и без личных тем: SABI высказалась о финансовой стороне отношений, рассказала о реакции семьи на свои песни и раскрыла подробности истории ДТП с самокатом.

SABI и Кирилл Мишин в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Вадим Забиров

«У меня все было прекрасно и на прошлой работе»

– Начать хочу с самого неожиданного факта о тебе. Ты по образованию криминальный психолог. Можешь ли ты по человеку быстро понять, что он из себя представляет?

– Вообще, конечно, да. Просто в обычной жизни я этого не делаю, потому что хочется жить, как все люди. Не думать слишком много. Знаете, мама сказала мне: «Саби, ты слишком много думаешь». Это самые лучшие слова, которые может сказать мама. Это очень хороший совет, друзья, прислушайтесь. Меньше думайте, больше делайте.

– Что такого произошло в твоей жизни, что ты решила кардинально сменить сферу деятельности и начала заниматься музыкой?

– Ничего, на самом деле. У меня все было прекрасно и на прошлой работе. Я хорошие деньги зарабатывала, была визажистом и колористом восемь лет. Я просто училась на криминальное дело, но по образованию я не работала. Так что сказать, что я из-за нищеты решила зарабатывать, такого тоже не было. Я просто захотела петь, захотела что-то новое.

– А как твои близкие восприняли, что ты решила, во-первых, начать работать не по образованию, а во-вторых, уйти с прошлой работы и стать певицей? Потому что часто взрослые люди говорят: «Это же несерьезно, куда ты там пойдешь, кому ты там нужна?»

– Наверное, часто такое бывает, но в моем случае это было не так. Меня всегда поддерживали дома, и здесь тоже поддержали. И даже если бы не поддержали, я бы все равно делала то, что хочу. У меня уже дома привыкли к тому, что я сама делаю то, что хочу, кто бы что ни сказал. Я им не говорила, что стала певицей, они просто потом меня где-то увидели и были в шоке. Но я сразу выстрелила, то есть у меня были хорошие показатели. Плюс у меня была первая песня с народной артисткой Азербайджана, которую у меня дома любили. Поэтому они обрадовались, им сразу зашло, они сказали, что я молодец.

– А если бы заранее сказала, могли бы отговорить?

– Я думаю, они бы не ждали того, что я прямо заранее скажу... Потому что я ни с кем никогда не советовалась. Я все делала так, как хочу. Думаю, даже если бы я сказала, они были бы не против. Ну, отец под вопросом, а вот мама сто процентов была бы не против.

Фото: Вадим Забиров

«Пусть он зарабатывает»

– Твой главный хит на данный момент — это «Базовый минимум», который ты записала в дуэте с Мией Бойкой. Как вообще случился этот дуэт?

– У меня был хит «Я твой стресс», он набрал очень большое количество просмотров. Мия увидела эту песню, написала мне: «Саби, я хочу с тобой поработать, написать песню в стиле "Я твой стресс"». Я сказала: «Хорошо, Мия, приезжай к нам на студию, я тебя познакомлю со своей командой, ты подружишься, пообщаешься со всеми вместе, мы что-то сделаем». На следующий день она приехала к нам на студию, я ее познакомила с командой, мы записали песню вместе. Так и получился фит. Мы выставили эти ролики, потом была долгая работа с продакшеном, много всего снимали, выложили, и все это разошлось.

– Говоря опять же о «Базовом минимуме»: ты могла бы встречаться с мужчиной, который немного зарабатывает, но при этом всегда рядом?

– Всегда рядом? Зачем он мне рядом? Мне не надо, чтобы со мной всегда рядом были. Пусть он работает, зарабатывает. У него должно быть свое личное пространство. Я не из тех девочек, которые думают: «Только ты, и все, больше я ничего не вижу». В моей жизни есть мое хобби, моя карьера, дети, дай бог, будут. Детьми тоже буду заниматься. То есть мне не надо, чтобы он был 24 на 7 рядом со мной.

– А, кстати, как ты относишься к раздельным спальням? Это очень актуальный вопрос в последнее время.

– Ну, это смотря сколько вы вместе уже находитесь. Я думаю, должна быть причина, почему это происходит. Я бы, конечно, такого себе не хотела. Как я к этому отношусь? Я никак не могу к этому относиться, потому что у каждого своя жизнь, и они живут так, как им хочется. Вообще, в моем понимании, когда мужчина с женщиной живут вместе и спят в разных кроватях, это уже что-то странное. Все-таки это же что-то одно целое. Вы можете по работе разделяться, в течение дня быть отдельно. Но вот этот домашний уют, домашний быт должен быть. Как без этого? Не знаю, если мне там будет уже под 70 и он меня настолько достал, а вариантов уже нет, может быть, тогда я и соглашусь на эту историю. Но, конечно, не хотелось бы такого.

– Возвращаясь к «Базовому минимуму»: ты сейчас записываешь английскую версию песни. Как проходит работа?

– Очень много иностранцев из разных стран писали. Многие спрашивали, когда будет английская версия. Русские, наши тоже писали: «Мы хотим английскую версию». А я не понимала, зачем они нас об этом просят. Просто был спрос на эту историю, поэтому мы и решили сделать. И, конечно, хотели попробовать залететь на тот рынок. Почему бы нет? Это же круто. Но мы пока ее не выпускаем. Честно сказать, я даже еще не спросила у своего продюсера. Вот он пока есть, лежит у нас. Мы думаем, что с этим делать. Посмотрим, увидим. Время покажет, будем мы выпускать эту версию или нет.

– А как проходит запись? Потому что у вас все-таки с Мией были, так скажем, творческие разногласия.

– Мы уже записали эту песню. Записывали по отдельности просто потому, что нас не хотели сталкивать лбами, чтобы мы не поругались и не было еще одного скандала.

Фото: Вадим Забиров

«Я понимала, что это все будут обсуждать»

– Еще одна твоя новая песня называется «Танцуем ща», и там есть очень интересные строчки, которые вызвали обсуждение. Например: «Япония — это остров или страна? Почему первая буква «А»? Фараон — это мумия? Где у Лунтика его семья?» Откуда такие философские мысли?

– Мне захотелось, чтобы обо мне узнали, обо мне говорили. В целом, что я и захотела, то и сделала. Но на самом деле идея была какая? Я пришла на студию и читала свои комментарии под другими роликами. Мне писали, что у меня глупые тексты в песнях. Хотя в моих тех песнях был реально смысл. Я подумала: ну, если они думают, что я делаю глупые песни, возьму и сделаю им максимально глупую песню.

– Чтобы было с чем сравнивать?

– Да, я понимала же, что это все будут обсуждать, естественно. И как бы так и получилось. Потом я еще интервью сделала. Когда только начали делать эти обзоры на меня, где говорили, что песня такая, я подумала: мне срочно нужно хайповое интервью, чтобы они и меня вставляли в эти обзоры, чтобы люди видели, кто это делал, видели мое лицо, слышали меня и песню. То есть я рекламировала свое лицо, свое имя и свою песню. И вот так я сделала еще интервью, где говорю, что я мировая звезда. Я прекрасно понимала, что это разберут.

– А ты готова устроить скандал ради продвижения своей песни? Скажем так, ради хайпа?

– Нет. Все скандалы в СМИ, которые вы про меня видели, — это реальные, настоящие скандалы. Я никогда не буду скандалить с кем-то ради хайпа. Мне не надо, я не хочу таким путем идти. Я что, хочу достойно пройти свой путь. Поэтому не буду обманывать людей ради хайпа. Я не провоцирую скандалы. Если они есть, то это правда. Ради хайпа, конечно, я этого делать не буду.

– Недавно я читал в социальных сетях, что ты сбила девушку на самокате. Как это случилось и кто был виноват?

– Почему вы говорите, что я сбила девочку на самокате? Я не сбила. Вот это пресса! Она в меня врезалась. Я просто выезжала. У меня была стена, я из-за этой стены выезжала сбоку, я же не вижу, кто там едет. Я аккуратно. Ноль-ноль-ноль-ноль-ноль один километр в час я ехала, понимаете? И сбоку каким-то сумасшедшим образом появилась она на самокате. Просто летела и врезалась в мою машину. Она сломала мне бампер, решетку. Ужасно, конечно. Я когда вышла, у меня сразу цифры в голове. Сначала посмотрела, сколько мне это обойдется. Подумала: ладно. Посмотрела на нее, видела, что ее трясет. Поняла плюс-минус проблемы. Позвала к себе, объяснила, что надо решать, потом поняла, что она не решит. Подумала: у меня нет времени на это, решу сама. И она начала плакать, видимо, запереживала. Не знаю, почему она начала плакать, но мне неважно. Она заплакала, и я решила сказать ей: «Езжай, занимайся дальше своими делами, а я решу». Потому что я проще к таким вещам отношусь. Но если бы у меня не было денег, наверное, я бы не так просто к этому относилась. Слава богу, есть возможность сделать такое доброе дело и закрыть стоимость ремонта машины.

Фото: Вадим Забиров

«За мнение человека судиться с ним?»

– Прочитал у тебя под постами такой комментарий: «Это нам за Бузову, я так понимаю». Тебя не обижают такие высказывания?

– Так это же не хейтерский комментарий. Я не считаю его хейтерским, потому что Бузову я очень уважаю как личность, как человека. Она тяжелый путь проделала. И это же круто, что меня с ней сравнивают. Это классно, потому что я тоже прохожу аналогичный путь. Поэтому это не хейтерский комментарий. Спасибо вам за такие комментарии.

– Хочется поговорить немного и об актуальных новостях: в России сейчас вводят оценки за поведение в школах. Как ты к этому относишься и, собственно, как с поведением было у тебя?

– Вообще, неправильно эту оценку за поведение ставить. Я бы тогда вообще школу жизни не закончила, меня бы всегда в первый класс отправляли. У меня ужасное было поведение. Я была хулиганкой в школе. Я была из тех, кто сидит на последней парте и все контролирует. Все мне пишут домашние задания, а я сижу, просто говорю, кто кого должен на переменах. В общем, ребят, нет, это очень плохо. Не надо ставить оценку за поведение. Что за бред? Оценку надо ставить за учебу. Они же туда учиться пришли. За поведение оценку могут ставить родители, а не учителя. Может быть, учителя тогда уже возьмут в воспитание этого ребенка? Но это бред. Я такое не понимаю, не принимаю, и не хотелось бы, чтобы мои дети за поведение получали оценку. Потому что вообще не важно, как ты себя ведешь, хорошо или плохо, во взрослой жизни это вообще не показатель. Или хорошо ты учишься, или плохо ты учишься. Это же тоже не показатель. Вот вместо того, чтобы вносить оценку за поведение в школах, лучше бы научили реально детей, как жить во взрослой жизни.

– Блогер Виктория Боня заявила, что бренды Louis Vuitton и Chanel — это для бедных и бомжей. Как ты считаешь, любишь ли ты эти бренды?

– То, что для бедных и бомжей, я, конечно, не соглашусь, потому что бомжи не имеют столько денег, чтобы купить эти бренды. Но она, скорее всего, что-то другое имела в виду. Вот. Как я к брендам отношусь? Да я нормально к брендам отношусь. Вообще, это дело каждого человека.

– Директор Ларисы Долиной заявил, что теперь он будет тщательно следить за комментариями, искать там всякие хейтерские мемы, плохие и, соответственно, всех подавать в суд. Вот как ты считаешь, это нормально или все-таки перебор?

– Смотрите, подать в суд для чего? Чтобы заработать? Или чтобы никто ничего не писал? Какая цель была преследована там? Вот если я сейчас начну на всех своих хейтеров в суд подавать, это я бы тогда ночевать должна была в этом суде, понимаете? Да нет, мне кажется, это ерунда. Если по закону ничего не было нарушено. Я не понимаю. За мнение человека судиться с ним? Да ну нет. Человек имеет же право на свое мнение. Я бы не судилась.

Использует ли SABI знания в психологии для манипуляций? Переживает ли из-за хейта? Что ответила на комментарии хейтеров? Есть ли конкуренты у SABI на российской и мировой эстраде? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в полной версии интервью в ВК Видео на странице «Комсомольской правды».

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