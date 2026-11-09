Владимир Путин поручил поддержать КамАЗ Фото: REUTERS.

В понедельник президент встретился с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

Доклад глава региона посвятил успехам в экономике:

Минниханов рассказал Путину о работе предприятий Татарстана Владимир Путин пообещал главк Республики Татарстан Рустаму Минниханову «разбираться вместе» с низкими ценами на зерно

1. Валовой региональный продукт вырост на 2,9% - до 3,76 трлн. рублей.

2. Промышленное производство поднялось на 5,9% - до 3,88 трлн. рублей.

3. Розничная торговля выросла на 7% - до 1,1 трлн.

4. А вот в сельском хозяйстве ситуация труднее.

- По уборке – урожай хороший, нормальный. Но есть вопрос по цене зерна, так как логистика закрыта. Цена зерна пока низкая. Конечно, это беспокоит.

- Будем разбираться вместе, - пообещал Путин.

Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Фото: Александр Казаков/ТАСС

5. Регион активно занимается нефтепереработкой, осваивает 24 миллиона тонн черного золота в год. И сегодня, несмотря на ситуацию, «работают нормально».

Минниханов заговорил о проблемах КамАЗа. По его словам, после провала (2025 год компания закончила с убытком на 37 миллиардов рублей, - ред.), ситуация улучшается. Путин предложил поддержать российского автогиганта:

- Еще нужно делать программу обновления региональных и муниципальных транспортных средств. Мы бы поддержали машиностроение.

- Я думаю, что ставка (по лизинговым кредитам для выкупа машин, - ред.) большая, - ответил Минниханов. - А если мы немножко лизинговые компании поддержим…

- Да, надо подумать, - кивнул президент.

Глава региона продолжил - Казанский авиационный завод (выпускает самолеты «Ту») работает исправно. За три ближайших года планирует выпустить 20 самолетов. Загружены работой вертолетный и судостроительный заводы…

- Нормально у вас всё, обстановка хорошая, - подытожил президент. - Но надеюсь, что Татарстан будет удерживать завоёванные лидерские позиции по очень многим направлениям.