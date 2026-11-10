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Здоровье10 ноября 2026 7:00

Москвичи после инфаркта и инсульта получат персональный план восстановления в «ЕМИАС. ИНФО»

Заммэра Анастасия Ракова рассказала о новом формате онлайн-коммуникации врачей с пациентами
Алиса ТИТКО
Фото: Департамент здравоохранения г. Москвы

Фото: Департамент здравоохранения г. Москвы

Теперь после выписки из стационара москвичи, перенесшие инфаркт или ишемический инсульт, получат от своего кардиолога или невролога сообщения с понятным планом лечения и обследований на ближайший год.

- Специалист подключается проактивно: направляет сообщение с пояснениями, что делать после выписки, зачем нужно лечение и почему важно его продолжать. Это особенно важно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и риском их развития: от соблюдения назначенной терапии напрямую зависят жизнь человека и вероятность повтора болезни, - сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

Лечащий врач присылает пациенту план лечения и обследований на год в приложении «ЕМИАС.ИНФО». В сообщении будут пояснения, что делать после выписки, как ежедневно измерять давление и вести «Дневник здоровья», когда сдавать анализы и приходить на очный прием.

Подобный формат работает и для тех, у кого впервые выявлен высокий уровень «плохого» холестерина. Участковый врач проинформирует о возможных рисках и назначении дополнительного исследования, а после получения результатов свяжется с пациентом для дистанционной консультации .

Фото: Департамент здравоохранения г. Москвы

Фото: Департамент здравоохранения г. Москвы

В дальнейшем планируется расширить содержание сообщений и круг пациентов, которым это будет доступно.

Чтобы получать сообщения от врача, необходимо разрешить уведомления в настройках приложения «ЕМИАС.ИНФО» и мобильного устройства.

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