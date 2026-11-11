Выписка из больницы — не финал лечения

Главный врач Городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова, профессор Валерий Вечорко. Фото: Департамент здравоохранения города Москвы.

В Москве пациенты, перенесшие инфаркт или инсульт, теперь получают первый запас льготных препаратов на 30 дней непосредственно при выписке из стационара. Это позволяет продолжить лечение дома без перерыва и помогает снизить риск повторных сосудистых катастроф. Как ранее отмечала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, эта мера уже позволила вдвое повысить приверженность назначенной терапии. Но почему нельзя самостоятельно прекращать приём лекарств, даже если самочувствие улучшилось? Как врачи помогают пациентам вернуться к привычной жизни и почему забота о здоровье должна начинаться задолго до появления первых симптомов? Об этом поговорили с главным врачом Городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова, профессором Валерием Вечорко.

НА КОНУ – ЖИЗНЬ

— Казалось бы, самое страшное позади: человек перенёс инфаркт или инсульт, получил необходимую помощь, первичную реабилитацию, его выписывают домой. Можно ли считать, что главный этап лечения завершён?

— Я бы сказал, что завершён один из самых сложных этапов, но далеко не всё лечение. Когда человек поступает к нам с инфарктом или инсультом, первоочередная задача врачей — спасти его жизнь, стабилизировать состояние и сделать всё возможное, чтобы предотвратить тяжёлые последствия.

Сегодня в Москве для этого выстроена целая система помощи. Работают две специализированные инсультная и инфарктная сети. Пациента доставляют туда, где есть всё необходимое для экстренной диагностики и лечения. Но для нас важно не только спасти человека в критический момент, а сделать всё возможное, чтобы он не столкнулся с подобной ситуацией вновь. И здесь огромное значение имеет то, что происходит после выписки.

В больнице пациент находится под постоянным наблюдением специалистов, получает необходимые препараты, соблюдает определённый режим. Дома всё меняется. Человек возвращается к привычным заботам, семье, работе, и порой ему кажется, что раз самое страшное осталось позади, то можно постепенно возвращаться и к прежнему образу жизни.

Вот здесь и возникает одна из главных опасностей. Улучшение самочувствия не означает, что исчезли причины, которые привели к инфаркту или инсульту. Поэтому лечение необходимо продолжать, даже когда человек чувствует себя хорошо.

— Получается, даже после успешного лечения в стационаре многое зависит от самого пациента?

— Безусловно. И это, пожалуй, одна из самых непростых задач в нашей работе. Существуют заболевания, при которых человек сразу чувствует необходимость лечения. Например, что-то болит, он принимает лекарство и видит результат. Но с сердечно-сосудистыми заболеваниями ситуация часто другая.

Повышенное давление или холестерин могут долгое время никак не беспокоить человека. И когда пациент начинает чувствовать себя лучше, у него закономерно возникает вопрос: зачем продолжать пить таблетки, если ничего не болит?

Мы постоянно объясняем, что препараты назначаются не только для улучшения текущего самочувствия. Они помогают контролировать факторы риска, поддерживать достигнутый результат лечения и предупреждать новые сердечно-сосудистые события.

Иногда хочется провести простую аналогию. Представьте, что человек прошёл очень сложный путь, преодолел практически все препятствия, а за несколько шагов до цели решил остановиться. Ведь никто не хочет перечеркнуть собственные усилия на полпути. С лечением похожая история. Только здесь на кону здоровье, а иногда и жизнь.

ПРИ ВЫПИСКЕ – ЗАПАС ЛЕКАРСТВ

— В Москве недавно изменили порядок лекарственного обеспечения пациентов после инфаркта и инсульта. Теперь препараты на первый месяц можно получить прямо в больнице. Почему возникла необходимость в таком решении?

— Благодаря анализу медицинских данных в Москве обратили внимание на важную проблему: не все пациенты начинают необходимую лекарственную терапию в первый месяц после выписки. А ведь именно этот период особенно важен для восстановления и профилактики повторных сосудистых событий.

Причины могут быть совершенно разными. Человек только вернулся из стационара, ему необходимо восстановиться, привыкнуть к новому состоянию, разобраться с назначениями. Даже обычный поход в поликлинику за рецептом в такой ситуации может оказаться дополнительной нагрузкой.

Поэтому в Москве изменили подход: теперь пациенты, имеющие право на соответствующее льготное лекарственное обеспечение, получают первый запас назначенных препаратов на 30 дней непосредственно при выписке из стационара.

Если такая льгота ранее не была оформлена, это делают ещё во время госпитализации тем, кому она положена. При этом лечение всегда подбирается индивидуально, с учётом диагноза, состояния человека и медицинских показаний.

На первый взгляд может показаться, что речь идёт просто об изменении порядка выдачи лекарств. Но для нас, врачей, это гораздо больше. Мы стараемся исключить ситуацию, когда между лечением в стационаре и его продолжением дома возникает перерыв.

Фото: Департамент здравоохранения города Москвы.

— Но ведь запас лекарств рассчитан на 30 дней. Что происходит дальше?

— Важно понимать, что тридцать дней — это первый запас препаратов, а не установленный срок всей терапии. Многим пациентам после инфаркта или инсульта необходимо продолжительное лечение, и его длительность определяет врач.

Здесь большое значение имеет преемственность между стационаром и поликлиникой. В Москве информация о выписке автоматически передаётся в поликлинику. Терапевт видит пациента и в дальнейшем заранее продлевает ему рецепт на необходимые препараты. При необходимости врач может связаться с человеком через сервис телемедицины, сообщить о продлении рецепта и уточнить самочувствие. Если пациент жалуется на недомогание, его приглашают на очный приём.

Таким образом, наша работа не заканчивается в тот момент, когда человек выходит за двери больницы. Важно, чтобы он не остался один на один со своим заболеванием и понимал, как будет организовано дальнейшее лечение.

БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ СМОЛОДУ

— Наверняка бывают ситуации, когда пациент самостоятельно отменяет препараты, потому что чувствует себя хорошо. С этим действительно приходится сталкиваться?

— Такое отношение к лечению, к сожалению, встречается. Человек может рассуждать примерно так: «Я уже месяц принимаю лекарства, давление нормальное, самочувствие хорошее. Может быть, пора заканчивать?»

Но в этом и заключается ошибка. Нередко хорошие показатели и стабильное самочувствие — как раз результат правильно подобранной терапии. И если самостоятельно её прекратить, можно потерять тот эффект, которого удалось добиться.

При этом я бы не стал обвинять пациентов в безответственности. Иногда человек действительно не понимает, зачем ему столько назначений. Кто-то опасается побочных эффектов, кто-то переживает, что придётся принимать препараты годами.

И здесь уже возникает большая ответственность врача перед выпиской. Недостаточно просто выдать лекарства и сказать: «Принимайте по инструкции». Нужно объяснить, для чего назначен каждый препарат, почему важно соблюдать схему лечения и что делать, если возникли вопросы или нежелательные реакции.

Пациент должен не механически выполнять назначения, а понимать их смысл. Если человек понимает, ради чего он лечится, у него появляется совершенно другая мотивация. Именно к этому мы стремимся.

— Сегодня в Москве всё больше внимания уделяют не только лечению, но и предупреждению заболеваний. Недавно Анастасия Ракова отметила: «Сегодня мы постепенно переходим от модели, в которой медицина преимущественно реагирует на уже возникшее заболевание…» Насколько важен такой подход?

— Это действительно так. И, на мой взгляд, это одно из самых важных изменений в современной медицине. Ведь гораздо лучше выявить проблему ещё до того, как она приведёт к тяжёлым последствиям, чем потом бороться с ними.

Сегодня у нас появляется всё больше возможностей не просто диагностировать уже возникшее заболевание, а заранее оценивать риски его развития. В Москве, например, работают цифровые системы, которые помогают врачам выявлять пациентов с повышенным риском инфаркта или инсульта, обращать внимание на опасные изменения показателей и своевременно назначать необходимые обследования. Как правило, пациенты видят только верхушку айсберга, а за всем этим стоит большая работа.

Но здесь есть и другая сторона вопроса. Мы можем создать самые современные инструменты диагностики, но важно, чтобы человек сам был заинтересован в их использовании.

Именно поэтому мы постоянно говорим о необходимости регулярных профилактических обследований. Не нужно ждать, пока появятся тревожные симптомы. Тем более что повышенное давление, нарушения обмена холестерина и другие факторы сердечно-сосудистого риска могут долгое время никак себя не проявлять. В Москве для этого, в частности, развивается замечательный проект «Московский чекап», который помогает оценивать индивидуальные риски и предриски заболеваний. Это важная часть новой философии здорового долголетия, в основе которой лежит забота о здоровье человека на протяжении всей жизни.

На мой взгляд, очень важно, чтобы профилактические обследования стали такой же естественной привычкой, как забота о питании или физической активности. Ведь зачастую именно своевременное внимание к собственному здоровью позволяет избежать гораздо более серьёзных проблем в будущем.

БОЛЬНИЦЫ БУДУЩЕГО

— Вы говорите о важности отношения человека к своему здоровью. Но ведь после тяжёлого заболевания большое значение имеет и его психологическое состояние. Как врачи помогают пациентам справиться с этим?

— Конечно, инфаркт или инсульт — это серьёзное испытание не только для организма, но и для самого человека, его эмоционального состояния. После пережитого у пациентов могут возникать тревога, страх повторного заболевания, неуверенность в собственных силах.

И здесь очень важно, в какой атмосфере человек проходит лечение и восстановление. В Москве сегодня большое внимание уделяется формированию так называемой исцеляющей среды. Мы постепенно меняем само представление о том, какой должна быть современная больница.

Речь не только о новом оборудовании и комфортных палатах. Это и продуманное пространство, и удобная организация помощи, и внимание к эмоциональному состоянию пациента. Строятся “больницы будущего”, в московских стационарах появляются культурные проекты, проходят выставки, выступления творческих коллективов. Всё это помогает сделать больничную среду более человечной, поддержать пациента в непростой период.

Конечно, никакая атмосфера не заменит качественного лечения. Но человек — это не только диагноз и результаты обследований. Его настроение, тревоги, внутреннее состояние тоже имеют значение.

Мы хотим, чтобы пациент чувствовал не только профессиональную помощь, но и заботу. Чтобы лечение не ассоциировалось исключительно со страхом и ограничениями, а помогало ему постепенно возвращать уверенность в себе и своих возможностях.

— Насколько важна в этом процессе роль семьи? Ведь после тяжёлого заболевания близкие зачастую стараются оградить человека от любых забот.

— Поддержка семьи имеет огромное значение. Особенно в первое время после возвращения домой, когда человеку может быть физически и психологически непросто адаптироваться к произошедшему.

Но поддержка — это не обязательно постоянный контроль и напоминания о болезни. Иногда гораздо важнее помочь организовать удобный режим приёма лекарств, сопровождать человека на необходимые обследования, поддержать изменения в питании или вместе начать придерживаться более здоровых привычек.

Ведь здоровье складывается из множества факторов: питания, физической активности, режима сна, уровня стресса, отношения к себе и своему организму. И часто гораздо легче изменить привычный образ жизни, когда в этом тебя поддерживают близкие.

При этом нужно уважать самостоятельность пациента. Наша общая цель — не сделать его зависимым от постоянной опеки, а помочь постепенно вернуться к максимально полноценной жизни с учётом состояния здоровья.

Я всегда подчёркиваю, что восстановление — это совместная работа. В ней участвуют и врачи, и сам пациент, и его близкие. У каждого своя роль, но цель одна.

НЕ ТОЛЬКО ДОЛЬШЕ, НО И ПОЛНОЦЕННО

— Если бы вы могли дать один главный совет человеку, который только что перенёс инфаркт или инсульт и собирается домой, что бы вы сказали?

— Наверное, я бы сказал: не воспринимайте выписку как точку, после которой можно забыть о лечении.

Инфаркт или инсульт — серьёзное событие, которое меняет жизнь человека. Но оно не должно означать, что впереди больше нет полноценной, активной жизни. Напротив, современные возможности медицины позволяют многое сделать для восстановления и профилактики повторных сосудистых катастроф. Мы со своей стороны стараемся обеспечить непрерывность этой помощи. Сегодня в Москве человек получает назначенные льготные препараты уже при выписке из стационара, а дальнейшее лекарственное обеспечение и медицинское наблюдение организуются с участием поликлиники.

Но никакая, даже самая совершенная система здравоохранения не сможет полностью заменить личное участие человека в заботе о себе.

Мне кажется, в этом и заключается главный смысл философии здорового долголетия, которую сегодня развивает Москва. Мы говорим не просто о том, чтобы человек прожил как можно больше лет, а о том, чтобы эти годы были наполнены жизнью. Чтобы он мог оставаться активным, самостоятельным, проводить время с близкими, заниматься любимым делом, строить планы на будущее.

Именно ради этого мы и стараемся донести до пациентов важность соблюдения рекомендаций после выписка из больницы, регулярного приёма лекарств, профилактических обследований и разумного отношения к своему здоровью.

Настоящая победа над болезнью для врача — это не только момент, когда пациент благополучно покидает больницу. Это возможность спустя годы видеть, что он продолжает жить полноценной жизнью. И здесь мы все — врачи, сам пациент и его семья — должны быть одной командой.