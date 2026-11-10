16 плюшевых сюрпризов: в «Пятёрочку» вернулись Йокими

Фото: пресс-служба «Пятёрочки»

С 3 ноября 2026 года по 25 января 2027 года покупатели смогут собрать 16 необычных героев, а также принять участие в розыгрыше премиальных смартфонов.

В «Пятёрочке» снова поселились Йокими!

На этот раз весёлая компания собралась в преддверии зимних праздников, чтобы добавить немного волшебства в привычные походы за покупками.

В новой коллекции — 16 мягких игрушек с совершенно разными характерами. Например, Снежа — почти светская львица, только зайка. А вот Ути Юти за день успевает пережить весь спектр эмоций: от «ми-ми-ми» до слёз над трогательной рекламой. Тоу Лян не расстаётся с балалайкой даже в ванной, а Деда Фрост предпочитает не перетруждаться: появляется внезапно, уходит вовремя и работать готов не чаще одного дня в году.

Главная интрига — заранее неизвестно, какой именно Йокими попадётся покупателю. Игрушки спрятаны в закрытые коробочки, поэтому каждое открытие превращается в маленький сюрприз. Можно искать любимого персонажа, собирать всю коллекцию или обмениваться повторяющимися героями с друзьями.

Фото: пресс-служба «Пятёрочки»

Как собрать коллекцию и помочь другим?

С 3 ноября 2026 года по 25 января 2027 года при покупке товаров на сумму от 1 000 рублей в одном чеке с картой «Х5 Клуба» плюшевую игрушку можно приобрести за 399 рублей вместо 799 рублей. Сумма покупки учитывается после применения всех скидок и акций. По специальной цене доступна одна игрушка в чеке.

Пополнить коллекцию можно в участвующих в акции магазинах «Пятёрочка», а также через сервис «Пятёрочка Доставка». Игрушки представлены эксклюзивно в торговой сети.

У новой коллекции есть и благотворительная составляющая. С каждой проданной игрушки «Пятёрочка» перечислит 5 рублей в благотворительный фонд «Выручаем». Собранные средства направят на продуктовую помощь мамам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Таким образом, пополняя собственную коллекцию, покупатели смогут поддержать тех, кому сейчас особенно нужна помощь.

Шесть премиальных смартфонов для самых удачливых

Среди 16 Йокими есть особенный герой — Апель Син. Тем, кому он попадётся, вместе с игрушкой достанется карточка с промокодом, позволяющая принять участие в розыгрыше одного из шести премиальных смартфонов.

Кто из 16 Йокими окажется в первой коробочке — пока секрет. Но познакомиться с новыми героями и начать собирать свою плюшевую компанию можно уже сейчас в «Пятёрочке». Возможно, именно с первой игрушки начнётся большая коллекция!

Подробные условия акции и розыгрыша призов, а также список магазинов, не участвующих в акции, доступны на сайте yokimi2.5ka.ru.

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