Год спустя: как арендный дом изменил жизнь в центре Липецка

Фото: Пресс-служба ДОМ.РФ

Ровно год назад, в ноябре 2025-го, в Липецке началось заселение первого арендного дома ДОМ.РФ – «Суббота». Сегодня здесь живут более 125 семей. Проект оказался особенно востребован у молодёжи. Более трети всех жителей – люди от 18 до 25 лет, то есть самая экономически активная часть населения. В том числе сотрудники ведущих предприятий региона, включая Новолипецкий металлургический комбинат и резидентов Особой экономической зоны «Липецк». Отдельная категория – врачи областных клинических больниц: благодаря региональной программе поддержки медработников они получили возможность арендовать жильё на льготных условиях. Такой состав жителей говорит о том, что арендный дом стал точкой притяжения для тех, кто строит карьеру и хочет жить в комфорте без лишних хлопот.

Локация решает

Федеральная программа арендного жилья, частью которой стал липецкий проект, стартовала в 2022 году. Именно тогда были запущены первые пилотные проекты в разных регионах — от Дальнего Востока до Центральной России. За несколько лет программа прошла путь от точечных объектов до системного инструмента обеспечения граждан качественным жильём. Липецкий арендный дом, соглашение о реализации которого было подписано в 2022 году на форуме «Среда для жизни», стал одним из звеньев этой федеральной сети.

Арендный дом расположен в самом центре Липецка – на улице М. И. Неделина. Это ключевая транспортная развязка города, что важно для активных жителей. Рядом – Нижний парк и благоустроенная набережная с зонами для пляжного отдыха, прогулок и занятий спортом. Из большинства квартир открывается панорамный вид на реку Воронеж. Но дело не только в эстетике: в шаговой доступности находятся аптеки, банки, медицинские учреждения, салоны красоты, торговый центр, продуктовые магазины, сервисные службы и кафе. Всё это делает повседневную жизнь максимально удобной – не нужно тратить время на долгие поездки.

О причинах успеха проекта рассказала директор по развитию арендного жилья компании Вероника Янушкевич.

«Популярность арендного дома обусловлена доверием к бренду “Аренда для жизни”, локацией в центральной части города и актуальностью архитектурных решений. Проект предлагает разнообразие функциональных планировок: от уютных студий до просторных трёхкомнатных квартир. Наличие балконов во всех жилых помещениях позволяет оптимизировать пространство и увеличить полезную площадь. Конечно же, жителей привлекает современная отделка и комплектация всей необходимой мебелью и техникой. Арендаторы активно рекомендуют проект своим близким и друзьям: более 12% арендаторов приняли участие в реферальной программе “Приведи друга”. Это лучшее доказательство доверия к проекту», - отмечает эксперт.

Каждый третий – с собакой или кошкой

В арендных домах компании традиционно высока доля жителей с домашними животными. Но данный проект в этом смысле – особый случай: среди региональных проектов он лидирует. Показатель достигает 34% – то есть более чем у трети арендаторов есть питомцы. Для сравнения: в арендном доме «Современник» в Воронеже таких 18%, а в «Южных кварталах» в Екатеринбурге – 32%. Дружественное отношение к животным – часть стандарта компании, и это находит отклик у жителей. Такой подход снимает лишний стресс при переезде и делает аренду по-настоящему комфортной для всех членов семьи, включая четвероногих.

Жителям арендного дома доступен весь комплекс дополнительных услуг в приложении «ДОМ.РФ Аренда жилья». Через него можно ознакомиться с различными вариантами планировок, подать заявку на бронирование квартиры, а после заселения – оплачивать коммунальные и арендные платежи. Такой цифровой формат экономит время и делает взаимодействие с арендодателем прозрачным. Приложение – ещё один шаг к тому, что аренда воспринимается не как временное решение, а как полноценный и удобный образ жизни.

Федеральный масштаб

Отметим, что на начало ноября портфель арендных проектов госкомпании охватывает подавляющее большинство макрорегионов страны.

Согласно последним данным, в портфеле компании насчитывается 102 арендный проект в 22 регионах России. Общий объем профинансированного строительства превышает 23 тыс. квартир и апартаментов с современной отделкой, мебелью и техникой. Их совокупная площадь составляет 1,1 млн кв. метров, а общий объем инвестиций оценивается в 145 млрд рублей. Важно отметить, что эти цифры отражают портфель на всех стадиях — от профинансированного строительства до уже введенных в эксплуатацию объектов. Операционная фаза, то есть жилье, которое уже реально сдается, на август 2026 года составляла 12 504 квартиры в 20 проектах в 9 регионах.

Особое место в федеральной программе занимает льготная аренда для Дальнего Востока и Арктики, реализуемая по поручению президента. В рамках этой программы в ДФО и АЗРФ реализуется 76 проектов в 13 регионах на 11 784 квартиры общей площадью 536 тыс. кв. м, а объем инвестиций достигает 84 млрд рублей. На Дальнем Востоке и в Арктике компания уже приобрела 12 тыс. квартир для сдачи в аренду, и более 5 тыс. из них уже заселены. Именно к этой программе относится и хабаровский ЖК «Дальневосточный квартал», ставший в октябре 2026 года сотым арендным проектом компании.

Причем, структура арендного портфеля компании не ограничивается коммерческой арендой. С 2016 года компания параллельно развивает несколько направлений: коммерческую аренду (доступную для широкого круга граждан), корпоративные проекты для сотрудников предприятий, студенческую аренду для вузов, а также масштабную льготную аренду для отдельных категорий граждан, таких как врачи, учителя и востребованные специалисты.

Долгосрочные планы компании еще более амбициозны. В рамках стратегии до 2030 года госкомпания планирует ввести 100 млн кв. м жилья, а также намерена построить арендные дома во всех городах-миллионниках страны. Федеральная повестка подтверждает: аренда перестает быть точечной историей для избранных городов, превращаясь в системный инструмент обеспечения граждан качественным и комфортным жильем по всей стране.