«Можно получить тяжелые побочные эффекты!»: худеющего Диброва предостерегли от опасной диеты

Дмитрий Дибров внезапно решил худеть с помощью уколов для диабетиков Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Дмитрий Дибров внезапно решил худеть с помощью уколов для диабетиков. Фото, как врач ему делает инъекцию в живот, 66-летний телеведущий разместил в соцсетях. Однако врачи предостерегают шоумена от бесконтрольного использования пептидов стройности.

- Сейчас Дмитрий Дибров на всю страну показывает, как он при помощи нутрициолога и врача занимается своим здоровьем и снижает вес. Я вижу, что он начал с анализов, с диагностики состояния организма и проходит этот путь со специалистами. Значит, врач посчитал, что плюсы от уколов для похудения будут выше, чем риски, — отмечает в беседе с KP.RU врач-терапевт-гастроэнтеролог «онлайн-клиники Нади Шарк» Марина Терентьева. — На фотокадрах заметно, что у Дмитрия есть абдоминальное отложение жира (вокруг внутренних органов). Лишний вес, плюс уже немолодой возраст — всё это создает большую ежедневную нагрузку на сердце, сосуды и суставы. Поэтому в его случае уколы могут являться реальным инструментом для снижения рисков по здоровью.

Терапевт-гастроэнтеролог Марина Терентьева Фото: личный архив.

- Но сами по себе уколы у Дмитрия — часть комплексного процесса. Волшебных уколов без работы над образом жизни и питанием не бывает. Сейчас препараты для похудения пиарят везде, и люди начинают покупать их самостоятельно ради минус 3–5 кг к отпуску. Но без контроля врача это огромный риск», — говорит Марина Терентьева. — Исследования и практика показывают: если не изменить питание, после отмены препарата вес возвращается. А без обследований можно получить тяжелые побочные эффекты — от проблем со щитовидной железой и поджелудочной до операционного стола с камнями в желчном пузыре и резкого провисания тканей из-за потери мышц.

Главная опасность пептидов как раз и кроется в том, что на фоне полного гашения аппетита человек начинает питаться маленькими перекусами или вовсе забывает поесть. Если не выстроить рацион, не сделать его полноценным по правилу здоровой тарелки и КБЖУ, то организму просто неоткуда будет брать важнейшие строительные элементы: белок, микроэлементы и нужные витамины.

Фото: личная страница героя публикации в соцсети

В итоге уходить будет не столько жировая ткань, сколько мышечная масса, а для человека с рисками по сердцу потеря мышц и дефициты по витаминам — это большой стресс.

- Именно поэтому пептиды для Дмитрия — это хорошая стартовая поддержка, которая помогает перестроить привычки питания и разгрузить сердечно-сосудистую систему. Но их обязательно нужно сочетать с врачебным контролем, поддержкой ЖКТ и работой грамотного нутрициолога по сборке сбалансированного рациона, - объясняет специалист.

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