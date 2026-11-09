Штраф до 30 тысяч рублей: с 1 января россиян могут ждать новые санкции за выброшенную кошку

В Госдуме предлагают ввести штраф за выброшенных собак и кошек. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В Госдуме предлагают ввести штраф за выброшенных собак и кошек. Такой законопроект подготовлен и внесен на рассмотрение в конце прошлой недели.

Суммы — немаленькие. Для граждан, если их удастся поймать на содеянном, штраф предполагается в размере от 15 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 300 тысяч. Если законопроект примут, такие санкции должны быть введены с 1 января 2027 года.

В пояснительной записке к законопроекту особо оговаривается: речь не про те случаи, когда надоевшего питомца пристроили «в добрые руки» или сдали в приют. Тут бывшие хозяева вроде как свой долг и требования законодательства выполнили. Новые санкции — для граждан, которые «отказались от исполнения обязанностей по содержанию животного», но никуда и никому того не передали. То есть, грубо говоря, просто бросили в лесу или оставили, как это нередко бывает с котятами или щенками, в коробке на помойке.

А КАК СЕЙЧАС

По действующим законам, владельца могут оштрафовать за несоблюдение требований к содержанию животных (штраф для граждан— от 1,5 до 3 тысяч рублей). Если питомец где-то брошен, это тоже «несоблюдение требований к содержанию». Как считают юристы, в некоторых таких случаях — зверушек оставили где-нибудь без еды на морозе - может идти речь и о жестоком обращении (штраф для граждан — от 5 до 15 тысяч рублей).

Авторы законопроекта считают, что этих мер недостаточно. Новые штрафы, как следует из пояснительной записки, не подменяют уже существующие. А должны дополнять их в совершенно определенных ситуациях: с животным не в целом плохо обращаются, а его конкретно выкинули.

Если хозяева сдали питомца в приют, они не нарушили закон и не понесут наказание. Фото: Иван МАКЕЕВ.

ВЫБРОСИЛИ — ИЛИ ПОТЕРЯЛИ?

Все это, конечно, звучит красиво. Но главный вопрос, который возник уже в собачьих чатах — а как предполагается устанавливать, кто выкинул животное. У юристов этот вопрос возник тоже.

- Я поддерживаю сам принцип ответственности за домашних животных. Однако как практикующий юрист вижу серьезную проблему: вводить штрафы в таких случаях значительно проще, чем устанавливать людей, которым их следует назначать, - сообщила «КП» кандидат юридических наук, доцент РАНХиГС, юрист с более чем 20-летним стажем Екатерина Кудряшова. - Представим ситуацию: в лесу обнаружена собака. Как установить, кто хозяин и почему она там оказалась? Теоретически доказательствами могут стать записи камер видеонаблюдения, показания свидетелей, ветеринарные документы, сведения о регистрации животного, переписка и другие материалы. Но каждое доказательство необходимо проверить. И сам факт, что животное обнаружено на улице, еще не подтверждает, что конкретный человек намеренно его там оставил.

Депутаты уже давно ратуют за обязательную регистрацию всех домашних животных (по факту она введена пока только в отдельных регионах). Но, как выясняется, и эта мера не вполне решает проблему.

- Единая система идентификации домашних животных могла бы существенно облегчить поиск владельцев. Но и чип не доказывает, каким образом питомец оказался на улице: собака или кошка могли потеряться, их могли похитить, - поясняет Екатерина Кудряшова.

Но как установить, кто выбросил животное? Фото: Ольга ЮШКОВА.

КТО БУДЕТ ЛОВИТЬ НАРУШИТЕЛЕЙ

Это - отдельный вопрос, по которому пока нет четких объяснений, как применение новых норм будет выглядеть на практике.

- Сегодня контроль в сфере обращения с животными очень обтекаемо возложен на уполномоченные органы, в том числе регионального уровня. При этом непонятно, кто именно должен ехать искать владельца котят, оставленных ночью возле мусорных баков. Изменения требуют четкого распределения полномочий по выявлению нарушений, сбору доказательств и составлению протоколов, - говорит Екатерина Кудряшова. - Штраф в 30 тысяч рублей, конечно, способен оказать профилактический эффект. Но только при реальной возможности привлечь нарушителей к ответственности. Иначе мы получим парадоксальную ситуацию: наказание за выброшенную собаку есть, а установить человека, который ее выбросил, практически невозможно.

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