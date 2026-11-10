Скрытые риски: почему шесть миллионов россиян не знают о своем диабете

В России зарегистрировано 6 млн 111 тысяч больных сахарным диабетом. Но в действительности людей с этим заболеванием значительно больше. Фото: Suriyawut Suriya/Shutterstock/Fotodom

По официальным данным Росстата, в России зарегистрировано 6 млн 111 тысяч больных сахарным диабетом. Но в действительности людей с этим заболеванием значительно больше, рассказала на пресс-конференции в «Известиях» академик РАН Марина Шестакова, директор Института диабета НМИЦ эндокринологии им. академика И.И. Дедова.

- Проводя эпидемиологические исследования, мы понимаем, что эта цифра неокончательная. Еще приблизительно столько же людей не знают о своей болезни. Можно сказать, что в стране около 12 миллионов больных сахарным диабетом, - говорит Марина Шестакова.

Более 90% из них - пациенты с диабетом 2-го типа. Болезнь развивается на фоне избыточного веса, сверхкалорийного питания, низкой физической активности и наследственной предрасположенности. Особую тревогу вызывает «омоложение» заболевания.

Людмила Ибрагимова, заведующая отделом прогнозирования и инноваций диабета НМИЦ эндокринологии:

- Увеличивается численность пациентов молодого репродуктивного возраста 18–39 лет. За последние 15 лет она выросла на 90%. В том числе это молодые женщины, которые зачастую уже вступают в беременность с сахарным диабетом второго типа.

Кто в группе риска

Академик Марина Шестакова выделяет ключевые факторы:

- Избыточная масса тела и ожирение (ИМТ выше 25 и 30 соответственно). Важное значение имеет и распределение жира, особенно в области живота и талии.

- Повышенный уровень холестерина и триглицеридов в крови, а также высокое артериальное давление.

- Наследственность (диабет или ожирение у близких родственников).

- Диабет беременных в анамнезе. В течение 5 лет после беременности гестационный диабет возвращается в виде диабета 2-го типа в 50 % случаев. Настораживает и рождение ребенка весом более 4-4,5 кг.

Российские эндокринологи разработали отечественный калькулятор риска «Диарриск» из 11 вопросов. Если человек набрал больше 11 баллов, его стоит направить на измерение гликированного гемоглобина даже при нормальном сахаре натощак.

- Сейчас при нормальной глюкозе натощак человека никуда не отправляют, даже если есть ожирение, гипертония и наследственность. Мы хотим переломить эту ситуацию, потому что пропускаем много больных, - подчеркнула Шестакова.

Люди с лишним весом - в группе риска. Фото: Studio Romantic/Shutterstock/Fotodom

Чем опасны осложнения

Хронически высокий сахар разрушает сосуды и приводит к тяжелым последствиям.

Гагик Галстян, президент Российской диабетической ассоциации, член-корреспондент РАН, заведующий отделением диабетической стопы Института диабета ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии им. академика И.И. Дедова» Минздрава России:

- Диабетическая ретинопатия - причина номер один утраты зрения у людей трудоспособного возраста. В центрах диализа 40–50% пациентов - люди с сахарным диабетом. Нетравматические ампутации при диабете производятся в 50–70 раз чаще, чем в общей популяции.

При диабете 1-го типа (чаще у детей) болезнь развивается стремительно. По словам профессора РАН, руководителя отдела детского сахарного диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии им. академика И.И. Дедова» Минздрава России Дмитрия Лаптева, почти половина детей при старте заболевания попадает в реанимацию с диабетическим кетоацидозом - жизнеугрожающим состоянием. Ранняя диагностика по островковым аутоантителам позволяет этого избежать.

Ремиссия диабета 2-го типа становится реальностью

Одним из самых перспективных направлений Марина Шестакова считает возможность добиваться ремиссии диабета 2-го типа. Современные препараты инкретинового ряда (те самые «уколы стройности», - прим. Ред.) хорошо помогают убирать лишний вес. При потере около 15 % избыточной массы тела часть людей с диабетом 2 типа может отказаться от сахароснижающих лекарств. Уже доступны препараты с введением раз в неделю, на подходе - с инъекцией раз в месяц. Многие из них зарегистрированы в России, есть и отечественные разработки.

Чтобы снизить риск, нужно проходить диспансеризацию и скрининг Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Как снизить риски

1. Проходить диспансеризацию и скрининг (глюкоза натощак, гликированный гемоглобин, при необходимости - глюкозотолерантный тест). Особенно важно женщинам после гестационного диабета.

2. При планировании беременности заранее (за 3–4 месяца) добиваться уровня гликированного гемоглобина менее 6,5 % и проверять состояние глаз и почек.

3. Обращаться в региональные эндокринологические центры, где работают кабинеты диабетической стопы и ретинопатии (поражение сетчатки глаза). В стране уже открыто около 59 таких кабинетов. Эксперты также выступают за создание центров спасения конечностей.

- Кабинеты диабетической стопы проводят скрининг и активную профилактику, помогая предотвратить язвы и гангрену. Высокие ампутации влекут не только инвалидность, но и раннюю летальность, - отметил Гагик Галстян.

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