Действие 6-серийного проекта, премьера которого состоится на Рен-ТВ 6 декабря, охватывает период с конца Великой Отечественной войны до смерти Сталина в 1953-м. Фото: кадр из фильма.

Владимир Бортко, известный по фильмам «Блондинка за углом», «Цирк сгорел и клоуны разбежались», «Тарас Бульба», сериалу «Мастер и Маргарита», но прежде всего - по эталонной экранизации «Собачьего сердца», задумал фильм «Сталин» еще в 2011 году. Но нашел деньги на постановку лишь почти 15 лет спустя (при этом, как он утверждает, сценарий не изменился ни на одну букву). В основе сюжета – воспоминания современников, архивные документы и стенограммы заседаний Политбюро.

Действие 6-серийного проекта, премьера которого состоится на Рен-ТВ 6 декабря, охватывает период с конца Великой Отечественной войны до смерти Сталина в 1953-м. В центре сюжета - создание советской ядерной бомбы. И, судя по только что появившемуся трейлеру - обстоятельства смерти вождя.

Вышел первый трейлер сериала Владимира Бортко «Сталин»

Фото: кадр из сериала "Сталин"

Сталина сыграл Игорь Миркурбанов. В картине также снялись Виктор Сухоруков (Хрущев), Александр Яцко (Берия), Александр Самойленко (Маленков), Александр Семчев (Жданов), Семен Стругачев (Каганович), Евгений Сидихин (Рокоссовский), Артур Ваха (Молотов), Юлия Рутберг (Голда Меир), Кристина Бабушкина (Варвара Истомина, экономка Сталина), Павел Чинарев (Василий Сталин), Николай Шрайбер, Виталий Кищенко, Дарья Мороз, Юрий Кузнецов, Александр Баширов.

Фото: кадр из сериала "Сталин"

В мае Бортко был на радио «Комсомольская правда», где рассказал о проекте. По его словам, о Сталине «достаточно много было гадостей сказано со всех сторон. Я не хочу сказать, что это была светлейшая личность и херувим с крыльями. Это не так. Достаточно того, что мой дед расстрелян в 1937 году. Но в какой степени участвовал в этом Сталин, во-первых? А во-вторых, мне кажется – и это самое главное, что я хочу сказать - это был человек на своем месте, в свое время. И без этого человека на этом месте и в это время мы с вами вряд ли бы здесь сидели. Это уж точно совершенно. Ибо время было очень и очень страшное и тяжелое... Фильм начинается от атомной бомбы американской. А потом наша появляется. После чего ситуация в мире резко изменяется. Мы должны были быть уничтожены еще в 1949 году. Но именно в 1949-м появилась наша собственная бомба, и дальше разговор шел другой».

Бортко настаивает, что в его картине Сталин не будет представлен ни как «бронзовый памятник», ни как исчадие ада: он интересовал его именно как человек.

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