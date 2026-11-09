Командиры подразделений ВСУ нередко заставляют подопечных сдавать телефоны с банковскими приложениями, а после отправляют их на смерть Фото: REUTERS.

Помните эту знаменитую присказку из знаменитой игры «офисного планктона»? «Город засыпает, просыпается мафия». Не знаю, засыпает там сейчас Киев или просто погружается в темноту, но самая настоящая мафия не только в столице Украины, а и по всей стране, такое ощущение, не засыпает никогда. Мафия буквально повсюду.

- Карфаген должен быть разрушен, - заявил сегодня руководитель расследования НАБУ Александр Абакумов и пояснил, что опубликованные материалы операции «Карфаген» о деятельности ОПГ из высокопоставленных сотрудников СБУ и Нацполиции - это только «верхушка айсберга».

- Мы показали только то, что могли показать, не навредив интересам следствия. Значительная часть материалов пока не может быть обнародована. И поверьте, самая темная часть этого коррупционного айсберга еще остается под водой, - заявил Абакумов.

Напомним, ранее в СМИ и в украинской блогосфере неоднократно публиковались заявления, что Буркин (глава бандитской ОПГ «Химпром» с псевдонимом «Мексиканец») и его представители имели прямой контакт не только с уже названными силовиками, но и с представителями высшего военно-политического руководства Украины и с первыми лицами украинских правоохранительных органов и спецслужб. В частности, озвучивались намеки, что одной из таких связей был экс-глава СБУ Малюк, а другой — глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который сейчас входит в состав украинской переговорной команды. И что на них эти связи не заканчивались, а шли еще выше. Хотя, казалось бы, куда уж выше...

Напомним, ОПГ «Химпром», по данным следствия, занималась изготовлением и торговлей наркотиками, изготовлением фальшивых евро, вымогательством, избиениями и похищениями, причем, действовала даже на территории стран Евросоюза. А «крышу им обеспечивали контрразведчики и полицейские из своей ОПГ. Они же «крышевали» многочисленные колл-центры (как минимум, более 50), получая от каждого из них не менее, чем по 7 тысяч долларов США, в качестве постоянной платы за «крышу». Но не брезговали и другими преступными деяниями.

Но это все, как оказалось, просто полевые цветочки по сравнению с тем, что творится в ВСУ. Об этом рассказал бывший главный сержант ВСУ, бывший инструктор, списанный после ранения из украинской армии Антон Черный.

О беспределе на фронте рассказал бывший главный сержант ВСУ, бывший инструктор, списанный после ранения из украинской армии Антон Черный. Фото: Кадр видео.

- Это вам не Борщаговка, - усмехнулся Черный, рассказывая о царящих в батальоне «Шквал» ВСУ нравах и порядках. — Вот где ужас, что происходит.

И рассказал.

По его словам, командиры подразделений ВСУ нередко заставляют подопечных сдавать телефоны с банковскими приложениями, а после отправляют их в поле с начиненными взрывчаткой рюкзаками, и совершают такое, от чего у любого нормального человека кровь стынет в жилах.

- Посылается группа – есть такой момент, на них вешают, говорят: «Это – посылка, 35 килограмм». Он ее несет, а там бомба. Он несет, и от него ничего не остается. То есть, он приносит и говорит: «Посылку донес», в рацию сказал – они нажали детонатор, все – пятерых тех нет, - разоткровенничался Черный. - А карточки остаются.

Вот так — непокорных бойцов, если что, нет, доступ к их банковским счетам, куда приходит их зарплата, остается у командира. И по всем документам погибшие продолжают числиться живыми, обеспечивая командирам, мягко говоря, безбедную жизнь..

А постоянные поборы с солдат со стороны командиров стали уже реально нормой во всех подразделениях.

- Я думал, у нас поборы, но у нас фиксированно, грубо говоря, миллион с роты шел командиру роты. У них командиру батальона ДШВ («Шквал»), ему надо было заносить с одной роты три с половиной миллиона гривен в месяц, - продолжал резать правду-матку Черный. - Вот так война идет, разбили конюшню. Чтобы вы понимали, вместо того, чтобы планировать задачи, потому что постоянно фронт меняется, ты должен в процессе быть постоянно, а тут командир батальона был занят тем, как вывести эту лошадь породистую к себе домой. Еще и искал, сколько денег заплатить человеку, который перевезет эту лошадь домой.

Правда, когда началось расследование, то, по меньше мере, три командира в батальоне отправились в мир иной. В результате серии смертей среди командиров двое из них застрелились, а один повесился. Но ведь тем, кого они послали на смерть, и их родным от этого легче не стало.

В общем, наверное, всем стало понятно, почему в НАБУ назвали свою операцию «Карфаген». Потому что он должен быть разрушен. Единственное, что в бюро не уточнили, что в этот Карфаген превратилась вся Украина.

Ох и плохо же вам было при Януковиче, да, украинцы? Зато теперь «счастье» обеими руками черпаете, вычерпать не можете.

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