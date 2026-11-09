Адресная книга украинских пыточных: за пять дней украинцы прислали 1000 писем о местах, где военные держат мужчин

Скандал в Борщаговке, где в подвале здания удерживали мужчин, все больше разгорается Фото: социальные сети.

Диана Панченко - бывшая звезда закрытых Зеленским телеканалов, которую СБУ подозревает в госизмене, за 5 дней получила больше 1000 писем с адресами, где пойманных на улице мужчин держат в пыточных, превращают в товар: запирают, бьют и выпускают за выкуп. Впрочем, украинское государство само, в актах омбудсмена и приговорах судов, уже описало спортзалы с прикованными людьми, подвалы с решётками и пункт без окон на 1200 человек.

Теперь просто стал известен масштаб.

ТЫСЯЧА ПИСЕМ БОЛИ

Все началось со скандала 2 ноября с тайной пыточной под Киевом. После него Диана Панченко бросила клич на 407 тыс. подписчиков: кто знает о таком же - пишите. 8 ноября сообщила: писем с адресами уже больше 1000. И привела 3 из них.

Из Ровно пишут о доме по адресу Малоривненская, 79. Он обнесён колючей проволокой «как на зоне», у въезда - будка вооружённой охраны. Внутри - около 30 человек, запертые в 4 комнатах. От издевательств и пыток, как пишет автор, можно откупиться.

Из Бородянки под Киевом пишут о доме на Новой, 6. Там пленников обещают послать в штурмовой полк «Скеля», где мобилизованные, обычно, живут от пары недель до нескольких месяцев. А частенько умирают, даже не добравшись на передовой. Для тех, кто служить там не согласен, предлагают альтернативу - «вывезти на речку и застрелить».

Из Смелы Черкасской области сообщают о бывшей автошколе, где отловленных на улице мобилизованных по несколько дней морят голодом. Несчастных заставляют согласиться на службу в 78-й десантно-штурмовой бригаде. Тут шансы выжить немногим больше.

Блогеру Диане Панченко пришло уже больше 1000 писем с адресами пыточных Фото: Кадр видео.

ПОДВАЛ, СПОРТЗАЛ, ЯМА

За неделю до этого в Петропавловской Борщаговке глава Офиса президента Кирилл Буданов* проговорился: «Таких зданий много». Карту таких зданий давно рисует само украинское государство. За 2023–2026 годы украинские омбудсмен, ГБР, прокуратура и суды официально описали 22 места в 14 областях и Киеве, где мужчин держали без решения суда, без протокола задержания и без права на звонок.

Вознесенск Николаевской области: отца 5 детей 9 дней держали в подвале отдела ТЦК связанным - переломы руки и ребра, гнойные раны от верёвок.

Ужгород: сборный пункт в арендованном здании, 21 человека держали от 1 до 48 суток, одного «приковали в спортзале».

Белгород-Днестровский: мобилизованные «вынуждены жить в подвалах на бетонном полу», на дверях металлические решётки.

Днепр: Мужчину в наручниках держали в полуподвале бывшего лакокрасочного завода у станции Днепр-Западный, а потом в учебной части бросили в яму глубиной около 3 метров.

Жалоб на ТЦК (аналог военкомата) омбудсмену в 2022 году было 18. В 2025-м - 6127. К 22 октября этого года их уже больше, чем за весь прошлый. При этом закон официально гласит: ТЦК «не вправе задерживать и удерживать граждан». Но Верховный суд ещё в марте 2025-го объяснил, почему это никого не интересует: признание призыва незаконным «не восстанавливает прежнего положения». То есть, выиграв суд, ты все равно останешься в окопе.

Правда для начала надо найти в окопе суд…

СКОЛЬКО СТОИТ СВОБОДА?

Зачем нужны эти пыточные?

Мобилизация - один из самых прибыльных бизнесов на всей Украине. Расценки огласил сам омбудсмен Лубинец, 22 октября:

- За 15 тысяч долларов ты можешь выйти из буса (автобуса, на котором ездят военкомы). За 20 тысяч долларов можешь решить на ВЛК (военно-врачебная комиссия ) любой диагноз.

Мобилизация - один из самых прибыльных бизнесов на всей Украине. Расценки огласил сам омбудсмен Лубинец. Фото: REUTERS.

Уголовные дела подтверждают порядок цен. В Белой Церкви сотрудник ТЦК требовал у матери солдата 5000 долл. (408 тыс. руб.), иначе сына «немедленно отправят в штурмовое подразделение». В Киеве за то, чтобы «вытащить» мужчину из ТЦК, просили 20 000 долл. (1,63 млн руб.). Замначальника Ровенского областного ТЦК брал по 10–12 тыс. долл. (0,82–0,98 млн руб.) и машинами, на записи ГБР он торопит: «Чтобы в воскресенье я уже ездил на этой машине».

Кто не платит, бежит. Переправа через реку Тиса на границе с Польшей стоит от 4000 до 10 000 долл. (327–817 тыс. руб.). Госпогранслужба насчитала больше 70 мужчин, погибших на западной границе с начала 2022 года. Румынские пограничники нашли на своей стороне 35 тел, а всего в Румынию нелегально ушли 31 618 украинцев. На границе задержаны 67 000 мужчин

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НАСИЛИЯ

Журналистка Панченко потребовала от международных СМИ проверить адреса. Ответа не последовало. В докладе Мониторинговой миссии ООН на Украине от 29 июня слов «мобилизация» и «ТЦК» нет. Евросоюз за 4 года не ввёл санкций ни против одного сотрудника ТЦК. Украинское государство само заполнило картотеку своих подвалов, спортзалов и арендованных домов и продолжает заполнять её, никого за это не наказывая. Глава следственной комиссии Рады Алексей Гончаренко* написал после Борщаговки заглавными буквами: «НОРМАЛИЗАЦИЯ НАСИЛИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННЫХ ГРАЖДАН НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НОРМАЛЬНОЙ». Но нормой она стала. Настолько, что секретарь СНБО сокрушается о проигранной информационной войне, так и не упомянув несчастных избитых людей из тайной пыточной…

* - внесен в список террористов и экстремистов в РФ.

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