«Заслуга народа Казахстана и его президента»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz/ru

Безусловно, нынешний год войдёт в новейшую историю Казахстана. Причём не только благодаря успехам в экономике и внешней политике, миротворческим инициативам, успешному продолжению социально-экономических преобразований, цифровизации, заметному росту ВВП и рекордным цифрам товарооборота с Россией и другими странами. 2026 год наглядно показал: масштабные и последовательные реформы президента Токаева, а также взятый им курс на построение Справедливого, процветающего Казахстана дают нужный результат. Причём, что немаловажно, этих успехов удалось достичь несмотря на непростую геополитическую обстановку на планете, всевозможные мировые кризисы и вызовы, включая пандемию и непрекращающиеся военные конфликты.

Путь реформ

Напомним, что, став в 2019 году президентом, Касым-Жомарт Токаев инициировал масштабную политическую реформу, которая поэтапно проходила на протяжении всех этих лет. Его стараниями был принят свод законов, направленных на демократизацию общества, включая упрощение регистрации партий, расширение гражданских свобод и создание института парламентской оппозиции. В общественное поле Казахстана введён новый лозунг: «Разные мнения — единая нация». Затем был запущен проект «Слышащего государства» - нового постоянного и равноправного диалога между властью и обществом и был взят курс на построение Справедливого, Чистого, Безопасного и Сильного Казахстана.

По инициативе главы государства были внесены принятые на республиканском референдуме поправки в Конституцию, закрепляющие передачу недр казахстанскому народу, безоговорочную отмену смертной казни (до этого эта статья в УК была приостановлена), введение Конституционного суда, запрет занимать госдолжности родственникам президента. Были предприняты серьёзные меры по борьбе с коррупцией и олигархическими монополиями (в их числе возврат под контроль государства незаконно захваченных активов). Внешняя политика стала более сбалансированной, ориентированной на многовекторность. Итогом этого сложного многоступенчатого процесса стал устойчивый, стабильно развивающийся, миролюбивый Казахстан, чей голос теперь весомо звучит как в Евразии, так и в глобальных международных дискуссиях.

И, наконец, в 2026 году на национальном референдуме казахстанцы подавляющим большинством голосов поддержали очередную инициативу президента - проголосовали за новую Конституцию республики, которая законодательно утвердила существенные изменения общественно-политической жизни. Отныне двухпалатный парламент был преобразован в однопалатный Курултай, создан новый институт - Народный совет Казахстана, введена должность вице-президента, в целом усилились конституционные гарантии защиты личных прав граждан.

«Таким образом, мы на практике реализовали концепцию «Сильный Президент - влиятельный Парламент, то есть Курултай - подотчётное Правительство». Внесены необходимые изменения в структуру Совета Безопасности», - пояснил казахстанский лидер.

Фото: akorda.kz/ru

Впечатляющие цифры

А теперь к цифрам. С 2019 года рост экономики составил около 30%. Объём ВВП на душу населения превысил 15 тысяч долларов. Средняя продолжительность жизни приблизилась к 76 годам (по данным Всемирного банка, это лучший показатель в регионе). Казахстан поднялся на 34 место среди самых влиятельных стран мира. Значительно выросла, достигнув 40%, доля малого и среднего бизнеса, а доля экспорта обрабатывающей промышленности за последние пять лет превысила 45%. За последние семь лет объём привлечённых средств достиг 155 млрд долларов. Только с начала года подписано 355 коммерческих соглашений на общую сумму 60 млрд долларов.

Этой осенью эксперты Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), подготовили доклад об инвестициях в Евразийском экономического союзе, из него следует, что Казахстан стал лидером ЕАЭС по стоимости новых заявленных инвестиционных проектов, так называемых гринфилд-проектов. В 2025 году стоимость таких новых проектов в Республике Казахстан достигла 24 млрд долларов. При этом прямые иностранные инвестиции из России в 2025 году составили почти 9 млрд долларов (в Казахстане ведутся крупные проекты в партнёрстве с компаниями «Лукойл», «Татнефть» и «ЕвроХим»).

В 2026 году в стране стартовала беспрецедентная цифровая реформа, выразившаяся в формировании правовой базы для использования искусственного интеллекта, принятии Цифрового кодекса Республики Казахстан и в целом реализации стратегии Digital Qazaqstan до 2029 года. В рамках этого «цифрового» проекта в Астане открыт Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai и современный уникальный технопарк Astana Hub, запущены два суперкомпьютера и скоро заработает третий. В результате экспорт отечественных IT-услуг уже превысил один миллиард долларов.

«Таким образом, - заявил Токаев, - индустрия Казахстана поднимается на новый качественный уровень развития. Мощный импульс получают все стратегические отрасли экономики. Мы реализуем общенациональную стратегию Digital Qazaqstan, внедряем технологии искусственного интеллекта во все сферы жизни. Все эти шаги нацелены на построение Цифрового, другими словами, прогрессивного государства, стоящего на службе нашего народа».

Впечатляющие цифры в социальной сфере и сфере образования - за последние семь лет выделено 88 трлн тенге (около 16 трлн рублей). По всей стране было построено 1259 медицинских учреждений, открыто 1483 детских сада, построено 1342 современные школы. На высшее образование для молодёжи было выделено более 655 тысяч образовательных грантов на общую сумму 1,5 трлн тенге (0,27 трлн рублей).

Как считают эксперты и аналитики, все это достигнуто благодаря последовательной, умной и грамотной политике казахстанских властей.

«Сегодня, - уверен российский писатель, кинодокументалист Леонид Млечин, - экономика Казахстана на подъёме: мало кто может похвастаться такими цифрами роста. Страна стабильно входит в число самых конкурентоспособных и инновационных. Развивается промышленность будущего: космос, компьютерная техника, информационные технологии, искусственный интеллект».

По мнению директора Аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрея Серенко, Казахстан уверенно и успешно продолжает идти вперёд, в будущее.

«Сегодня этот путь виден и в цифрах, и в ощущении качества жизни. Экономика республики выросла в 4,4 раза, внешняя торговля - в 16 раз, население Казахстана превысило 20 миллионов человек, а продолжительность жизни увеличилась на 10 лет. За этими показателями - новая инфраструктура, прекрасные школы и больницы, современные дороги, комфортное жильё и всё более крепнущий малый и средний бизнес, чья доля в ВВП страны приблизилась к 39%. Очень важный показатель и пример для всех постсоветских государств. Казахстан уверенно звучит и в глобальной политической повестке. Республика входит в первую тройку стран по кибербезопасности по индексу ООН и признаётся одним из наиболее перспективных для интеграции в Центральной Азии. Это - результат последовательности, прагматизма и открытости Казахстана, его народа и его президента».

Работа в режиме стратегического опережения

Тем временем Казахстан не собирается останавливаться на достигнутом. В прозвучавшем в конце октября Послании к нации Касым-Жомарт Токаев объявил, что республика вступает в новый исторический цикл и обозначил новые актуальные задачи. В частности, ближайшие цели: превратить Казахстан в ведущий логистический центр и транспортный хаб Евразии, к 2029 году добиться устойчивого энергопрофицита, построить народную цифровую экономику, усовершенствовать налоговую политику. Кроме того, глава государства объявил 2027 год Годом всенародного масштабного строительства.

В предстоящие годы, заверил президент, строительный бум охватит все регионы Казахстана.

«Наша страна входит в новый исторический цикл. В этот переломный момент мы должны критически переосмыслить все национальные планы и стратегии. Следует чётко понимать, с каким «багажом» мы подойдём к следующему знаковому рубежу нашей Независимости. Вступая в новый исторический цикл, мы приступаем к строительству и обновлению всей гражданской инфраструктуры. В предстоящие несколько лет строительный бум охватит все регионы. Как было сказано, мы будем строить автомагистрали, промышленные и энергетические объекты, железные дороги, мосты, инженерные сети, гидросооружения, школы, больницы, спортивные комплексы и, конечно, объекты культуры», - сказал президент Касым-Жомарт Токаев в своём недавнем Послании к народу Казахстана.

Важно то, что все эти планы подтверждены реальными выросшими финансовыми возможностями государства. Как сказал Токаев «до конца 2029 года на этот грандиозный проект во имя интересов нашего народа будет выделено около 6,5 трлн тенге» (1,18 трлн руб.). А объём ВВП Казахстана по итогам 2026 года достигнет 398 млрд долларов. Для сравнения напомним, что в 2021 году по данным МВФ объём ВВП Казахстана составлял 190,81 млрд долларов. Так что «Большая народная стройка» в Казахстане стратегически продумана и обеспечена всеми необходимыми средствами.