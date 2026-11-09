44-летняя Анастасия Макеева с гордостью выставила беременный живот: Роман Мальков станет отцом в пятый раз

Анастасия Макеева и Роман Мальков светятся от счастья Фото: Даниил ОПАРИН.

Беременная Анастасия Макеева показала большой живот. 44-летняя актриса позировала с четвертым мужем Романом Мальковым. Для артистки ребенок станет первым, а для ее супруга - пятым.

Анастасия Макеева недавно рассекретила долгожданную беременность. Актриса сообщила, что шла к своему счастью с разными мужьями 14 лет. И лишь с многодетным Романом Мальковым у нее все получилось.

Теперь звезда наслаждается покоем и радостью. Она с гордостью выставила большой живот на публику. По ее словам, беременность протекает легко, без токсикоза. Роман в классическом костюме позировал рядом.

Актриса 14 лет не могла забеременеть Фото: кадр видео

"Я испытываю чувства, которых не знала никогда прежде. Ощущаю в себе невероятную силу, нежность и готовность к будущему материнству", - призналась красавица.

Напомним, Анастасия в слезах объявила о беременности, слухи о которой появились еще в сентябре. Актриса заявила, что прошла трудный путь к материнству. "14 лет надежд, ожиданий, молитв и веры в то, что однажды Господь услышит меня. Последние шесть лет мы шли по этому пути вместе с моим мужем Романом. Рука об руку. Через испытания, слезы, разочарования и новые надежды", - отметила артистка.

Для Малькова малыш станет пятым ребенком Фото: кадр видео

Она с мужем обращалась к врачам, ездила по святым местам, молилась и верила. "Господь благословил нашу семью. Под моим сердцем растет наша долгожданная маленькая жизнь. Мы счастливы. Мы благодарны. Мы ждем встречи с нашим чудом", - добавила знаменитость.

Отметим, в прошлом врачи диагностировали у Макеевой генетическую патологию, которая снижает шансы на беременность. Анастасия прошла несколько неудачных процедур ЭКО.