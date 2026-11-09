Фридрих Мерц: Финансовые потребности Украины должны быть удовлетворены в рамках следующего бюджета ЕС Фото: REUTERS.

Вот вы тут сидите и не знаете, что в Европе появился новый «Мистер Дай!». Ну, вернее, «хер Дай!». Если не ошибаюсь, именно так по-немецки звучит слово «господин». И вы уже поняли, что речь про федерального канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Он тут сегодня отмочил такое, что не смог бы ни один из самых известных немецких Фридрихов — ни Великий, ни Энгельс, ни даже Ницше.

Фридрих Мерц сегодня, как стало известно, направил официальное письмо главе Евросовета Антониу Коште, в котором пригрозил, что если все 27 стран-членов Евросоюза не согласятся участвовать в финансировании Украины не только в следующем году, но и в последующие годы, то он, Фридрих Мерц, заблокирует принятие семилетнего бюджета Евросоюза, который будет обсуждаться на этой неделе на саммите ЕС в Дублине 12-13 ноября.

Это вам не какая-то «обиженная ливерная колбаса», предшественник Мерца Олаф Шольц, который в неприятные для себя моменты только подхихикивал, Мерц — это настоящий тевтонец по духу. Как приказал ему украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский, как скомандовал: «Фридирих, деньги!» - так Мерц все и передал.

- Финансовые потребности Украины должны быть удовлетворены в рамках следующего бюджета ЕС. Финансовая поддержка Украины со стороны всех государств — членов Евросоюза необходима для успешного завершения переговоров по бюджету, — заявил представитель немецкого правительства, подтвердив позицию Мерца.

Мерц настаивает — финансирование Украины нужно обеспечить не только в следующем 2027-м, но и на долгие годы после него, а еще Европа должна учитывать расходы по обслуживанию непогашенной задолженности Украины. Фото: REUTERS.

Ставший «передастом» Мерц настаивает — финансирование Украины нужно обеспечить не только в следующем 2027-м, но и на долгие годы после него, а еще Европа должна учитывать расходы по обслуживанию непогашенной задолженности Украины. То есть выплачивать проценты по выданным Украине кредитам за счет европейских налогоплательщиков.

Нет, просил бы немецкий канцлер денег для Германии, которая и без того подзатягивает пояса, сокращая свои социальные программы, было бы хотя бы более логично. Но становиться в позу угрожающего попрошайки для «просрочки» - это уже за пределами разумного поведения.

Кстати, с бюджетом Евросоюза и так творятся полные непонятки — на предыдущем саммите, где вопрос про деньги для Украины прошел по касательной, согласия по бюджету страны-члены ЕС так и не достигли. Понадеялись, что на следующем собрании в Дублине смогут договориться, а тут старый (правда, не такой уж и старый, если честно) немецкий «передаст» Мерц вышел вперед с протянутой для Украины рукой. Ему бы панаму и пенсне, вылитый был бы Ипполит Матвеевич.

- Месье, Zelensky не манж па сис жур. Гебен им зи битте этвас копек ауф дем штюк брод, - вполне мог бы поклянчить «Киса» Мерц на саммите. Вполне вероятно, что мог бы пользоваться успехом, особенно, если бы сопроводил свою мольбу таким же зажигательным танцем, как и оригинальный Ипполит Матвеевич.

Но есть нюансы. Даже когда Орбан был премьером Венгрии, ему в одиночку удалось отстоять автономию Венгрии в вопросе помощи Украине, а позднее к нему присоединился Роберт Фицо из Словакии. Но сейчас-то уже внутри Евросоюза есть целая группа стран, которые заявили решительное «нет!» тому, чтобы их доили для «помощи» Украине. Это уже упомянутые Венгрия с новым премьер-министром, Словакия со старым, Чехия, глава правительства которой тоже не желает обирать своих сограждан ради украинского наркофюрера, и Болгария, получившая недавно новых премьер-министра и президента, которых при всем желании нельзя назвать фантами «просроченного» и бандеровцев даже в первом приближении.

Понимает ли Фридрих, что он собственноручно рискует запустить в Евросоюзе такой кризис, который может закончиться развалом ЕС? Или он настолько «не Великий», что это выше его понимания? И Урсулу оставит безработной, и в Лондоне, где собрались вроде бы возвращаться в Евросоюз, спасибо тоже не скажут.

Что всеуничтожающая карма «просроченного» делает-то...

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