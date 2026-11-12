Новосибирская ПКО «Право онлайн» участвует в номинации «ЭкоБизнес»

В Новосибирской области высадят более 1400 деревьев. Фото: ООО ПКО «Право онлайн»

ООО ПКО «Право онлайн» из Новосибирска заявило об участии в номинации «ЭкоБизнес» Национальной экологической премии, которую проводит медиагруппа «Комсомольская правда». В этой категории отмечают природоохранные инициативы, «зеленые» технологии и экологические проекты коммерческого сектора.

Экопрограмма компании складывается из нескольких практических направлений.

Первое - работа с бумагой: с начала 2023 года организация примерно раз в месяц собирает и передает на переработку от 800 до 1000 килограммов макулатуры. Это возвращает вторсырье в производственный цикл и уменьшает объем отходов.

Второе направление - лесовосстановление. В сентябре 2026 года ПКО «Право онлайн» вместе с проектом «Посади лес» высадила 1428 лиственных деревьев. Акция дополнила регулярный сбор макулатуры и стала частью системной поддержки экологических инициатив.

Добавим, что с 2015 по 2025 год благодаря проекту «Посади лес» появилось более 4,6 миллиона деревьев в 58 регионах России и Казахстана, было выполнено свыше 3,5 миллиона агротехнических уходов и компенсировано более 7500 тонн углекислого газа. К посадкам присоединились свыше 33 тысяч волонтеров.

Участие в «ЭкоБизнесе» дает компании возможность показать свои практики как пример ответственного отношения бизнеса к природным ресурсам. Для коммерческих организаций подобные инициативы - один из реальных инструментов вклада в сохранение окружающей среды и внедрения принципов устойчивого развития.

ПКО «Право онлайн» намерена и дальше поддерживать экологические проекты и следовать принципам ESG.

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