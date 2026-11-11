Фото двухлетней давности выдали за обрушение моста в Бурятии

В соцсетях появились сообщения, что на въезде в Улан-Удэ обрушился мост. Фото: Евгения ГУСЕВА.

В соцсетях появились сообщения, что на въезде в Улан-Удэ обрушился мост. В публикациях уверяется, что конструкция рухнула, не выдержав веса перегруженной фуры, масса которой превышала допустимую норму на 80%. Якобы в результате происшествия несколько человек погибли, еще четверо пострадавших госпитализированы. В кадре действительно жуткая ситуация. Но посмотреть еще фото и видео можно только по отдельной ссылке. Все это признаки фейка.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта «Комсомольской правды» с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Информация – типичный фейк, придуманный для кликбейта и наращивания аудитории паблика. Информация появилась в канале ВК со словами «срочно» и фотографией покореженной машины. Такой эмоциональный крючок является классическим методом фейка.

В подобных постах часто используют типичный шаблон: «обрушился мост на въезде в город», «перегруженная фура на 80%» и «несколько погибших, четверо госпитализированы». Иногда такие тексты сопровождают архивными кадрами или сгенерированными нейросетями картинками.

Для просмотра фото и видео нужно перейти по ссылке. Именно здесь кроется главная опасность. Так авторы собирают персональные данные целевой аудитории и раскручивают другой канал.

При этом пост сделан с пометкой «Информация может быть недостоверной».

Обратимся к фактам. Ни региональные издания Бурятии, ни федеральные информагентства не публиковали подобных новостей. Более того, пресс-службы МЧС и МВД по Республике Бурятия молчат, а ведь ЧП такого масштаба с полным перекрытием въезда в столицу региона и человеческими жертвами обязательно попало бы в официальные каналы.

Главное доказательство кроется в самой фотографии, которую авторы выдают за свежие кадры из Улан-Удэ. Снимок не имеет к Бурятии никакого отношения. На нем запечатлены последствия обрушения моста в Джанкойском районе Крыма, которое произошло в ноябре 2024 года. Тогда в результате инцидента травмы получил водитель грузовика, а еще один пострадавший, управлявший легковым автомобилем, был госпитализирован. Ни о каких завалах и множестве погибших речи не шло. Этот снимок официально публиковался Следственным комитетом по Крыму и Севастополю и широко тиражировался в СМИ два года назад.