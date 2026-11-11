Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков собрал журналистов на брифинг Фото: REUTERS.

- … Дмитрий Сергеев, как в Кремле оценивают подписание соглашения Великобритании и 9 стран Северной Европы о создании нового морского партнерства?

- Еще предстоит проанализировать это партнерство на предмет того, насколько эти планы будут влиять на интересы нашей страны, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в среду, 11 ноября, на вопросы журналистов. - И после анализа уже можно будет говорить о формировании какой-то позиции.

Песков рассказал о регулярных докладах Путину от делегации России в Абу-Даби Делегация России в Абу-Даби расскажет об итогах работы после завершения второго дня переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- По информации зарубежных СМИ, европейские страны обсуждают возможность возобновления диалога с Россией по вопросам размещения ракет. Получает ли Кремль подобные сигналы от европейских столиц и готов ли к предметному разговору на эту тему?

Песков:

- Каких ракет, и размещения где?

Журналист:

- На территории России.

Песков:

- Чьих ракет? Я не совсем понимаю вашего вопроса. Уточните, пожалуйста.

Вопрос:

- Вчера Великобритания объявила, что военнослужащий армии США был арестован по подозрению в шпионаже, связанном с Россией. Арест произошел на фоне растущей обеспокоенности угрозами в адрес американских войск, дислоцированных в Великобритании… И - общей напряженности между Москвой и большей частью Европы. Можете ли вы прокомментировать этот арест и то, как он может повлиять на отношения России, США и Великобритании?

Песков:

- Этот арест никак не касается нас, и мы не знаем, с чем он связан. Мы не имеем к этому никакого отношения, и это не имеет никакого отношения к нам.

Вопрос:

- Сегодня ФСБ сообщила, что были задержаны граждане Польши, подозреваемые в шпионаже. Осложнит ли это и так непростые отношения с Польшей, с Евросоюзом?

Песков:

- Очень сложно сделать что-то, что может еще более осложнить отношения России с Польшей и с Евросоюзом. Этих отношений фактически сейчас нет.