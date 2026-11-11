Информация о запрете мужчинам выезжать из Северной Осетии из-за призыва оказалась фейком

Власти Северной Осетии опровергли новость о запрете выезда мужчин. Фото: Laia Balart/Shutterstock/Fotodom

В социальных сетях распространяется видеозапись с участием врио министра экономического развития Северной Осетии Олега Быкадорова. В ролике утверждается, что перед республикой поставлена задача по призыву 30 тысяч человек. Кроме того, авторы публикации заявляют о введении временного запрета на выезд мужчин призывного возраста за пределы региона, усилении контроля на дорогах и расширении полномочий военкоматов для проверки воинского учета. Такие заявления странно слышать от главы экономического ведомства, поэтому KP.RU решил выяснить, откуда взялся ролик.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта «Комсомольской правды» с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Власти Северной Осетии и лично Олег Быкадоров сразу взяли ситуацию под контроль и официально опровергли сообщения. Сначала ситуацию прояснили в Центре управления регионом.

«Информация о запрете выезда мужчин призывного возраста из Северной Осетии не соответствует действительности», - сообщили в ЦУР Северной Осетии.

Специалисты ЦУР связались с самим чиновником, и он лично опроверг подлинность нашумевшей видеозаписи. Олег Быкадоров отметил, что происходящее является целенаправленной провокацией.

«В сети распространяется недостоверная информация о мобилизационных мероприятиях. Эта информация не соответствует действительности: ее тиражируют с целью посеять беспокойство среди населения. Доверяйте только проверенным источникам информации», — заявил врио министра экономического развития Северной Осетии Олег Быкадоров.

Для создания вброса преступники взяли реальную видеозапись с участием Олега Быкадорова. Оригинальный ролик был ранее опубликован в официальном канале минэкономразвития республики, и в нем речь шла о развитии туризма. Мошенники просто наложили на эти кадры сгенерированную нейросетью звуковую дорожку. Сам фейк распространяли в соцсетях, которые запрещены в России и не маркируют информацию по степени достоверности.

На самом деле никаких ограничений на передвижение граждан призывного возраста за пределы республики или усиления контроля на дорогах в регионе не вводилось. Более того, с юридической точки зрения сам вброс не выдерживает никакой критики. Региональное министерство экономики просто не обладает такими полномочиями. Принятие подобных решений не в ведении ведомства, так как вопросы свободы передвижения и мобилизации регулируются исключительно на федеральном уровне.

В ЦУР Северной Осетии еще раз призвали жителей сохранять бдительность и не распространять непроверенную информацию.:

«В настоящее время фиксируется массовое распространение фейков, направленных на дестабилизацию обстановки в регионе. Аналогичные информационные вбросы происходят и в других субъектах страны».