В Москве вновь пройдет Авто Саммит: обсудят ИИ и опыт ведущих дилеров

Авито Авто анонсировали ежегодный федеральный Авто Саммит. Мероприятие пройдет в Москве 19 ноября. Организаторы планируют собрать около 1500 участников — в офлайн и онлайн формате. К диалогу приглашают руководителей дилерских центров, представителей автомобильного бизнеса и отраслевых экспертов. Лейтмотив дискуссий — развитие ИИ технологий и обмен лучшими практиками дилерских компаний. Вести событие будет Николай Фоменко.

Серьезную долю программы посвятят искусственному интеллекту — его актуальность для авторынка подтверждают результаты недавнего исследования. Опрос показал: 40 % покупателей использовали ИИ при поиске и покупке автомобиля. На панельной дискуссии «Кто растет быстрее: как ИИ меняет карьеру и команды» обсудят влияние технологий на работу сотрудников и развитие их компетенций. Среди участников сессии — управляющий директор по ИИ Авито Андрей Рыбинцев, генеральный директор группы компаний Mycar Дмитрий Савченко, операционный директор автосалона КИТ Арсений Леонов и директор цифровой трансформации ГК «Автодом» и «Автоспеццентр» Олег Кузнецов.

Ведущим автодилерам России предоставят площадку для выступлений. На дискуссии «Как работают эффективные дилеры: решения, приоритеты, результаты» топ менеджеры компаний поделятся практиками управления продажами, стоком и командами. Также в программе — презентация исследования потребительских предпочтений, разбор опыта маркетинговой аналитики, а эксперты платформы организатора расскажут, как сокращать потери клиентов и повышать конверсию.

В перерывах между сессиями гостей приглашают в интерактивные зоны. Там можно проверить гипотезы о покупателях с помощью ИИ и сравнить показатели своего дилерского центра с рыночными ориентирами. В рамках мероприятия также наградят лучших руководителей отделов продаж и закупок и маркетологов автомобильной отрасли.