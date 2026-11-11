Неожиданная находка на Байкале может изменить планы на вертолетные площадки

Искали вертолетные точки — а нашли редкие цветочки! Фото: Марина АЛЕКСЕЕНКО

Ну и дела! Ученые проверяли точки посадки легких вертолетов в Прибайкальском нацпарке, а нашли то, чего совсем не ждали, — новые, ранее неизвестные места, где растут редкие растения. Причем сразу на 11 участках из 34. Теперь эти находки могут изменить всю «географию» площадок для приземления.

Обследование организовал фонд «Озеро Байкал». Цель — понять, не вредят ли туристические и служебные полеты птицам и растениям. Самыми неожиданными стали именно ботанические находки: о них раньше не знали даже специалисты. Эти данные повлияют на окончательное решение ученых по расположению точек посадки для легкомоторных вертолетов.

Сделать открытия удалось во время летних экспедиций по двум проектам фонда — «Зеленая платформа» и «Байкал под крылом». Помогла спонсорская поддержка фонда «Мир вокруг тебя» компании Siberian Wellness.

Для вертолетов можно подобрать и другие точки. А эта красота — пусть живет и растет нетронутой! Фото: Марина АЛЕКСЕЕНКО

Во время обследования участники экспедиции ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» (оно управляет нацпарком) обнаружили участки, где растут редкие ковыль галечный, лилия карликовая, мордовник широколистный и остролодочник трехлисточковый, занесенный в Красную книгу России. Также нашли растения, которые «обитают» в основном только в районе Байкала: хохлатку недотрогу, прострел тонколопастной, змееголовник перистый, тимьян и остролодочник дерновинный.

— Мы не предполагали, что при такой высокой антропогенной нагрузке на обследуемых участках могут расти такие редкие виды, — не скрывает удивления научный сотрудник «Заповедного Прибайкалья» Эдуард Енин. — Особенно ценна находка редчайшего остролодочника трехлисточкового, реликтового вида, который трудно культивировать в искусственных условиях, а значит и реинтродуцировать. Поэтому каждое новое обнаруженное место его произрастания имеет большое значение для науки и природоохранной деятельности.

Вот он, реликтовый и очень редкий остролодочник трехлисточковый. Фото: Эдуард ЕНИН

По словам исполнительного директора фонда «Озеро Байкал» Екатерины Егоровой, на ряде обследованных территорий для посадки вертолетов предложат другие локации. Результаты экспедиции и рекомендации представят в конце ноября на встрече с представителями авиационной и туристической отрасли.

В будущих рекомендациях по использованию воздушного пространства над территорией Прибайкальского национального парка учтут и сроки гнездования и миграций птиц — в первую очередь редких видов. В радиусе 500–2500 метров от потенциальных точек посадок расположены гнездовые участки беркута и орлана-белохвоста, находятся колонии монгольской чайки, гнездятся огари. В связи с этим в некоторых локациях посадки легкомоторных вертолетов в определенные периоды могут быть запрещены или ограничены. Кроме того, будут рекомендованы зоны по ограничению высоты полета над наиболее уязвимыми территориями парка: сейчас базовым ориентиром для них рассматривается высота пролета не менее 350–500 метров над поверхностью земли.

Все материалы объединят в цифровую карту. Она покажет расположение разрешенных точек посадки, места концентрации и гнездования колониальных птиц, а также территории, где полеты на малой высоте нежелательны с природоохранной точки зрения.

Материал подготовлен в рамках проекта «Заповедная Россия», который реализуют АНО «Чистая страна» и Медиагруппа «Комсомольская правда» — с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом природы.