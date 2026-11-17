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Открытость финансов, информирование о деятельности и реальные результаты защиты трудовых прав — главные факторы, которые, по мнению россиян, способствуют укреплению доверия к профсоюзам. Так, 30% опрошенных считают важным более активное информирование работников, 25% хотели бы видеть реальные примеры успешной защиты прав, а 18% — публичную отчетность о доходах и расходах организаций. Такие результаты показал опрос KP.RU.

96% опрошенных сообщили, что слышали о профсоюзах, 91% — что состоят в таких организациях.

Полную структуру расходов профсоюза знают 37% опрошенных. На вопрос о том, на что направляются членские взносы, 26% респондентов не смогли ответить. Среди остальных ответов чаще всего назывались помощь и льготы для рядовых членов профсоюза (24%), содержание аппарата и вышестоящих структур (20%), а также культурные и спортивные мероприятия (19%).

Чаще всего россияне вступают в профсоюз, чтобы чувствовать себя защищеннее (28%). Еще 23% рассматривают членство как гражданскую обязанность и проявление солидарности, а 18% рассчитывают получить доступ к льготам и скидкам. При этом 17% сообщили, что вступили в профсоюз по требованию работодателя.

Среди тех, кто не доверяет профсоюзам, 34% называют главными причинами отсутствие видимых результатов защиты, 20% — непрозрачные финансы. А ключевой причиной невступления стали отсутствие смысла в членстве или сомнения в возможности получить реальную помощь (29%). Главным условием, которое могло бы побудить их вступить в такую организацию, респонденты назвали реальные улучшения условий труда и положения работников, которых добивалась бы организация (26%).

Самая распространенная форма поддержки со стороны профсоюзов — предоставление льгот, путевок и материальной помощи: об этом сообщил 31% опрошенных. Юридические консультации получали 17% респондентов, участие профсоюза в переговорах с работодателем отметили 11%, помощь в суде или трудовом споре — 5%, защиту от дисциплинарного взыскания — 3%. При этом 22% опрошенных заявили, что не получали от организаций никакой помощи.

Опрос проведен среди членов профсоюзов и подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и МАКС. Участие в исследовании приняли 3 483 человека, 91% ответов дали члены профсоюзов.