Оценку общественного капитала бизнеса впервые в России прошел оператор связи

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«ВымпелКом» (бренд «Билайн») первым среди российских операторов связи подтвердил соответствие Стандарту общественного капитала. Компания прошла оценку соответствия Стандарту общественного капитала бизнеса. После положительной оценки ее включили в федеральный реестр ответственных компаний на платформе АНО «Общественный капитал».

Стандарт общественного капитала бизнеса правительство РФ утвердило в конце прошлого года. Он представляет собой единую национальную систему оценки: анализируется вклад компаний в социально-экономическое развитие страны. «Аудиторы» оценивают компанию по шести направлениям: экология, социальная ответственность, управление, экономика, деловая репутация и вклад в повышение благосостояния общества. Действие статуса соответствия Стандарту составляет три года, после чего его можно подтвердить повторно.

— «ВымпелКом» обеспечивает связью десятки миллионов абонентов, и за этой цифрой стоит ежедневная ответственность за качество, доступность и безопасность. Компания выполняет стратегическую миссию, развивая технологии и расширяя покрытие, в том числе в отдаленных регионах страны. Это большой вклад в реализацию национальных целей по технологическому лидерству и цифровой трансформации. Оценка по Стандарту показала, что компания инвестирует не только в развитие телекома, но и в науку, здравоохранение и другие значимые сферы», — прокомментировала включение компании в реестр ответственных компаний генеральный директор АНО «Общественный капитал» Асият Багатырова.

Для оценки «аудиторы» изучали разные проекты компании. Среди флагманских инициатив — национальная цифровая платформа для поиска пропавших людей. Этот проект бизнес ведет вместе с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт». Также оценили инклюзивные образовательные проекты для детей, «Гид по помогающим цифровым технологиям» и решения для медицинской диагностики на базе искусственного интеллекта. Последние разрабатывали совместно с Сеченовским университетом и Национальным центром здоровья детей.

— «Мы создаем инфраструктуру, в которой каждый проект приносит измеримую пользу обществу. Вместе с «ЛизаАлерт» мы помогаем спасать жизни, развиваем цифровые платформы для инклюзии и умные города, внедряем искусственный интеллект в медицину, поддерживаем науку и молодых ученых. Мы гордимся этой работой, ведь такой подход вдохновляет всю команду. Мы видим в этом наш вклад в будущее страны», — отметил генеральный директор «Билайна» Сергей Анохин.

Компания поддерживает национальную инженерную школу и популяризацию науки: в 2026 году она вновь стала партнером конкурса «Наука. Территория героев». Проект охватил более 117 тысяч человек, победители получают от компании гранты на научную и образовательную деятельность. В сфере безопасности компания развивает киберзащиту и сервис «Геопоиск» (совместно с «ЛизаАлерт»): за 15 лет с его помощью отряд участвовал в поиске и спасении свыше 278 тысяч человек. Новый участник реестра также вносит вклад в технологии для здравоохранения, образования, «умных» городов и кибербезопасности, снижает нагрузку на окружающую среду — реализует энергоэффективные решения для ЦОД, внедряет системы естественного охлаждения и «зеленые» сервисы для клиентов в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».