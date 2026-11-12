Сила русской математической школы: Всероссийский математический диктант переходит в международный формат

Фото: представлено Т-Образованием.

Всероссийский математический диктант, который Т-Образование (образовательная платформа Т-Банка) проводит по всей России с 2024 года, в этом году впервые пройдет в международном формате — к нему смогут присоединиться иностранцы, говорящие на английском языке.

Просветительское событие мирового уровня пройдет 29 ноября очно на более чем 70 площадках в разных регионах России, а также в Беларуси, Узбекистане, Киргизии и Таджикистане. Принять участие онлайн можно будет из любой точки мира.

- Для нас это инвестиция в новое поколение инженеров, ученых и технологических лидеров, которые будут двигать вперед целые индустрии. У России одна из сильнейших математических школ в мире, и нам есть чем делиться. Математика не знает границ, она объединяет людей, которые любят думать, искать решения и открывать новое. Надеюсь, диктант станет точкой притяжения для таких людей по всему миру и поможет зажечь интерес к математике у нового поколения, - отметил вице-президент, директор по продукту и технологиям Т-Банка Константин Маркелов.

Фото: представлено Т-Образованием.

Событие приурочено к празднованию Дня математика в России 1 декабря. Миссия проекта - поддерживать интерес к точным наукам и распространять традиции русской математической школы в России и за рубежом. Уже в первый год проведения диктант объединил более 70 тысяч онлайн-участников по всей России и более 1 тысячи человек на очной площадке в Москве. В 2025 году география расширилась до 18 российских городов, количество участников составило около 100 тысяч человек.

- Мы хотим, чтобы как можно больше молодых людей увлекались математикой, полюбили науку и стремились создавать новое. Поэтому мы системно инвестируем в образование, работаем со школьниками, студентами и преподавателями, поддерживаем и развиваем интерес к точным наукам, - рассказал Константин Маркелов.

Ранее в сети обсуждался феномен «русской математической школы» и рост ее популярности по всему миру, в частности в США. Родители школьников в последние годы все чаще обращаются к внеклассным занятиям для своих детей по программам так называемой русской математики (Russian math).

В этом году площадки для написания математического диктанта помимо Москвы откроются в Санкт-Петербурге, Амурской области, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Перми, Приморском крае, Сочи, Нижнем Новгороде, Новосибирске и других городах. Решать задачи можно будет в Центральном университете, НИУ ВШЭ, МФТИ, ИТМО, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МИФИ и других ведущих вузах страны, а также в региональных ИТ-хабах Т-Банка. Полный перечень площадок будет представлен на сайте.

Фото: представлено Т-Образованием.

В этом году задания Международного математического диктанта разделены на три уровня сложности, рассчитанных на участников с разной подготовкой:

• первый уровень - задачи по математике, соответствующие школьной программе 2–4 классов;

• второй уровень - для участников с более уверенной математической подготовкой, соответствующей программе 5–8 классов;

• третий уровень - задачи по программе 9–11 классов, в том числе повышенной сложности.

Задания диктанта будут представлены в формате теста на платформе Т-Образования. Результат можно будет увидеть сразу после завершения всех задач. Те участники, которые решат написать диктант очно, смогут получить разбор от экспертов.

Кроме того, на площадках пройдут лекции преподавателей ведущих вузов и специалистов банка, шахматные турниры, математические игры, экскурсии и другие образовательные активности.

После завершения диктанта на каждой площадке будут определены по три победителя в соответствии с уровнем сложности задач. Они получат дипломы и памятные подарки от Т-Образования.

Чтобы принять участие в Международном математическом диктанте, нужно пройти регистрацию на сайте. Она открыта до 27 ноября и не имеет ограничений по возрасту. Участие в диктанте бесплатное.