Кофе помогает пищеварению: с ним больше полезных бактерий и активнее моторика

У тех, кто пьет кофе регулярно, состав бактерий в кишечнике оказался намного более разнообразным Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Новое исследование ученых из Копенгагенского университета показало, что регулярное употребление кофе напрямую активизирует работу кишечника и меняет его среду на пользу здоровью.

Чтобы заглянуть внутрь, применили высокие технологии. Здоровые добровольцы проглотили «умные капсулы», которые, продвигаясь по организму, в реальном времени измеряли температуру, кислотность (уровень pH) и частоту сокращений органов ЖКТ. Участников разделили на две группы: тех, кто пьет кофе часто (от 1 до 5 чашек в день), и тех, кто делает это редко.

Открылась интересная картина.

Во-первых, после чашечки ароматного напитка моторика, движения кишечника, стали активнее. Это держит мышцы кишечника в тонусе и помогает пищеварительной системе работать, как часы.

Во-вторых, поменялась кислотность. В тонком кишечнике кофеманов был более низкий уровень pH. Это напрямую влияет на то, как расщепляется пища и насколько эффективно работают пищеварительные ферменты.

Ну и, наконец, у тех, кто пьет кофе регулярно, состав бактерий в кишечнике оказался намного более разнообразным, по сравнению с теми, кто этот напитокне жалует.

Что это значит для здоровья?

Для людей, которые склонны к запорам, умеренное употребление кофе может помочь расшевелить кишечник. А еще кофе может идти на пользу и всему процессу пищеварения, особенно в связке с водой, физической активностью и питанием, в котором достаточно клетчатки.

Мы рады, что можем предложить читателям качественный кофе по честной цене Фото: Евгения ГУСЕВА.

Это, похоже, уже сто пятидесятый довод о пользе кофе. Но нам в "Комсомольской правде" важно, что этот напиток не только полезный, но и вкусный. Мы рады, что можем предложить читателям качественный кофе по честной цене. Зерна, собранные в Уганде, по признаниям специалистов, отвечают запросам самых взыскательных потребителей. В магазине «Комсомолки» кофе «Вкус Африки» продается как в виде зерен, бережно обжаренных у нас в России (это позволяет максимально хорошо сохранить полезные свойства и аромат ). Так и в молотом виде - для тех, кому важно экономить свое время, не жертвуя качеством напитка.