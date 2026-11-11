Два Гран-при и 108 наград: объявлены победители «МИКС Россия 2026»

В этом году участники представили 386 проектов, из которых 208 попали в шорт-лист

Подведены итоги конкурса «МИКС Россия 2026», посвящённого достижениям в сфере цифрового маркетинга, рекламы и технологий. Награждение прошло на совместной церемонии с вечеринкой НРФ’10 и ГПМ Радио.

В этом году участники представили 386 проектов, из которых 208 попали в шорт-лист. Жюри присудило 14 золотых, 35 серебряных и 59 бронзовых наград, а также два Гран-при.

«Комсомольская правда» — среди победителей

Медиагруппа «Комсомольская правда» получила заслуженную бронзовую награду в номинации «Лучший ИИ-герой в социальной кампании» за проект «Русский Код». Жюри отметило использование технологий искусственного интеллекта в создании персонажа для социально значимого проекта.

Кто получил главные награды

Гран-при в блоке «Мастерство исполнения» завоевало агентство ONY за проект «Айдентика Музея советских игровых автоматов: визуальная система как конструктор».

В блоке «ИИ-Аватары» высшую награду получили CARTEL совместно с Marvelous, AI Influence и Reach Ninja за ИИ-сериал «Сотрудник месяца», созданный для торговой сети «Пятёрочка» (X5).

Звание «Команда года» досталось СберМаркетингу. Специальной наградой «ТрендМИКС» отметили проекты, определяющие новые тенденции цифровой индустрии. Приз партнёра конкурса «ХАЙЛАТС СИТИ» получил Яндекс за проект «Прикоснитесь к новому: Яндекс Поиск с Алисой AI».

Какие тренды отметило жюри

По мнению экспертов, в цифровой рекламе всё больше внимания уделяется не только оригинальности идей, но и эффективности кампаний, точной работе с аудиторией и конкретным бизнес-результатам.

Евгения Минасян, председатель блока «Маркетинговые коммуникации», отметила смещение акцента с креатива на стратегию реализации рекламных кампаний и узкую сегментацию аудитории.

Ещё одна тенденция — практическое применение искусственного интеллекта.

— При этом технологии никуда не делись, просто ИИ в работах этого сезона все чаще появляется не ради хайпа, а для реальной пользы проекта, — подчеркнула Екатерина Брянцева, председатель блока «Креативное использование».

Полный список победителей опубликован на сайте конкурса.