Опухшая Валерия Гай Германика вызвала оторопь: изменилась до неузнаваемости после пластической операции

Валерия Гай Германика сделала пластическую операцию Фото: Евгения ГУСЕВА.

Валерия Гай Германика изменилась до неузнаваемости после пластической операции и перепугала поклонников. Шокированные люди переживают за режиссера и просят ее остановиться в погоне за красотой. Однако сама многодетная мама своим преображением очень довольна.

Валерия Гай Германика столкнулась с критикой после преображения. 42-летняя режиссер поделилась кадрами, на которых предстала после пластической операции. Поклонники заметили, что лицо многодетной матери натянуто, а разрез ее глаз стал совсем другим и ушел вверх к вискам.

Оторопевшие люди предположили, что хирургическое вмешательство прошло неудачно, и не скупились на едкие комментарии. "Операция «кошачьи глазки» пошла не по плану" "Что у вас с глазами?", "Красота не требует жертв", "Что-то пошло не так", "Улучшения внешнего вида плавненько перешли в ухудшения", "Очередная жертва косметолога", "Лицо опухшее", "Уродуют себя, и еще немалые деньги за это платят", "Не мое дело, но совсем не эстетично, раньше, красоткой была...", "Вспомним все Жанну Агузарову", - пишут люди.

Многодетной матери натянули лицо

Ставшая год назад бабушкой артистка молчать не стала и выступила с откровенным признанием о проведенной пластике. Женщина показала лицо крупным планом и честно подтвердила, что перенесла операцию. Сейчас она проходит реабилитацию, поэтому ее лицо опухло.

Врачи провели эндоскопическую подтяжку лба, височный лифтинг и гиперкоррекцию. Лицо намеренно сильно натянули в надежде на то, что позже оно опустится.

"Люди, которые пишут гадости про мои глаза. Если вам противно смотреть на человека после операции, можете отписаться. У меня абсолютно нет ни желания, ни возможности сидеть дома два-три месяца. Поэтому я буду разгуливать по вечеринкам", - дала Валерия отлуп злопыхателям.